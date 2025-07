Augusto María Cassiau: “Hay que hacer, como mínimo, dos o tres cárceles por provincia”

Nacidos en Redes - Augusto Cassiau

“Siempre tuve opiniones fuertes, profundas y polémicas, debo admitir. Pero que estaban respaldadas por algo”, afirmó Augusto María Cassiau, abogado criminalista e influencer (@augustocassiauok), en diálogo con Infobae para Nacidos en Redes.

A lo largo de una conversación repleta de definiciones tajantes sobre el presente de la justicia, el rol de las redes sociales y la transformación de los valores en la Argentina, el letrado detalló cómo su vida profesional y digital se entrecruzan.

Y a modo de breve presentación, lo dice así: “Hola, soy Augusto María Cassiau, abogado y creador de contenido. Y me siguen en todas mis cuentas un millón de personas”.

Aquí, los momentos más destacados de la entrevista:

Mai: —Augusto, ¿en qué momento decidiste abrirte una cuenta en redes sociales para opinar públicamente?

Augusto: —Debo admitir que yo siempre tuve opiniones fuertes, profundas y polémicas. Pero que estaban respaldadas por algo. Y las decía siempre con amigos. Me gustaba también discutir. Como abogado iba a Tribunales donde discutía y me peleaba bastante. Hasta que vino la cuarentena, me agarró completamente solo en mi departamento, recién mudado y empecé a volverme loco.

Mai: —¿Qué tema te impulsó a dar ese primer paso en redes?

Augusto: —El caso Rugbiers/Fernando Báez Sosa, que generó tanta polémica. Ahí un amigo me empezó a decir: “Hacete un video y contalo”.

Mai: —¿Y cuál era tu postura respecto a ese caso?

Augusto: —Para mí no era perpetua; es más, en ese momento yo decía que no debían estar presos porque la prisión preventiva se da cuando hay riesgo de fuga o entorpecimiento en la investigación...

Mai: —¿Considerás que la presión mediática influyó en el proceso judicial?

Augusto: —Totalmente. Y después les dieron perpetua. Y, la verdad, no era perpetua, era homicidio de ocho a veinticinco años para los que le pegaron y para los otros no. O sea, ni siquiera diferenciaban en los roles de cada uno.

Mai: —¿Cómo reaccionó la gente a tus opiniones en redes sociales sobre este caso?

Augusto: —La gente quería que los metan presos. Incluso me amenazaron de muerte como a un asesino. Yo, simplemente, como abogado decía: “presos está mal”. Está bien que vayan a juicio, que los juzguen y si hay condena, ahí sí vayan presos.

"Hoy, el problema es el ladrón que mata. Y para quitarlo de raíz hay que ponerlo preso", sostiene Cassiau (Foto: Diego Barbatto)

Criminalidad y reinserción social

Mai: —Estudiando Derecho, ¿qué impresión te llevaste sobre la justicia argentina y su funcionamiento?

Augusto: —Yo creo que los códigos, el proceso y las leyes están excelentemente bien pensadas y los argentinos somos siempre, académicamente, muy avanzados, pero está mal aplicados y hay una parte de la sociedad que no se rige por nuestras normas.

Mai: —¿Qué parte de la sociedad te parece más difícil de reinsertar?

Augusto: —Un motochorro que fuma paco, vos le podés dar diez años porque robó y le pegó un tiro a una persona y la verdad es que nunca se va a reinsertar.

Mai: —¿Cuál sería entonces la solución para estos casos?

Augusto: —No lo sé, pero las leyes están hechas por personas de la Argentina que estudiaron y trabajaron, pensadas para personas más o menos así que se desviaron del camino.

Mai: —¿Pensás que los perfiles de los criminales cambiaron en el país?

Augusto: —Hubo otra Argentina donde el reo era distinto; era una persona que lo criaron más o menos bien o mal, que tomó un camino equivocado y lo podrías reinsertar a través de mano dura. Ahora hay gente que no se puede reinsertar...

Mai: —¿Y qué hacés?

Augusto: —¿Qué haría yo? Meterlos presos de por vida a todos. Perpetua, que no puedan salir.

Mai: —Y tendrías las cárceles cada vez más llenas...

Augusto: —Que se agranden. Hacer, como mínimo, dos o tres cárceles por provincia. Hace muchos años que no se construyen.

Mai: —O sea, ¿vos creés que la cárcel sigue siendo la solución?

Augusto: —Sí, totalmente. Dicen: “no, pero hay que solucionar el problema de raíz”. Y bueno, hoy, la raíz del problema es el ladrón que mata.

Mai: —¿No es la falta de educación?

Augusto: —Hoy en día es el ladrón que mata. Ese es el problema. Y para quitarlo de raíz hay que ponerlo preso.

"Hacer un contenido depende solo de vos. Nosotros, los abogados, tenemos bastante ego, pero somos simples herramientas en la justicia, después el que falla es el juez. Y podés ser un mal abogado y hasta ganar un juicio" (Foto: Diego Barbatto)

Redes sociales y salud mental

Mai: —¿No te afecta en tu vida personal estar todos los días hablando de crímenes y casos tan pesados?

Augusto: —Bueno, al ser abogado es parte del trabajo. Tengo causas complejas como de homicidios, extradiciones, pero es más lindo tratarlo en la justicia, pensar algún argumento, algún fallo, alguna excepción. Ahora que lo pienso, desde enero que no hago un crimen, pero sí, algo afecta, me parece.

Mai: —¿Sentís que te pega emocionalmente?

Augusto: —Puede que sí. De hecho dije que no quería contar más de ese tipo de casos.

Mai: —¿Por qué?

Augusto: —No lo analicé tanto, pero me parece que quedás medio enganchado.

Mai: —¿Hacés terapia?

Augusto: —Sí, por eso te decía que no lo traté en terapia, pero va un poco por ahí.

El factor fama en Tribunales

Mai: —¿Qué es más fácil en la Argentina: ser un creador de contenido con miles de seguidores, como vos, o ganar un juicio?

Augusto: —Uf, creo que lo de hacerte el contenido depende solo de vos. Nosotros, los abogados, tenemos bastante ego, pero somos simples herramientas en la justicia, después el que falla es el juez. Y podés ser un mal abogado y hasta ganar un juicio.

Mai: —¿Percibís que tus colegas te juzgan por tu actividad en redes sociales: “Ah, este es el pibito de los TikToK??

Augusto: —No, al contrario, muchos son cholulos también. Me hablan, me preguntan, muchos quieren hacerlo.

Mai: —¿Qué te aportaron las redes sociales en tu carrera de abogado? ¿Te ayudaron a conseguir clientes?

Augusto: —Cuando arranqué, me daba clientes. Un montón de consultas. Hoy ya, sin agradarme, manejo otros casos. Es algo que sí hablo con el psicólogo: ¿qué me conviene?

Mai: —¿Y qué te dice?

Augusto: —Que siga haciéndolo: “Sos bueno, te gusta...” Y no me quiero caer en la falsa humildad, pero la exposición no es algo que me gusta mucho.

Mai: —¿Por qué te incomoda la exposición?

Augusto: —No lo sé. Me da un poco de vergüenza...

Mai: —¿No se nota en tus videos?

Augusto: —No, me refiero a si me saludan en la calle...

Mai: —¿No lo hacés para recibir ese tipo de atención?

Augusto: —No, me da bastante vergüenza eso. También es cierto que me trajo sus beneficios, creo yo, y me la banco. Pero esa exposición preferiría no tenerla.

Mai: —¿Pensás que en Argentina el abogado exitoso debe ser mediático y estar expuesto?

Augusto: —¡Es tremendo eso! Sí, lo venía pensando en el auto y decía: “Bueno, si en algún momento superás esa barrera y ya estás más alto, podría desaparecer y no hablar nunca más en público”.

Mai: —¿A quién admirás hoy en día dentro del ámbito jurídico?

Augusto: —Me gustan Fernando Sicilia, Gastón Marano, Francisco Oneto, Roberto Rallin, Darío Carnicer (le mando un saludo, por cierto).

Mai: —Hace poco, en un streaming de Carajo con vos, Oneto tiró que las mujeres deberíamos volver a nuestros hogares porque desde que estamos trabajando la tasa de natalidad bajó...

Augusto: —Yo no lo voy a defender porque él se sabe defender muy bien. Yo había hablado sobre la baja de natalidad en Argentina, que bajó un 40 por ciento y estamos en números negativos... Por lo tanto, Argentina como nación en tantos años -ahora no recuerdo cuántos- se va a extinguir. Y yo dije que eso es completamente preocupante.

Mai: —¿Y cómo ves el fenómeno de las redes sociales y los modelos aspiracionales en los jóvenes?

Augusto: —Todos los jóvenes quieren ser exitosos con un video viral, pero primero tenés que estudiar, trabajar y luego intensificar y de ahí amplificar tu visión. O los casos del juego online o portales como OnlyFans, en donde se promueve la prostitución por internet; y eso es gravísimo porque antes la prostitución era en un cabaret que vos podías allanar y rescatar a una chica. Ahora la chica se encierra en el baño y está mostrando sus partes íntimas. Después un hombre no se va a querer casar con esa chica porque está todo expuesto en internet. Son todo sobreestímulos y para mí son a propósito... Yo creo que hay un ataque a la familia y a la clase media argentina.

Mai: —¿Te reconocés parte de una contracorriente de valores tradicionales, más conservador?

Augusto: —Claro, sí. Pero es que nos fueron empujando. Al principio, en 2018, era el feminismo. Los hombres éramos todos, potencialmente, violadores... En 2019 tenías que ser queer...Te van arrastrando hasta decirte: si contás que el domingo vas a misa, sos el raro. Y sí, empezás a salir a hablar y a defenderte. Los conservadores parecemos extremistas, pero somos normales.

Política, ideología y una mirada sobre la libertad

Mai: —Vos te identificás claramente con los valores del actual gobierno...

Augusto: —Yo soy de derecha.

Mai: —¿Y qué significa para vos la libertad en la Argentina actual?

Augusto: —La libertad la veo desde el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde todas las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero, ni molesten ni perjudiquen a los demás, quedan reservadas para uno.

Mai: —Y en este debate sobre libertad, cómo encaja lo que decías sobre la diversidad sexual, o los portales tipo OnlyFans...

Augusto: —El tema queer no me molesta en lo absoluto porque está adentro del artículo 19 de la Constitución Nacional. Ahora, sí me parece raro que se promueva tanto.

Mai: —¿Eso no contradice tu idea de libertad?

Augusto: —No lo sé. Si te lo promueven y te van manipulando para que eso sea lo normal. Y sobre OnlyFans, no creo que haya libertad sino captación de mujeres vulnerables; lo veo como la prostitución. Pero es un debate: ¿la prostituta es libre?

Mai: —Hay muchas chicas de OnlyFans que no lo hacen por una situación de vulnerabilidad. Sí por una tentación, quizás a una plata más fácil, que en eso estoy de acuerdo, de que hoy en día todo lo quieren hacer rápido y fácil. Entonces, si hay una plataforma que me está ofreciendo plata, voy por ahí y quizás en dos meses logro lo que lograba en dos años trabajando. Ahora, ¿eso no es libertad?

Augusto: —No lo sé. Por eso, yo tampoco defiendo cosas a muerte. Te digo, realmente no lo sé. Puede que sí, pero yo creo que no.

"Clave para empezar en esto: tenés que hablar sobre tus inquietudes e intereses. No sigas modas... Un amigo, en un mes, tiene 325.000 seguidores recomendando películas clásicas. ¿Por qué? Porque nadie recomendaba eso (Foto: Diego Barbatto)

La vida en TikTok

Mai: —¿Cómo fue tu primer acercamiento a TikTok y qué potencial viste en la plataforma?

Augusto: —Cuando arranqué, yo hablaba con un amigo director de cine, Felipe (le mando un abrazo), consumíamos TikTok, por entonces desconocido, y en ese momento decíamos “¡Es el futuro!“. Y de pronto hubo que decir: ”Es el presente". Ahí me puse directamente yo a hacer videos.

Mai: —¿Cómo percibís el efecto del algoritmo sobre el contenido que se consume?

Augusto: —El algoritmo te muestra boludeces si vos sos un boludo, porque es una pantalla de lo que vos pensás, pero yo veo siempre cosas muy interesantes.

Mai: —¿Como qué?

Augusto: —Por ejemplo, ahora con inteligencia artificial veo debates entre Gengis Kan y Alejandro Magno, a ver quién fue más grande. Ya antes de la inteligencia artificial podías ver juicios de México o de Inglaterra. O en las noticias, sabiendo que te van a ir manipulando, te podés informar muchísimo mejor.

Mai: —¿Podés vos manejar al algoritmo?

Augusto: —Sí, sí, totalmente.

Para empezar...

Mai: —La última pregunta que te hago -como a todos los invitados- es ¿qué se necesita para ser creador de contenido hoy?

Augusto: —Si realmente querés hacerlo, tenés que hacer un video. Te va a salir mal, hacés otro, y otro, así hasta ir perdiendo el miedo y sintiéndote cómodo.

Mai: —Obviamente, la temática es clave...

Augusto: —Claro, tenés que hablar sobre tus inquietudes e intereses. No sigas modas. Por ejemplo ahora está de moda el make up pero no es lo tuyo, entonces no va a funcionar. ¿Te gustan los libros? Hablá de libros. “Pero eso no lo escucha nadie”. No, mentira. Un amigo, en un mes, tiene 325.000 seguidores recomendando películas clásicas. ¿Por qué? Porque nadie recomendaba eso.

Fotos: Diego Barbatto

Producción texto: César Litvak