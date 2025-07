El ritual exótico de Charlotte Caniggia que la conecta con Mariana Nannis en medio del conflicto familiar

Charlotte Caniggia en medio de la tensión con su hermano Alex y su cuñada Melody Luz, la mediática eligió alejarse del ruido y buscar refugio en experiencias que le permitan reconectar consigo misma.

Así, durante una escapada a Mendoza, compartió con sus seguidores una actividad poco convencional: un baño en una bañadera con vino, un tratamiento que, según explicó, contribuye al rejuvenecimiento de la piel.

La noticia, difundida a través de las historias de Instagram de Charlotte Caniggia, captó la atención de sus seguidores y de la prensa. En las imágenes, la hija de Mariana Nannis aparece sumergida en una bañera cuyo contenido exhibe el característico tono rojizo del vino Malbec.

La propia Charlotte detalló el procedimiento: el agua del baño se enriquece con polvo extraído de las piletas donde se produce el vino, lo que, según sus palabras, aporta polifenoles beneficiosos. “Ese extracto tiene polifenoles que ayudan al rejuvenecimiento e hidratación de la piel”, afirmó, subrayando los efectos positivos de este tratamiento que experimentó en un spa mendocino.

La elección de este tipo de rituales no pasó desapercibida para quienes siguen de cerca la vida de la familia Caniggia.

Varios usuarios recordaron episodios del pasado en los que Mariana Nannis relataba costumbres extravagantes, como comer caviar o bañarse en champagne. Ahora, la nueva generación parece reinterpretar esos lujos a su manera, optando por prácticas asociadas al bienestar y la desconexión.

El contexto personal de Charlotte Caniggia añade una capa de significado a su búsqueda de tranquilidad. En días recientes, la mediática se vio envuelta en una disputa con su hermano Alex tras la reconciliación de este con Melody Luz. Según relató la propia Charlotte en sus redes, la relación entre ambas mujeres se había deteriorado, y la noticia de la reconciliación no fue bien recibida. Además del enfrentamiento que tiene su madre con Alex y su pareja.

Alex Caniggia reveló que su hermana lo confrontó por WhatsApp y, ante la tensión, optó por bloquearla, priorizando a su pareja y a su hija Venezia. En respuesta a este clima de conflicto, Charlotte Caniggia compartió dos videos en los que reflexionó sobre la importancia de preservar la calma. “Sin paz no tenés nada, entonces hay que vivir lejos de la tecnología, conectar con la naturaleza, hacer planes tranquilos”, recomendó, sugiriendo que su reciente viaje a Mendoza y la experiencia en el spa formaron parte de ese esfuerzo por mantenerse alejada del bullicio mediático. Además, enfatizó el valor de rodearse de personas que aporten serenidad: “Es muy importante el círculo. Tener gente que te brinde paz”.

La tendencia, aunque ya consolidada a nivel internacional, encontró en Argentina un terreno fértil gracias a figuras como Charlotte Caniggia. Durante una emisión del programa Qué tupé (El Trece), la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis compartió su entusiasmo por los Labubu y detalló las diferencias entre las versiones auténticas y falsificadas: “Ese se compra, hay truchos y originales. El original sale entre 50 y 60 mil pesos, mientras que el trucho está 28 mil pesos. Los Labubu están furor. Viajás y ves a todos con Labubus: Rihanna, Dua Lipa, las Kardashian…”. Con esta declaración, no solo evidenció el alcance global de la moda, sino también la existencia de un mercado paralelo que ofrece alternativas a distintos precios. La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, los comentarios oscilaron entre la fascinación y la sorpresa: “No me gustan, prefiero a Hello Kitty”; “Me dan miedo”; “Amo que los peluches se vuelvan una moda”; “Me encanta que se sume a cualquier tendencia”; “Me quedo con el furor de los carpinchos”; “Necesito uno”. Estas opiniones reflejan la capacidad de los Labubu para generar conversación y polarizar gustos, al tiempo que consolidan su estatus como objeto de deseo.