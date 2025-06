La dura historia de Benjamín, el joven que deslumbró en La Voz Argentina: “Nací biológicamente mujer”

La dura historia de Benjamín, el joven que deslumbró en La Voz Argentina (Video: Telefe)

La segunda noche de La Voz Argentina 2025 (Telefe) captó la atención del público no solo por el nivel de sus concursantes, sino también por historias singulares que emergieron desde el escenario. Benjamín Depasquali logró convertirse en uno de los participantes más destacados del inicio de la competencia. Su llegada al programa representó uno de los momentos más relevantes del certamen, marcando el inicio de una trayectoria prometedora dentro del reality.

Antes de subir al escenario, Benjamín compartió un breve diálogo en el backstage acompañado de su madre y su pareja, mientras esperaba el turno que lo llevaría a enfrentarse a los coaches. Depasquali expuso ante millones de televidentes una parte fundamental de su vida, aquella que definió su identidad y el camino que lo llevó a tomar la decisión de presentarse en el certamen de canto.

Desde sus primeros años, Benjamín sintió una conexión especial con la música, pero su historia incluyó una dimensión de autodescubrimiento marcada por etapas de cambio profundo. Frente a la pregunta sobre sus inicios, rememoró: “Más o menos a los 8 años. Empecé a cantar en la iglesia de mi barrio, copiaba un poco lo que hacía el resto y fui aprendiendo”.

“No siempre fui Benjamín, entonces fui descubriéndome más de grande. Nací biológicamente mujer y no fue hasta mis 14 años que atravesé un duelo muy grande y desde ese lugar elegí dar el paso de vivir la vida que realmente quiero y la música me acompañó en todo ese proceso”, compartió con la voz cargada de emoción en la entrevista previa al show, con Nicolás Occhiato.

Consultado por el conductor sobre en quién pensaría al subir al escenario, Benjamín respondió sin vacilar: “En mi ángel, en mi mejor amiga, que falleció hace 11 años. Ella siempre me acompañó y ‘dale, metele que vos podés’. Trato de quedarme con esa voz ahí”.

Benjamín se presentó en La Voz al ritmo de una canción de Michael Jackson (Foto: Instagram)

El vínculo con su amiga se mantuvo a través del tiempo y adquirió características de ritual íntimo: “Yo le hablo mucho, le rezo bastante, creo que le diría ‘gracias por acompañarme’”. Esta relación de diálogo interior y oración descubre una faceta espiritual y una necesidad de reconocimiento hacia quien marcó de manera positiva su recorrido. Benjamín relató, además, el carácter definitivo de la última conversación que mantuvieron: “La última vez que la vi fue un día antes del accidente y me quedaron esas palabras de aliento, ‘a vos te va a ir bien, seguí cantando, no pares, metele’. Es esa voz en la cabeza que te queda ahí, resonando”.

Apenas comenzó su interpretación, eligió una de las canciones más difíciles del repertorio internacional: el clásico de Michael Jackson, “The Way You Make Me Feel”. La complejidad de la pieza y el carisma que desplegó en escena no pasaron desapercibidos ante el jurado.

Apenas transcurrieron los primeros compases de su actuación, los integrantes del dúo Miranda! fueron los primeros en girar sus butacas, lo que denotó el impacto inmediato que causó su voz sobre el panel. Más adelante, se sumaron Soledad y Luck Ra, interesados en tener a Benjamín como parte de sus equipos.

Después de la interpretación, los coaches ofrecieron sus impresiones a Benjamín, resaltando su potencia vocal y el magnetismo escénico. Al momento de elegir a qué equipo pertenecer, decidió sumarse al grupo liderado por Miranda!, integrado por Juliana Gattas y Ale Sergi.

Así, la emoción generada en el jurado y en el público resultó inseparable de la potencia de la historia de Benjamín y su interpretación musical en vivo, elementos que confluyeron para convertir su paso por el programa en un acontecimiento que trasciende lo estrictamente artístico y deja marca en el imaginario colectivo.