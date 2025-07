La dura respuesta de Charlotte Caniggia a Melody Luz luego de que la mandaran a terapia: “Payasa, das asco”

Después de varias idas y vueltas, cruces e indirectas, la familia Caniggia volvió a estar en el centro de la tormenta. Es que la reconciliación de Melody Luz y Alex generó todo tipo de reacciones y reavivo antiguos conflictos internos. En ese marco, la bailarina habló de su relación con Charlotte, la hja de Mariana Nannis, y provocó que esta saliera a su cruce horas después, revelando la crisis familiar que atraviesan.

Todo comenzó cuando Luz fue invitada al ciclo de entrevistas del streaming de Martín Cirio. “Ya la tengo a Mariana. Ya lo tengo a Alex. ¿Una más a que me venga a pelear?. No”, comenzó diciendo Melody respecto de su relación con Charlotte. En ese marco, el conductor preguntó de forma irónica: “¿Nunca hay juntada a comer ravioles los domingos?”.

La respuesta de Charlotte Caniggia a Melody Luz luego de la reconciliación con su hermano

Fuera de la broma, Luz explicó que más allá de sus diferencias le ha abierto la puerta a Charlotte a la intimidad de su casa: “Ha sido invitada. Ha venido y no ha venido”. Fue entonces cuando Cirio quiso ahondar un poco más en el tema: “¿Por que sentís que le caes mal?”. Luego de unos instantes de reflexión, la bailarina contestó: “No, porque no es nada personal. Es algo de ella que es peleona. Lo que siento. No sé si va a caer mal o bien. No me importa, es lo que yo siento, que también le hace falta terapia, porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. ¿Entonces qué hace? Se auto boicotea sus relaciones. Porque yo siempre tengo la mejor onda con ella. Y de la nada me busca pelea por... Si te digo vas a decir: “no, ¿en serio?. O sea, muy bol...””.

Charlotte Caniggia acusó a Melody Luz de querer usurpar su departamento en el hotel Faena

Así las cosas, el influencer quiso conocer los detalles y Melody comentó: “Un día le digo: “Char, ¿tenés un nebulizador para la bebi que está enferma?”. Vivíamos en el edificio. Le digo: “Si no lo compro, no hay problema”. “Ay, siempre me hablás para pedirme cosas”, me dijo. No le pedí nunca ni una botella de agua, ni un paquete de azúcar. Y encima te estoy pidiendo algo para la salud de tu sobrina. Entonces también me quedé como Wow. Y a la segunda pasó algo similar, que vos decís: “¿En serio me estás peleando por esto?”. Y yo soy muy tranquila. Pero no quiero llegar a una tercera porque yo nunca le hice nada y le pedí algo para su sobrina. No te pedí un vestido rojo, no me importa, no me interesa. Y me sentí como atacada. Y no me gusta sentirme atacada. Prefiero tomar distancia a que esto empeore. Y bueno, pasó eso. Después capaz nos veíamos. Pero si ella venía a casa, yo me ponía a hacer mis cosas. O jugá con la nena, yo hago lo mío porque prefiero que no se genere un cruce, la verdad”.

Luego de escuchar su postura, Cirio quiso conocer la otra cara de la moneda: “¿Y vos no hacés una autocrítica de decir yo hice algo que le pudo haber molestado?”. Lejos de esta introspección, la bailarina afirmó: “Pasa que cuando me intenté sentar a hablar me decía: “No, tranqui, está todo bien”. Entonces es difícil. Yo tampoco le quería decir nada malo. Cuando necesitó en el Bailando bailar con alguien estuve, cuando necesitó reemplazo estuve, cuando Ale se fue a España yo se la llevé de Madero a Tigre para que vea la sobrina”.

Alex Caniggia no tiene relación con su madre

A las pocas horas, esta declaraciones hicieron eco por las redes sociales y generaron la respuesta de Charlotte Caniggia, quien incluso puso su cuenta de Instagram en privado. “Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero (Santiago del Azar), cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, subrayó la influencer, junto a un emoji de un payaso, mediante una historia de Instagram.

Luego, Charlotte publicó otra historia criticando a Luz: “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche”. Sin embargo, minutos después, la mediática borró esta publicación.