El mal recuerdo de Marixa Balli sobre el delineado permanente de sus labios: "Me tatuó un veterinario" (Video: Ángel responde, Bondi Live)

Entre sus romances con figuras del espectáculo y sus años como figura de la movida tropical, Marixa Balli tiene un sinfín de anécdotas. En Ángel responde (Bondi Live) recordó el día que se realizó un delineado permanente de labios por un veterinario. Ángel de Brito no podía salir de su asombro.

“Él me maquilló para la portada de este disco y tuvimos un tema. Me dijo ‘no te delinees los labios, vos estás acostumbrada a eso’ y yo le expliqué que me los delineo, primero, porque me gusta y segundo porque yo me hice el delineado... Me hicieron como un tatuaje cuando fui a castrar a mi gato en el año 91. Me dijeron que en tres años se me iba y el veterinario, que me hizo el delineado mientras el gato se...”, relató. “¿El veterinario te tatuó?“, la interrumpió Ángel.

“Fue un desastre porque usó unas agujas que me perforaron el labio. ¡Dejate de joder! ¡Un horror!“, se lamentó, mientras De Brito seguía sorprendido. “Pero Marixa, ¿en qué cabeza cabe que un veterinario te tatue? ¿Cómo accediste?“, lanzó el conductor, provocando que la exvedette tenga un acto de sinceridad total. “Era pendeja, estaba en mi mejor momento televisivo y era muy estúpida. Viste que la fama por momentos te estupidiza”, aseveró.

"Me hicieron como un tatuaje cuando fui a castrar a mi gato en el año 91", recordó Marixa Balli (Ángel responde, Bondi Live)

“Pensé que las agujas no me iban a penetrar. Me hirieron el labio. Emilio Disi y Tristán se reían porque no podía hablar ni gesticular. Decían ‘tiene todo eso ahí que parece una costra’. Se me había endurecido todo porque me había sangrado tanto el labio. El gato se recuperó de la castración y yo quedé herida de bala. Mal”, contó, con gracia mientras Romi Scalora y Popochi, también columnistas en el ciclo de streaming, comparaban la situación con la de “una película de Almodovar”.

“¿Pero en ningún segundo se te cruzó por la cabeza cómo podía ser que el veterinario que estaba castrándote el gato te podía tatuar al mismo tiempo?“, insistió el periodista. “Me mostró una cajita y me dijo ‘mirá todas las agujas y los colores’. Me dijo ‘te pongo hielo, te duermo los labios y te tatuo’. ‘Buenísimo’, le dije”, recordó, mientras simulaba como hablaba.

"Cuando sos pendejo, te va tan bien y pensás que la vida te sonríe en todo aspecto, ganás mucho dinero, la fama, estás enamorada y entrás en una bola de pedos que no se puede creer”, se sinceró Marixa Balli (Candela Teicheira)

Luego Marixa realizó un mea culpa: “Me mandé mis cagadas. Todo de lo que estoy arrepentida fueron cagadas mías como la mala praxis y todas esas boludeces. No necesitaba nada de nada. Nunca lo necesité, pero uno es muy boludo de pendejo”. La cantante de “La Cachaca” continuó: “Hoy tengo una experiencia vivida que es diferente, pero cuando sos pendejo, te va tan bien y pensás que la vida te sonríe en todo aspecto, ganás mucho dinero, la fama, estás enamorada y entrás en una bola de pedos que no se puede creer”.

“Nadie me dijo nada porque el que me decía algo, lo mandaba a cagar. Ahí está. Todas las cagadas me las mandé yo. En ese momento estaba subida al pony, al galgo, al pollo y a todo”, señaló. ¿Qué pasó con su mascota? “El gato vivió 21 años. El veterinario era bueno. El tatuaje es del año 91 y nunca más se me fue”, ironizó.

Hace pocos días Marixa Balli contó que su sueño es que “La Cachaca” tenga una versión renovada con producción de la mano de uno de los artistas argentinos que triunfa en el mundo. “Le mandé un mensaje por Instagram a Bizarrap. Una loca. Le dije ‘necesito La Cachaca Bizarrap’”, admitió en A la Barbarossa (Telefe). “Nunca me contestó, obviamente”, afirmó, pero no pierde las esperanzas. “Nació para esto”, agregó, mientras aseguraba que quería que el productor musical realice “muy a su estilo” su máximo hit.