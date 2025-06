El inesperado cruce entre Lali Espósito y Miranda! en el inicio de La Voz Argentina: “¡Me bloquearon!”

El enojo de Lali en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La quinta temporada de La Voz Argentina 2025 debutó este lunes 23 de junio a las 21:45 en Telefe, con la conducción de Nico Occhiato y un jurado de figuras como Lali Espósito, Luck Ra, Soledad y el dúo Miranda!. En su primer programa desató una fuerte polémica entre los coaches tras una jugada inesperada que dejó a la cantante de “Disciplina” fuera de competencia por una participante.

El regreso de La Voz Argentina 2025 marcó un hito en la televisión nacional, no solo por la expectativa generada en torno a su estreno, sino también por el nivel de tensión que se vivió en el jurado desde el primer episodio. La conducción de Nico Occhiato, quien asumió este desafío como un paso fundamental en su carrera, aportó frescura y entusiasmo a un formato que ya se consolidó como uno de los más exitosos del país.

Miranda! parte del jurado de La Voz Argentina

La controversia surgió durante la audición de Nina Ventre, quien interpretó la canción “Latin Girl” en la etapa de audiciones a ciegas. En este segmento, los coaches solo pueden escuchar la voz de la participante y deciden, mediante un botón, si desean sumarla a su equipo. La dinámica, que suele generar momentos de tensión y estrategia, alcanzó un punto álgido cuando el dúo Miranda!, integrado por Juliana Gattas y Ale Sergi, bloqueó el botón de Lali Espósito y giró su silla antes que ella. Cuando la cantante de “Disciplina” intentó elegir a la concursante, descubrió que había sido bloqueada, lo que provocó una reacción inmediata y cargada de emoción. “¿De verdad, Alejandro? ¿De verdad, Juliana? Años de amistad y de música, Miranda!”, exclamó Lali, visiblemente molesta por la jugada de sus colegas.

Lali Espósito brilló en La Voz Argentina

La respuesta de Ale Sergi no tardó en llegar: “Pero sabemos que te iba a elegir a vos, entonces te bloqueamos”. La artista, sin aceptar del todo la explicación, replicó que no era cierto que la participante la hubiese elegido a ella. Para zanjar la discusión, Sergi preguntó directamente a la participante si habría optado por Lali, y la joven confirmó la sospecha del dúo Miranda!. El momento se tornó aún más emotivo cuando Lali expresó: “No me digas esto, lloro... Bueno, yo la voy a ir a abrazar igual porque puedo. Me han cortado las alas”, y lanzó una advertencia en tono de broma: “Me la voy a cobrar Miranda! eh”.

Nico Occhiato y la emoción de cumplir el sueño de ser el conductor de Telefe

Este cruce, cargado de humor y rivalidad, dejó en claro que la competencia entre los coaches será uno de los grandes atractivos de la temporada. La presencia de Occhiato como conductor representa un cambio significativo en el programa.

Los cinco miembros del jurado interpretaron sus mejores temas en el inicio de la nueva temporada (Video: La Voz Argentina - Telefe)

“Bienvenidos a La Voz Argentina 2025. ¡Llegó el día! Miren lo que es este estudio… Es más un estadio que un estudio. Señoras y señores, arranca el programa de televisión más federal que hay en nuestro país. Vamos a conocer las voces más hermosas que hay en Argentina, pero para eso tenemos a los coaches más importantes que tenemos en nuestra televisión”, exclamó Occhiato al comenzar el ciclo, generando una ovación entre el público presente y los televidentes.

La escenografía renovada y el formato federal marcaron el regreso de La Voz Argentina a la televisión nacional

La competencia apenas comienza y, como es habitual en La Voz Argentina, la primera etapa de audiciones a ciegas servirá para conformar los equipos de cada coach. A lo largo de las próximas emisiones, se espera que nuevos talentos de diferentes regiones del país suban al escenario con la esperanza de cumplir su sueño y convertirse en la próxima gran voz de la música argentina. El jurado, por su parte, analizará cada presentación con atención, buscando no solo la técnica vocal, sino también la capacidad de transmitir emociones y conectar con el público.