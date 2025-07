La China Suárez mostró el festejo íntimo de cumpleaños de su hija Rufina: pijamada, globos y tarde al sol

El íntimo festejo de cumpleaños de Rufina, la hija de la China Suárez (Video: Instagram)

Más de 12 horas de vuelo, el cruce de un océano fue lo que la China Suárez tuvo que hacer para poder estar junto a su hija mayor, Rufina Cabré, en el día de su cumpleaños número 12. Hace una semana viajó junto a Mauro Icardi a Estambul para comenzar una nueva etapa en su relación, sin embargo, se quedó tan solo una semana junto a su novio y volvió al país para estar en este festejo.

"Amores de mi vida. Feliz nacimiento mi Rufita“, escribió en el pie del carrete en el que mostró la intimidad del festejo, donde estuvieron sus hermanos y dos amiguitas. La primera postal de esta publicación es de Eugenia y Rufina abrazadas en el cuarto de hotel, que reservaron para tener una experiencia lejos de las cámaras y la atención mediática que gira en torno a Suárez.

A pesar de las bajas temperaturas, los pequeños se pusieron trajes de baño a juego y disfrutaron de las instalaciones de la propiedad. Todos los detalles de este pequeño festejo estuvieron cuidados, cada uno de los invitados recibió una bata de baño, un peluche y accesorios, todos de Hello Kitty y sus amigos.

Los detalles del cumpleaños de Rufina

Los tres hijos de la China usaron el mismo traje de baño

A la hora de soplar las velitas, unos globos de color rosa se convirtieron en la única decoración de la habitación y dos tortas, una de chocolate, fueron las elegidas por la agasajada para este nuevo año de vida. Rápidamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de Icardi desde Estambul. El delantero tan solo puso emojis de la carita con corazones.

En el día del nacimiento de la pequeña, sus dos padres la homenajearon en redes sociales. Por su parte, la actriz de Linda le dedicó una serie de historias con fotos inéditas y una declaración de amor luego de más de 12 horas de vuelo para estar presente en este día especial. “Hace 12 años nacía mi primer amor. Mi budita. La más buena del mundo. La mejor hermana, la mejor amiga”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una secuencia de imágenes íntimas, vestigios de una vida compartida.“Te amo como todavía no se inventó”.

La felicidad de Rufina en el festejo de su cumpleaños número 12 (Foto: Instagram)

El actor de Son amores fue un poco más extenso en su publicación:“Hoy hace 12 años me enseñaste lo que es ser feliz… y así todos los días de tu vida me enseñás cosas nuevas. Todos los días trato de ser un mejor papá y así acompañar tu crecimiento. Sos la nena más buena, dulce y linda del mundo. Me llenás de orgullo y sonrío escribiéndote esto, porque de verdad ya hace 12 años soy el papá más afortunado por tenerte a vos de hija. Feliz cumple hermosa mía, te deseo lo mejor de lo mejor. Soñá alto, soñá bien alto que te merecés todo y mucho más. Te amo”.

El que tampoco quiso quedar fuera fue Icardi, que desde Estambul saludo a la niña. A las 20 horas, horario de Turquía, Mauro subió tan solo dos historias para marcar el cumpleaños de Rufina. La primera es un video, grabado por la actriz, del último viaje que realizaron juntos, cuando alquilaron un yate para recorrer las costas de Ibiza. En este se lo puedo ver a Icardi y a la pequeña Cabré en una tabla recorriendo las inmediaciones de la embarcación.

“Feliz cumple Rufi”, fue todo lo que escribió en esta primera historia que compartió con sus 13 millones de seguidores. A los pocos minutos subió una segunda postal de este mismo viaje. Él sentado en el borde del barco, ella parada detrás de él con las manos en sus hombros, un gesto de confianza. A esta foto la acompañó con una reflexión, algo clásico en esta nueva etapa del deportista: “Qué todos tus sueños se conviertan en destino y tus deseos en realidad”.