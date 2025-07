La insólita propuesta que le hizo Marixa Balli a Bizarrap: “Nació para esto”

Marixa Balli propuso a Bizarrap un remix de su clásico 'La Cachaca' y espera respuesta del productor (Video: A La Barbarossa, Telefe)

Durante su paso por A La Barbarossa, programa emitido a través de la señal de Telefe, Marixa Balli sorprendió al revelar que contactó a Bizarrap para proponerle un remix de su clásico tema La Cachaca. La noticia, que generó entusiasmo entre los panelistas y la conductora, expuso el deseo de la angelita de LAM de sumar a nuevas figuras ena una nueva versión de la canción que marcó su carrera.

La exvedette confesó que envió un mensaje directo por Instagram al reconocido productor argentino. “Le mandé un mensaje por Instagram a Bizarrap, una loca. Le dije, necesito la cachaca Bizarrap”, relató en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa. Aclaró que hasta el momento no obtuvo respuesta: "Nunca me contestó, obviamente". Sin embargo, desde el programa recordaron que la madre de Bizarrap suele mirar el ciclo, lo que alimentó las expectativas de que el productor finalmente reciba la propuesta. Marixa relató que, para ella, el productor musical “nació para esto”, y, además, su deseo es que él tome la canción y haga una versión nueva, “muy a su estilo”.

La iniciativa de Balli fue bien recibida en el estudio, donde destacaron el talento del DJ y productor nacido en Ramos Mejía. Los panelistas y la conductora prometieron hacer lo posible para que Bizarrap lea el mensaje. Además, la artista se mostró abierta a sumar a otros exponentes de la música urbana, como Luck Ra —figura de La Voz Argentina— y La Joaqui, para enriquecer el remix de su hit.

La artista quiere sumar a Luck Ra y La Joaqui en una nueva versión de su hit de 1998

El origen de La Cachaca se remonta a 1998, cuando Balli lanzó el álbum Cachaqueando. El primer sencillo, La cachaca, alcanzó un éxito internacional, liderando las listas durante varias semanas. Este impulso le permitió conducir programas de televisión como Sábado Tropical en América TV y, al año siguiente, editar un nuevo disco titulado simplemente Marixa Balli.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una de las figuras más reconocidas del ambiente artístico argentino. Su popularidad creció tras participar en un concurso de Marcelo Tinelli, su relación con Rodrigo Bueno y sus intervenciones en Bailando por un Sueño. Actualmente, integra el panel de LAM y acompaña cada mañana a Lizy Tagliani en Pop Radio.

El sorprendente hobbie de Marixa Balli

La semana pasada, después de ser el centro de atención tras protagonizar un cruce con Yanina Latorre al aire de LAM (América TV), Marixa Balli decidió vivir un finde más relajado. Para eso pensó en refugiarse en uno de sus hobbies, armar rompecabezas. Sin embargo, lejos de hacerlo en la comodidad de su casa, la Cachaca se animó a participar de un torneo.

La exvedette sorprendió al participar en un torneo de rompecabezas, mostrando su faceta lúdica

“Es hoy”, escribió en su historia de Instagram, junto a una foto del salón donde se realizaría el torneo, para describir su emoción. Acto seguido, la panelista mostró en sus redes la cantidad de participantes que formaban parte de la competencia. En otro posteo compartió su alegría al posar con la caja oficial del torneo que usaría para jugar. “Torneo de rompecabezas, 22° edición, categoría parejas”, se alcanzaba a leer en el envase. Minutos después, con la tarea cumplida, Balli posó junto a su acompañante y ambas mostraron el resultado, un puzzle que representaba el colorido frente de una casa.

Como si fuera poco, Balli mostró el detrás de escena de la competencia. Luego de la etapa de parejas, la competencia seguía con otro formato: “Amores, miren qué lindo, me lo llevo para armar en casa, es de 500 piezas. Pero miren lo que es este dibujo, es hermoso, me encantan las caras, me encantan este tipo de dibujos. Son espectaculares, y ahora se están preparando para un concurso individual, estoy pensando, y hablando con mi prima, si me quedo o no. Estamos por almorzar, ¿me quedo o no? Voy a poner cuatro piezas, dicen que siempre es muy linda la experiencia”.