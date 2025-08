Compararon a dos participantes de La Voz Argentina con personajes de una película y ellos los recrearon: “Del conurbano”

La recreación viral de Nina Ventre y Benjamín Depasquali tras su batalla en La Voz Argentina generó furor en redes sociales (Video: TikTok)

El fenómeno de La Voz Argentina (Telefe) incorpora cada edición nuevos relatos de vida y momentos de alto impacto televisivo. Pero en la última jornada, una situación particular superó la dinámica del certamen y se trasladó a las redes sociales, gracias a la complicidad de dos de sus participantes. Valentina Ventre, mejor conocida por su apodo Nina, y Benjamín Depasquali protagonizaron una de las mejores batallas de la temporada y, tras la transmisión, sorprendieron a sus seguidores con una recreación inesperada en redes que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó con la repercusión en X (antes Twitter) y TikTok, donde cientos de usuarios empezaron a comparar a ambos artistas del equipo Miranda! con dos conocidos personajes: Sharpay y Ryan Evans, el icónico dúo de hermanos de High School Musical. El parecido estético, la energía pop y la química vista en la pantalla incentivaron la creación de memes y chistes.

Usuarios compararon a los participantes con Sharpay y Ryan de High School Musical, inspirando memes y parodias

Lejos de pasar por alto el fenómeno, Nina y Benjamín capitalizaron el furor en sus redes. En el video difundido, se los ve caracterizados, parodiando el look y la actitud de los personajes, mientras cantan un fragmento de “What I’ve Been Looking For”, uno de los temas emblemáticos de la película. “Miren a quién traje. ¡Traje a Ryan, chicos!“, señaló Nina. ”Somos Sharpay y Ryan del conurbano”, dijeron, entre risas, durante la grabación.

La historia en común de Nina Ventre y Benjamín Depasquali dentro del reality comenzó en la ronda de batallas. Ambos integraban el team Miranda!, capitaneado por Juliana Gattas y Ale Sergi, quienes eligieron para el duelo la canción “Me haces tanto bien”, de Amistades Peligrosas.

El equipo Miranda! eligió la canción 'Me haces tanto bien' para la destacada batalla entre Nina y Benjamín (Video: La Voz Argentina, Telefe)

El impacto de la performance quedó reflejado en las devoluciones de los coaches. Gattas hizo hincapié en la “sensualidad” de la interpretación de Depasquali y en el “brillo” y la “fuerza” de Ventre. “Está difícil”, reconoció el dúo al momento de la decisión. Finalmente, fue Benjamín el elegido para avanzar de ronda, aunque el jurado no escatimó en elogios para Valentina, definiéndola como una estrella y destacando su “impronta escénica”.

Nina es conocida en redes por su impronta pop, look inspirado en los 2000. Ella reconoce como influencias a mujeres protagonistas de la escena global —María Becerra, Tini, Christina Aguilera— pero también a referentes estéticos como Paris Hilton y el color rosa, que la llevaron a ser apodada “La Barbie de Argentina”.

Por su parte, Benjamín Depasquali destacó tanto por su desempeño en el escenario, donde deslumbró desde el primer programa con “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson, como por la apertura con la que compartió su camino personal. Benjamín, que es trans, relató cómo la música y el acompañamiento de su entorno lo ayudaron a vivir plenamente su identidad, tras años de procesos internos.

Benjamín Depasquali fue seleccionado para avanzar en el certamen, aunque el jurado elogió la impronta escénica de Nina Ventre

“La última vez que la vi fue un día antes del accidente y me quedaron esas palabras de aliento, ‘a vos te va a ir bien, seguí cantando, no pares, metele’. Es esa voz en la cabeza que te queda ahí, resonando”, relató Benjamín sobre el recuerdo de su mejor amiga, fallecida años atrás. Además, valoró el apoyo familiar y describió el escenario de La Voz como “un espacio de visibilidad y posibilidad de cambio”, tanto para él como para otras personas trans en el medio artístico.

En redes sociales, los seguidores manifestaron sorpresa y entusiasmo tras la eliminación: “Qué loco que está mina quedó afuera y ayer siguieron otros”, señaló un usuario, mientras otros expresaron su deseo de ver a ambos artistas avanzar: “Deberían haber pasado ambos a la próxima etapa”. Entre los mensajes también se repitieron muestras de cariño y admiración, como “AME, AME, AMEEE” y “Aaaah, ella es una divina total”, junto a comentarios que cuestionaron la decisión del jurado y destacaron el valor de la presentación: “Tendrían que haber dado este tema”.