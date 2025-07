La visita de Cristian Fredes a Cuestión de Peso después de su impactante rescate: cómo continúa su recuperación

A un mes de ser salvado por los especialistas del ciclo, Cristian Fredes mostró el progreso que tuvo en su salud y habló ante las cámaras (Video: Cuestión de Peso – El Trece)

En junio pasado, Cristian Fredes, exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece), volvió a ser noticia tras atravesar una situación límite. En 2012, cuando ingresó por primera vez al programa, tenía 26 años y pesaba 210 kilos. A más de una década de aquella experiencia, su vida volvió a quedar expuesta cuando fue necesario un operativo de emergencia para trasladarlo desde su hogar, donde vivía una realidad crítica: había alcanzado los 300 kilos y no podía moverse por sus propios medios. Luego de semanas de tratamiento intensivo, Fredes reapareció en el estudio del programa, donde sorprendió al mostrar los primeros avances de su recuperación.

Todo comenzó con una transmisión especial desde la clínica donde Cristian estaba internado. Desde allí, Sergio Verón tomó la posta y documentó el traslado hasta el estudio donde lo esperaba Mario Massaccesi, actual conductor del ciclo. “Mario, me lo estoy llevando a Cristian. Mirá la velocidad, camina solo, tiene equilibrio y no se pierde. Que se mueve, lo hace, lo tenemos caminado. Ahora, no sabemos cuánto pesa”, relató el especialista mientras lo acompañaba a dar sus primeros pasos hacia la calle, donde una combi blanca aguardaba para completar el traslado.

El recorrido fue breve pero significativo. El excompetidor, que meses atrás había sido retirado de su casa con asistencia de vecinos, médicos y hasta bomberos, logró ahora subir por sus propios medios al vehículo. Emocionado, Verón recordó ese momento crítico: “Te saqué en una cama, en un colchón, con un montón de gente casi a upa. Bueno, ahora subimos acá, tranquilos”, le dijo, remarcando el enorme esfuerzo que había hecho el paciente para revertir aquella situación.

El excompetidor quedó en una situación crítica al llegar a los 300 kilos y fue rescatado en un operativo de emergencia (Instagram)

Al llegar al estudio, Cristian fue recibido por el resto de los participantes y por el equipo médico en medio de un aplauso cerrado. Los abrazos, las palabras de aliento y los gestos de afecto marcaron el inicio de una nueva etapa en su vida. Cuando Mario le preguntó cómo se sentía, Fredes no pudo ocultar su emoción: “Es emocionante. Hay miles de cosas. No sé, no creía que iba a volver a salir tan rápido”, expresó, visiblemente conmovido.

Durante su paso por el programa, Cristian rememoró lo que fue su primera experiencia en Cuestión de Peso, más de diez años atrás. En aquella oportunidad, el desafío diario era inmenso y no estaba exento de dificultades. “Era complicada la gimnasia, buscábamos pasar la semana tras semanas”, recordó.

También compartió cómo, en aquella etapa, los lunes eran días difíciles: “Nadie quería tomar agua, nadie quería comer, nadie quería nada porque es nada saber que habían hecho el fin de semana. Yo trataba de administrarlo lo mejor posible”, relató, dando cuenta de las tensiones que vivían los participantes cada inicio de semana, temiendo las consecuencias de sus conductas.

Cristian Fredes, quien pasó por el reality años atrás, debió ser trasladado de urgencia a una clínica por un equipo liderado por bomberos, policías, vecinos, entre otros (Video: Cuestión de Peso – El Trece)

En su primer paso por el ciclo, Fredes había logrado bajar 80 kilos, aunque con el paso del tiempo no pudo sostener esos resultados. Al reflexionar sobre el proceso que lo llevó nuevamente a una situación crítica, admitió que hubo un factor personal determinante. “Al crecer mi ego me hizo creerme que ya estaba”, reconoció, en un análisis honesto de su recaída.

Ante esas palabras, Massaccesi aportó su visión: “Te sentiste gigante, pero a la vez soltaste todo el control. Yo lo llamo la vigilancia eterna. Te la creíste y te subiste a un pony que, además, te hizo muy mal”, le señaló con crudeza, pero con la intención de que el participante no repitiera los errores del pasado. Cristian, sin negar sus fallas, respondió con un toque de ironía: “Sí, me subí a un pony y lo dejé como un camello”, graficando con humor el tamaño del problema que enfrentó.