Bajó más de 100 kilos gracias a Cuestión de Peso pero hoy pide ayuda urgente: “La mirada del afuera pesa más que mi cuerpo”

Cristian Fredes estuvo en el 2012 en Cuestión de Peso y hoy pide ayuda para hacer un tratamiento que le permita bajar 140 kilos para poder operarse

“Contá tu historia, te puede ayudar”, le recomendó Luis Zerda a su amigo y compañero en el ciclo Cuestión de peso, Christian Fredes. Ellos se ven todos los viernes, en una de las pocas salidas semanales que tiene el ex taxista de 36 años. Debido a la pandemia dejó de trabajar y hoy por su peso, el cual no sabe (no hay balanzas disponibles en todos lados) pero estima que ronda los 230 kilos, está prácticamente “asilado” en su habitación. En diálogo con Teleshow contó su historia, se refirió a la necesidad de que haya tratamientos integrales para tratar la obesidad y aseguró que aunque la sociedad avanza, el tema aún está “en el siglo X”.

Christian tenía 26 años cuando entró con 215 kilos al reality del doctor Alberto Cormillot, aunque recordó que el tema del peso, lo acompañó desde que tiene uso de razón. Gracias al tratamiento que hizo en el programa, bajó 76 y luego, una vez finalizado su paso por el ciclo de El Trece, yendo a la clínica logró bajar aproximadamente unos 35 más, logrando su peso mínimo de 105. Pero el camino no es fácil, con su trabajo se le complicaba asistir al instituto médico y de a poco, sin darse cuenta, volvió a aumentar: “Tres años después estaba en 190″.

“Es difícil hacerlo uno solo (el tratamiento), la gente piensa que con un nutricionista bajas de peso, pero eso es para el que tiene unos 5 kilos, en mi caso se necesita psicólogo, acompañamiento, muchas cosas. Cuando estuve en 190 me di cuenta llegué a ese peso porque laburaba de camionero y me costaba subir al camión, y no solo eso, rompía los estribos para subir, me echaron porque el dueño necesitaba el camión para trabajar él”, contó y luego volvió a manejar el taxi que es de su padre, hasta el 2020 que llegó la pandemia.

“Ahora estoy solo y aislado en mi pieza, voy un rato al comedor, pero me cuesta”, dijo con tristeza Christian, quien vive con sus padres a quienes les agradece el apoyo de siempre e incondicional. En su vida, hay “tres grandes alegrías”: Racing campeón 2001, la llegada de su sobrino y haber bajado de peso gracias a Cuestión de peso, lo que le “cambió la vida”.

Aunque estuvo en el reality, él no es mediático, y recordó que fue al programa por el tratamiento y no por el show: “Fui uno de los que más lo tomó en serio, porque como no tengo la plata para pagar eso, no lo pensaba como un reality, tenía en mi mente que era mi oportunidad de bajar de peso”. Pero ahora decidió hablar, para pedir ayuda: necesita hace el tratamiento para descender unos 140 kilos y poder hacerse un by pass gástrico. “Hace un mes, pensé que me moría y eso me hizo pensar diferente”.

“Ahora no me pesé, estaré en 230, me doy cuenta porque me siento más pesado que nunca. Mientas estuve en cuarentena hice el plan de alimentación Keto y si bien bajé un poco, se me pusieron las extremidades duras y dejé. Quisiera volver con un plan como el que hacía en la clínica y necesitaría una mano. Era monotributista, pero las obras sociales no me tomaban, me decía que no tenían cupo. También quiero trabajar, ahora si me subo al auto estoy pesado, casi no entro, no me puedo poner el cinturón”.

Pero además de lo físico, cuesta la mirada ajena: “Me fui a renovar el registro y me costó estar entre la gente, casi no veo gente hoy por hoy, me agarran palpitaciones. Antes de entrar al programa me pasaba, pero estábamos pasando un mal momento y tenía que trabajar sí o sí, hoy mi viejo me puede ayudar y vivo con ellos. Los que padecemos la obesidad estamos tan observados, que estamos siempre a la defensiva”.

Casi 24*7 en su habitación, su celular es su escape: “Con un grupo de chicos hicimos un grupo durante la cuarentena para ayudarnos y ver cómo estaba cada uno con el tema de la obesidad, empecé a hacer videos de TikTok y varios se hicieron virales, Twitch (donde se hace llamar Mago) y eso me mantuvo ocupado. Y los viernes me junto con Luisito, a él le conté cosas y me dijo que hable y me hizo dar cuanta que me iba a cag... muriendo si no lo hacía”.

La obesidad, es un tema que trae consigo desde que tiene uso de razón. “Desde que nací no recuerdo un día que no haya hecho dieta, no tengo memoria que no me hayan dicho ‘tenés que comer esto o aquello’. Cuando era chico tuve un montón de cosas, me pasaba que capaz no me invitaban a un cumpleaños o que los lugares para niños eran chicos para mí, tenía que usar ropa de grandes. A la entrega de diplomas de la secundaria llegué tarde porque no tenía qué ropa ponerme y a la fiesta fui porque estaban mis compañeros y quería estar con ellos, pero en la colación imaginate estar de jogging, no tenía personalidad para enfrentarlo”.

“En la escuela, siempre era ‘gordo’, ‘gordo’ pero no sentía el peso como ahora, pesaba 120 kilos y medía 1,63 pero en el barrio jugaba a la pelota, y bien. El barrio es diferente al colegio, en la escuela me veían como al gordo que tenían que mandar al arco. En el barrio era yo y en el cole lo que otros decían. Mi faceta humorística surgió luego de haberme comido tantas verdugueadas”, recordó.

En todo ese recorrido y firmes hasta hoy, siempre estuvieron sus papás, que lo llevaron a todos los lugares que hacía falta, y lo acompañaron en todas las dietas, la de la luna, la del agua con vinagre, la de pastillas, las semillas en la oreja y la lista puede seguir. Algunas funcionaban un tiempo pero luego venía el efecto rebote y volvió a recordar que a largo plazo, una de las pocas cosas que funcionó fue el tratamiento que hizo en la clínica del doctor Alberto Cormillot y que en muy pocos lugares-públicos o privados- se ofrecen métodos similares.

“Quiero volver a trabajar, volver a salir. No puedo ir a ningún lado porque es algo que me satura mentalmente, antes de ir a cualquier lado tengo que pensar en qué silla puede llegar a haber, con qué tipo de gente me voy a cruzar... La mirada del afuera pesa más que mi cuerpo”, reflexionó y contó que en los videos que sube en las redes, suele recibir agresiones y que aunque es cruel, trata de tomarlo como chiste pero sabe que a un nene o adolescente que pasa por una situación similar a la de él, le pueden afectar.

“El que está gordo, es porque tiene una enfermedad, muchos creen que uno está gordo porque quiere. El gordo sigue siendo una porquería y se siguen haciendo diferencias, por más que hay gente que se jacta de ser inclusiva. Avanzamos como sociedad, pero la obesidad quedó en el siglo X”, cerró.

