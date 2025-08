La transformación de Fernanda Callejón para su personaje en Viudas Negras: “Me desplacé un diente y engordé”

Fernanda Callejón habló de la transformación física que hizo para su personaje en Viudas Negras (Video: Radio con Vos)

Viudas Negras, la serie escrita y protagonizada por Malena Pichot, se convirtió en una de las series más vistas y discutidas en redes sociales de las últimas semanas. María Fernanda Callejón se puso en la piel de Paola, la jefa de la banda, y en diálogo con Romina Manguel habló de la transformación física a la que se sometió y las ideas de Malena para su personaje.

La actriz confesó que el cambio físico impulsado para el papel fue una elección deliberada y profunda. “Yo me rompí para hacer sutilmente un cambio físico. Pedí que me desplazara un diente. Yo quise armar un monstruito”, señaló, en No dejes para mañana (Radio con Vos). Esta búsqueda de un aspecto distinto para su personaje incluyó rechazar soluciones estéticas artificiales, incluso cuando se las ofrecieron desde la producción. “Me dijeron: ‘Te ponemos corpiño’ y yo dije ‘No, dejalas que caigan’”, recordó. Callejón profundizó con un toque de humor sobre ese rasgo físico: “Tienen vida propia, son dos cabezas de enano. Dejalas vivir”.

La preparación física no se limitó a los ajustes dentales. Callejón admitió sin rodeos: “Y engordé unos kilitos también”. Esta decisión, que asumió de modo consciente, formó parte de la creación de una imagen poco convencional, alejada del glamour habitual en su carrera y ajustada a las necesidades de la ficción.

Fernanda Callejón modificó su dentadura y subió de peso para encarar a Paola, la líder de Viudas negras (TNT)

El desafío no estuvo solo en la apariencia, sino también en la comprensión y el abordaje del personaje ideado por Pichot, creadora de la producción. Callejón expresó entusiasmo por la propuesta: “Estuve maravillada cuando me llegó el guion de Malena Pichot. Primero, porque me encanta todo lo que hace”. Sumó una valoración especial hacia la guionista y comediante: “Porque su línea conceptual, su línea de pensamiento, su humor, su todo, su vanguardia... Sos el barrilete cósmico de la ficción, nena”. “Reina absoluta”, coincidió Manguel.

Callejón describió las dificultades para decodificar y construir el personaje de Paola, quien escapaba de sus referencias previas como intérprete. “Ella me planteó en el guion una Pao con la que yo no sabía de dónde agarrarme como actriz. Ella quería una hembra alfa. ‘¿Cómo hago una hembra alfa?’, dijo yo. Absolutamente impune. Masculino. Sí, sí, sí, tengo mi lado masculino. Tengo también el femenino, si querés. Tiene toda esa carga, pero tiene una impunidad, tiene una determinación, se caga en todo y no tiene filtro”, destacó, sobre su composición. Estas declaraciones permitieron entender como Callejón combinó recursos propios y pedidos del guion para dar una voz auténtica y potente a un rol clave en la serie argentina.

María Fernanda Callejón en su rol de Paola, la líder de Viudas negras (TNT)

Durante la charla en el ciclo radial, Callejón no esquivó el análisis de la vida interna del personaje. Explicó que la protagonista reunía un grupo particular. “Entonces, ella armó una banda para darles de comer a dos pibas, porque ella tenía un tráfico de influencias maravilloso”, resaltó, sobre el trasfondo del personaje, caracterizado por su liderazgo, capacidad de acción y ética personal cuestionable, articulando el relato sobre figuras femeninas a contramano del deber ser tradicional.

La serie sigue a Maru, interpretada por Pilar Gamboa, una mujer que aparenta una vida ordenada en un barrio cerrado, hasta que la irrupción de Mica, encarnada por Malena Pichot, revive un secreto compartido: en su juventud, ambas formaron parte de un dúo de “viudas negras”, mujeres que drogaban a hombres para robarles.

Malena Pichot y Pilar Gamboa en Viudas Negras

Pichot asume un triple rol como creadora, guionista y actriz principal, y le aporta una voz distintiva y desafiante al proyecto. Su trabajo se refleja en un guion que combina frescura y provocación, y que se apoya en la dirección de Nano Garay y Coca Novick. La producción ejecutiva está a cargo de Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky.