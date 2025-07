El emotivo regalo que Rufina Cabré recibió de su abuela por su cumpleaños: 100 fotos que la sorprendieron

La hija mayor de la China Suárez fue agasajada por su cumpleaños y un detalle por parte de su abuela la emocionó (Video: Instagram)

El pasado 18 de junio, Rufina Cabré, la hija mayor de la China Suárez y Nicolás Cabré, celebró su cumpleaños número 12. La fecha no pasó inadvertida ni para sus padres, quienes la homenajearon en redes sociales con dedicatorias emotivas, ni para su abuela materna, Marcela Riveiro, que le regaló un obsequio tan significativo como personal: un álbum con cien fotos de su vida.

En medio del clima festivo, hubo un momento íntimo que la propia actriz decidió mostrar en redes sociales: el instante en que Rufina recibió el regalo de su abuela. “¿Quién te lo hizo? ¡Qué lindo regalo!”, se la escucha decir a la actriz en un video publicado en su cuenta de Instagram. Ante la consulta, su hija respondió con asombro y una sonrisa: “Tiene un montón de fotos mías, me lo dio la abuela. ¡Gracias abuela!”. En el fondo, se escucha la voz de Riveiro: “Son 100 fotos”.

El álbum, compuesto por un centenar de imágenes impresas, recorre los primeros años de vida de Rufina hasta su presente, condensando momentos familiares, cotidianos y entrañables. Previo al video con la entrega del álbum, la exCasi Ángeles había realizado una publicación, fue acompañada por una dedicatoria de la actriz: “Amores de mi vida. Feliz nacimiento, mi Rufita”.

La pequeña celebró sus 12 años y fue agasajada con todos los gustos

El festejo organizado por la China incluyó una noche de hotel reservada especialmente para Rufina, sus hermanos menores y dos amigas. Lejos de los flashes, la celebración se llevó a cabo en una habitación decorada con detalles minimalistas y una impronta lúdica. Las niñas recibieron batas de baño, peluches y accesorios personalizados, todos de la línea de Hello Kitty y sus amigos, temática elegida para la ocasión.

A pesar de las bajas temperaturas de junio, los pequeños decidieron usar trajes de baño a juego para disfrutar de las instalaciones del hotel. En uno de los videos compartidos, se los ve recorriendo los pasillos con batas y zapatillas de descanso, en una escena que combinaba la intimidad familiar con el disfrute pleno del día.

Rufina y su mamá, la China, abrazadas

A la hora de cantar el feliz cumpleaños, Rufina eligió dos tortas, una de ellas de chocolate, y la ambientación de la habitación se limitó a unos globos rosa que acompañaron la escena. Las imágenes rápidamente cosecharon miles de “me gusta” y comentarios en la cuenta de Instagram de la actriz. Uno de los mensajes destacados fue el de Mauro Icardi, pareja actual de Suárez, quien comentó con emojis de corazones desde Estambul.

Días antes, tanto la actriz como Cabré se habían expresado públicamente por el cumpleaños de su hija. Suárez, que se encontraba de viaje, publicó una serie de historias con imágenes inéditas y una frase contundente: “Hace 12 años nacía mi primer amor. Mi budita. La más buena del mundo. La mejor hermana, la mejor amiga. Te amo como todavía no se inventó”.

En un encuentro íntimo, el actor celebró el cumpleaños con su hija (Instagram)

Nicolás, por su parte, escribió un extenso posteo que acompañó con una foto junto a su hija: “Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz… y así todos los días de tu vida me enseñás cosas nuevas. Todos los días trato de ser un mejor papá y así acompañar tu crecimiento. Sos la nena más buena, dulce y linda del mundo. Me llenás de orgullo y sonrío escribiéndote esto, porque de verdad ya hace 12 años soy el papá más afortunado por tenerte a vos de hija. Feliz cumple hermosa mía, te deseo lo mejor de lo mejor. Soñá alto, soñá bien alto que te merecés todo y mucho más. Te amo”.

Con estas palabras, sumadas al festejo íntimo en un hotel y al emotivo regalo de su abuela, Rufina celebró sus 12 años rodeada del cariño de su entorno más cercano, lejos de cámaras y con gestos que priorizaron lo emocional por encima de lo ostentoso.