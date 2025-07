Alex Caniggia criticó sin filtro a Charlotte y Mariana Nannis en las redes: “¡A la gilada ni cabida!"

A pocos días del encontronazo, Alex Caniggia lanzó un fuerte mensah¿je hacia Charlotte Caniggia y Mariana Nannis (Video: Instagram)

La historia familiar de los Caniggia es una novela que está lejos de llegar a su final. Y esta semana sumó un nuevo capítulo, tan escandaloso como los anteriores. Todo comenzó con lo que parecía una reconciliación amorosa: Alex Caniggia y Melody Luz, tras meses de separación, volvieron a mostrarse juntos. Pero el reencuentro de la pareja, lejos de traer paz, desató una guerra abierta contra dos pilares del clan: Charlotte y Mariana Nannis.

Fue el propio Alex quien, cansado de las críticas dirigidas a su pareja, rompió el silencio. Lo hizo a su manera: frontal, sin filtro, desde sus redes sociales. Tras disfrutar de una salida familiar en el show teatral de Plim Plim, el mediático grabó un mensaje donde no dejó dudas sobre su postura. “Bueno, gente. No opinen de la pareja de vuestros hermanos, hermanas, primos, tíos. Porque como por ahí a vos te cae para el culo la pareja de tu hermano, la pareja de tu hermana, la pareja de tu tío, de tu viejo, de tu vieja. No tenés por qué opinar. O también sino de un amigo. No tenés por qué opinar, porque esa su vida es su amor y vos no tenés por qué meterte en ese terreno. Gente. Mensaje claro”, lanzó, mirando fijo a la cámara. Y por si quedaban dudas, cerró con una frase que resumió su estilo desafiante: “Y me olvidé de decirles algo más importante: ¡a la gilada ni cabida!”.

Pero el fuego ya estaba encendido. El enfrentamiento familiar tomó fuerza días atrás, cuando Melody participó de una transmisión en vivo con Martín Cirio. Durante la charla, la bailarina no esquivó las preguntas sobre Charlotte y dejó varios dardos en el aire. Entre bromas e ironías, la bailarina deslizó críticas que, sin nombrarla, también apuntaban contra Mariana. Fue entonces cuando Nannis, lejos de quedarse callada, contraatacó.

La pareja retomó su relación luego de meses separados y se volvió el foco de las críticas (Instagram)

A través del programa Ángel Responde (Bondi Live), conducido por Ángel de Brito, se conoció la respuesta de la matriarca del clan. El periodista reprodujo un audio que Nannis le envió de manera privada, donde defendió con firmeza a su hija y cuestionó la actitud de Luz. “A Charlotte no le gusta el conflicto. Es una chica que evita el conflicto”, afirmó, marcando una clara diferencia con la pareja de su hijo. Y sin anestesia, disparó: “Y bueno, esta pulga se ve que es conflictiva. Le gusta el conflicto con todo el mundo”.

El mensaje fue contundente. “No la veo a mi hija haciendo conflicto”, agregó Mariana, reforzando su visión sobre la personalidad de Charlotte y alejándola del escándalo, al menos en el discurso. Así, la interna familiar, que parecía haber encontrado un frágil equilibrio en los últimos meses, volvió a quedar expuesta.

Durante la charla con Cirio, la coreógrafa fue aún más directa. Consultada sobre su vínculo con Charlotte, respondió con sarcasmo: “Ya la tengo a Mariana. Ya lo tengo a Alex. ¿Una más a que me venga a pelear? No”. Y cuando el streamer, entre risas, le preguntó si compartían almuerzos familiares, ella no dudó: “Ha sido invitada. Ha venido y no ha venido”, dando a entender que hubo acercamientos fallidos.

Melody Luz se sinceró y habló sobre su tensa relación con Charlotte Caniggia (Video: Youtube)

Pero el momento más tenso llegó cuando Melody analizó la personalidad de Charlotte: “No, porque no es nada personal. Es algo de ella que es peleona. Lo que siento. No sé si va a caer mal o bien. No me importa, es lo que yo siento, que también le hace falta terapia, porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. ¿Entonces qué hace? Se auto boicotea sus relaciones. Porque yo siempre tengo la mejor onda con ella. Y de la nada me busca pelea por... Si te digo vas a decir: ‘no, ¿en serio?’. O sea, muy bol...”.

Así, la disputa sumó nuevos protagonistas y dejó a la familia Caniggia una vez más en el centro del huracán mediático. Entre indirectas, transmisiones en vivo y mensajes en redes, el conflicto familiar sigue su curso y sin una tregua a la vista.