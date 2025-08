Cómo es el colegio de Turquía en el que estudiará Rufina, la hija de la China Suárez: “El mismo de las hijas de Wanda”

Cómo es el colegio de Turquía en el que estudiará Rufina, la hija de la China Suárez (Video: Intrusos, América)

Luego de que se dio a conocer que Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré se instalará en Estambul junto a su madre, en Intrusos (América) contaron cómo se organizará la familia y la elección del British International School de Estambul para que la niña de 12 años inicie sus estudios. El mismo colegio al que concurrían las hijas de Wanda Nara.

“Nunca hubo un problema entre Cabré y la China, siempre buena relación. Eugenia tomó la decisión de acompañar a quien es su pareja y obviamente la nena también. Su idea es que vayan Amancio y Magnolia, pero bueno, ahí las cosas están complicadas con Vicuña”, comenzó contando Karina Iavícoli en el ciclo de América.

“La nena empieza la adaptación y las clases el 8 de agosto en el British International School, que es donde iban las hijas de Mauro y Wanda. Wanda, que bloqueó Mauro para todos los posibles encuentros con las hijas, de las videollamadas y teléfono. No hay otra. Ahora las abogadas de Icardi están viendo la manera de denunciar este no contacto de las hijas con el padre”, agregó.

El British International School de Estambul al que concurrirá Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré (Intrusos, América)

Una vista aérea del colegio al que asistirá la hija de la China Suárez

La infraestructura de la institución incluye tres campus, un campo de deportes, una pileta olímpica, un anfiteatro y tres edificios principales. Mientras que el proyecto educativo se distingue por su apuesta tanto por lo académico como por lo deportivo y cultural. El modelo formativo contempla la enseñanza de varios idiomas y se inspira en métodos utilizados en las mejores universidades de Europa.

“El acuerdo que ella hizo con Nicolás Cabré es dos meses de clases, 60 días allá y una semana traerla a la Argentina. Dos meses de clases, una semana en Argentina”, resaltó. “En unos días vuelve la mamá de la China, Marcela, con los hijos más chiquitos. Van a ir y venir en este viaje, sumado a esta casa divina donde se van a mudar, que es una zona más céntrica. Está más cercana a este colegio trilingüe, que es top, que hace foco obviamente en las lenguas y en los deportes. No nos olvidemos que Rufina juega muy bien al hockey”, señaló.

La infraestructura de la institución incluye tres campus

La pileta olímpica de la institución

“En el sistema europeo tenés una semana de vacaciones cada dos meses. Entonces en esa semana que tienen de vacaciones es cuando la China los va a traer acá”, afirmó la periodista.

También contó sobre el buen vínculo entre el futbolista y el actor. “Icardi sé que le ofreció a Cabré pagarle pasajes y estadía si la nena se le complica y no puede viajar. Él si quisiera puede ir. Lo que me dijeron es que Cabré no está negado a la posibilidad de ir a visitar a su hija a Estambul. Esto habla de la buena relación”, destacó.

Uno de los gimnasios del colegio al que concurrirá, a partir de agosto, Rufina Cabré

El campo de deportes del British International School de Estambul

Por su parte, Marcela Tauro tuvo sus reparos. “A mí me parece que cuando son un poco más grandes sí es buena experiencia, pero nunca es bueno tener al papá en un país y a tu mamá en otro”, opinó la periodista. “Los chicos por ahí se entusiasman, pero es otro idioma, otros compañeros. No son los mismos juegos que hacen acá, ni las mismas reuniones. Es lo que dicen todos, y también te dicen que los chicos a veces se adaptan y a veces no", señaló.

“A mí lo que me parece fuerte es que era la escuela donde iban las hijas de Wanda. A él lo aprecian un montón en ese colegio y él sigue teniendo la idea de que se las restituyan y se las den. La idea de él nunca cambió. Si la Justicia se las diera a las hijas, serían compañeras de Rufina”, completó Iavícoli, mientras que contaba que Benjamín Vicuña y la China Suárez no tienen juicios en contra, pero tampoco mantienen un diálogo.