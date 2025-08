La China Suárez, desde Estambul, confrontó a una seguidora que la llamó “ridícula” por usar hiyab

La China Suárez, en sus días en Estambul, confrontó a una seguidora que la llamó rídicula por usar el hiyab (Instagram)

Hace una semana la China Suárez viajó acompañada de sus hijos a Estambul para instalarse con Mauro Icardi, una decisión de vida que le trajo un fuerte choque con Benjamín Vicuña. La actriz compartió con sus seguidores algunas postales de los paseos que realizaron por los puntos turísticos más famosos y cruzó a una seguidora.

“Desde Istanbul con amor”, escribió, mencionando en turco a la capital del país, junto a fotos en las que aparece visitando la Cisterna Basílica, o Yerebatan Sirnici (Palacio Hundido) junto a Rufina, Magnolia y Amancio, construido en la época bizantina para abastecer de agua al Palacio Imperial y a los edificios circundantes.

También no se perdieron el Bazar de las Especias (Mısır Çarşısı), uno de los mercados más tradicionales de la ciudad, que se destaca por la arquitectura otomana y uno de los más distinguidos para quienes aprecian la gastronomía internacional. En muchas de las imágenes la protagonista de Linda y Abzurdah aparece con sus hijas llevando el tradicional velo islámico, el hiyab, lo que generó un cortocircuito con una usuaria de sus redes.

La China Suárez con sus hijos en la Cisterna Basílica, o Palacio Hundido (Instagram)

La China Suárez usó una hiyab y salió al cruce de una seguidora que la cuestionó

Magnolia Vicuña con una hiyab en las calles de Estambul

“Quedás tan ridícula con eso”, le dejó una seguidora en sus redes, lo que provocó una firme respuesta de la ex Casi Ángeles. “Marisol, acá para entrar a lugares religiosos obligatoriamente tenés que ponerte el hiyab. No es una moda, es respetar otras culturas y religiones”, le respondió la China, aclarando que no se trataba simplemente de una prenda de moda.

Entre las fotos que la actriz expuso en sus redes, aparecen sus hijos maravillados por los deslumbrantes edificios de la ciudad, sus calles y toda la belleza del lugar. Además, compartió una tierna carta que Magnolia escribió en español y en turco para el Ratón Pérez: “Hola, ratón. Perdí mi diente no sé dónde está, le doy un poco de ropa así. No pasa ni frío ni calor, con amor. Magnolia”.

Amancio Vicuña, maravillado por el Bazar de las especias

El Bazar de las especias retratado por la China Suárez para sus redes

Amancio, a pura sonrisa en Estambul

Cómo es el colegio al que asistirá Rufina Cabré, la hija de la China Suárez, en Estambul

Rufina Cabré, hija de China Suárez y Nicolás Cabré, comenzará sus estudios en el British International School de Estambul a partir del 8 de agosto. La mudanza de la niña de 12 años a Turquía se produce tras la decisión de la actriz de acompañar a su pareja actual, junto con sus hijos. La familia eligió este colegio internacional que ya había sido elegido previamente por las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El British International School de Estambul, según contó Karina Iavícoli en Intrusos (América), cuenta con tres campus, un campo de deportes, una pileta olímpica, un anfiteatro y tres edificios principales. El proyecto educativo promueve tanto la formación académica como el desarrollo deportivo y cultural y ofrece enseñanza en varios idiomas, inspirada en métodos de las universidades europeas.

La China Suárez en su visita a la majestuosa Cisterna Basílica, o Yerebatan Sirnici (Palacio Hundido)

Los hijos de la China Suárez, fascinados en la Cisterna Basílica

La Cisterna Basílica fue construida en la época bizantina para abastecer de agua al Palacio Imperial y a los edificios circundantes

El acuerdo entre la China y Cabré contempla que Rufina asista al colegio por periodos de dos meses en Turquía, seguidos de una semana de regreso a la Argentina, coincidiendo con los períodos vacacionales del sistema educativo europeo. La madre de Suárez, Marcela, regresará próximamente a Estambul con los hijos más pequeños, alternando viajes entre ambos países. La nueva residencia de la familia se ubicará en una zona céntrica cercana al colegio, que se distingue por su enfoque trilingüe e instalaciones para actividades deportivas, fundamentales para Rufina, quien se destaca en hockey.

"Mi 'Amanshuli' se la rebancó caminando de acá para allá todo el día", contó la actriz

La tierna carta que Magnolia le dedicó al Ratón Pérez en turco y en español

Según contaron en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, existe una buena relación entre la expareja en cuanto a la organización familiar y la decisión de Rufina. Incluso contaron que Icardi habría ofrecido apoyo logístico y económico para que Cabré pueda visitar a su hija en Estambul.