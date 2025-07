Alex Caniggia propuso tener un segundo hijo con Melody Luz: “¿Se viene Giorgio?”

El mediático sorprendió al sugerir la llegada de un segundo hijo, Giorgio, en un video familiar (Video: Instagram)

Tras un breve impasse en la relación que los mantuvo distanciados durante algunos meses, Alex Caniggia y Melody Luz oficializaron su reconciliación con un contundente mensaje: volvieron a mostrarse en redes sociales junto a su hija Venezia, que acaba de cumplir dos años. La pareja celebró con una mega fiesta en Puerto Madero, rodeada de familiares, decoración personalizada y momentos compartidos que dejaron en evidencia la nueva etapa que atraviesan.

En ese clima de armonía y cercanía, el mediático sorprendió con una frase que generó especulaciones en torno al futuro familiar de la pareja. Desde sus historias de Instagram, Alex publicó un video grabado en su casa mientras su hija jugaba con un muñeco. Con tono distendido, pero sin disimular su entusiasmo, le preguntó a la pequeña: “¿Me parece que estás pidiendo hermanito, no? ¿Querés que venga Giorgio? ¿O no? Sí, me parece que sí”.

La respuesta de Venezia fue contundente: negó con fuerza moviendo la cabeza mientras Melody, que estaba presente en la escena, miraba divertida la interacción. Lejos de abandonar la idea, Alex insistió e involucró a su pareja: “Fuiste vos que dijiste que no”, dijo mientras la enfocaba con la cámara y ella también realizaba el gesto de negación con su cabeza, haciéndola de lado a lado. El remate llegó con una sonrisa y una frase que no pasó inadvertida: “Se viene Giorgio, me parece. Sí”.

La celebración del cumpleaños de Venezia reunió a familiares y mostró por primera vez el rostro de la niña

Aunque la conversación fue presentada en tono de broma, el video dejó entrever el deseo de Alex Caniggia de volver a ser padre. La dinámica familiar parece atravesar un gran momento, después de varias semanas inestables que llevaron una separación, una relación oficializada entre la bailarina y el chef Santiago del Azar y declaraciones cruzadas a través de medios televisivos y redes sociales. Desde su reconciliación, que se dio con el fin de priorizar la crianza conjunta de su hija, retomaron la convivencia, reactivaron sus publicaciones juntos en redes sociales y se mostraron más cómplices que nunca.

El nombre Giorgio no es casual: fue pronunciado con claridad por Alex, como si ya tuviera en mente la identidad de un futuro hijo varón. Aunque Melody no expresó su opinión sobre el tema, su risa durante el video dejó entrever una mezcla de sorpresa y simpatía, sin confirmar ni desmentir nada.

El cumpleaños de Venezia, celebrado hace pocos días atrás, reunió a amigos y familiares cercanos de la pareja e incluyó a Claudio “El Pájaro” Caniggia y a su actual pareja, Sofía Bonelli. Los invitados optaron por hacer público este momento compartiendo en sus redes sociales una serie de fotos y videos en los que, por primera vez, mostraron el rostro de la niña.

La ausencia de Charlotte Caniggia en la fiesta marcó un nuevo capítulo en las tensiones familiares

La elección de la decoración del evento inspirado en Minnie Mouse incluyó desde la torta de cumpleaños hasta la mesa dulce y los juegos, todos inspirados en el icónico personaje de Disney. Los detalles no pasaron desapercibidos, y los niños invitados pudieron disfrutar de actividades y de una piñata dentro de un entorno seguro y cerrado, alejado de flashes ajenos.

No obstante, se destacó una ausencia que no pasó inadvertida: Charlotte Caniggia, hermana melliza de Alex, no estuvo presente en la fiesta a pesar de su habitual cercanía con la familia. ¿El motivo? Unas semanas antes Charlotte y Melody protagonizaron un episodio de tensión pública que llevó a Alex a manifestar su apoyo a su pareja. Este reciente desencuentro familiar sería la razón principal por la que la influencer no recibió la invitación al festejo.

El anuncio público del cumpleaños tuvo como protagonista una publicación conjunta en redes sociales por parte de los padres de Venezia. En esa oportunidad, dejaron ver el rostro completo de la niña, decisión que sorprendió a sus seguidores, acostumbrados a que la pareja resguardara la imagen de su hija evitando exponerla completamente ante las cámaras.