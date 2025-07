Cachete Sierra y Fiorella Giménez confirmaron su reconciliación: “Nos queremos mucho”

Cachete Sierra y Fiorella Giménez confirmaron su reconciliación tras dos años de separación (Video: Puro Show, Eltrece)

Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez podrían estar reescribiendo su historia de amor tras dos años de separación. Las recientes coincidencias en sus publicaciones desde la costa argentina y las declaraciones de ambos, alimentaron los rumores de reconciliación.

El primer indicio de un posible acercamiento entre Cachete y Fio surgió en las redes sociales, donde ambos compartieron imágenes desde la costa argentina. Los seguidores más atentos y los panelistas de Puro Show (Eltrece), ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez, no tardaron en notar detalles visuales prácticamente idénticos en las publicaciones de ambos. “Es el mismo balcón, la misma silla, el mismo fondo de ventana”, detallaron en el programa.

Estas similitudes no pasaron desapercibidas y rápidamente se convirtieron en tema de conversación. Los movimientos de los dos en sus historias comprobarían que volvieron a apostar al amor, ya que los paisajes y elementos de las imágenes coincidían de manera llamativa.

Las coincidencias en redes sociales y mensajes ambiguos alimentaron los rumores de reencuentro sentimental

Ante la creciente especulación, la periodista Fernanda Iglesias decidió buscar la versión de la propia Fiorella Giménez. En Puro Show, la panelista leyó al aire el mensaje que la bailarina le envió, en el que evitó definiciones pero dejó entrever la existencia de un vínculo especial. “No te quiero dejar en visto, pasa que no tengo mucho para decir porque al ser todo tan reciente, ni yo sé, jaja. Pero nos queremos mucho”, expresó. Cuando se le preguntó de manera directa si estaban nuevamente juntos, ella admitió con cautela: “Se podría (decir que sí)”.

Mientras tanto, Agustín “Cachete” Sierra eligió no hablar sobre el tema, pero en el programa de Eltrece señalaron que allegados al actor aseguraron que el vínculo entre ambos nunca se rompió del todo. “Siempre tuvieron contacto”, revelaron, y agregaron que, incluso durante los períodos en los que afirmaban estar separados, los encuentros continuaron.

En enero de 2024, Sierra había hablado abiertamente sobre su relación con Giménez en una entrevista con LAM, el programa conducido por Ángel de Brito por América TV. “Yo le deseo lo mejor. La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”, afirmó el actor.

Fiorella Giménez admitió que existe un vínculo especial y que "se podría decir que sí", que están juntos nuevamente

Sierra también se refirió a la confianza y la comunicación que mantiene con Giménez: “No me molesta para nada y cuando tengo una duda, sé que tengo línea directa con ella y si pasa algo, le escribo o la llamo”. En esa misma conversación, el actor destacó el carácter sanador de sus diálogos: “Y siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos. No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.

La relación entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez estuvo marcada por la intermitencia y la atención mediática. En enero pasado la pareja había negado una crisis que, poco después, terminó confirmándose. No obstante, Carolina Molinari, panelista de Puro Show, sostuvo que “nunca fue una separación total”, sugiriendo que el vínculo entre ambos siempre se mantuvo, aunque fuera de manera informal. En abril de 2023, Sierra y Giménez confirmaron públicamente que le ponían punto final a su historia de amor. Sin embargo, el tiempo demostró que la distancia no fue absoluta.

En aquella ocasión, en diálogo con Puro Show, el actor reveló la razón por la que se habían dado una segunda oportunidad: “Hubo un reencuentro. Durante el año quisimos ver si algunas cosas habían cambiado, pero cada uno está muy diferente, así que quedó ahí. Cuando cortamos, cortamos muy enamorados los dos, y eso es lo más difícil".

Finalmente, explicó: “Nos miramos a los ojos y el amor no falta. Yo no puedo esto, vos no podés lo otro. Habíamos vuelto a estar juntos, cuidando el vínculo, y no salimos a decirlo".