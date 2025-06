El desesperante operativo para salvar la vida de un exparticipante de Cuestión de Peso: “Uno hace lo que puede”

Cristian Fredes, quien pasó por el reality años atrás, debió ser trasladado de urgencia a una clínica por un equipo liderado por bomberos, policías, vecinos, entre otros (Video: Cuestión de Peso – El Trece)

Una escena inesperada descolocó al equipo de Cuestión de Peso (El Trece) el pasado miércoles. Las cámaras captaron el dramático rescate de Cristian Fredes, un exparticipante que integró el ciclo hace más de una década. Fredes, que en 2012 llegó a la pantalla con 26 años y 210 kilos, enfrenta hoy una situación límite: un peso superior a los 300 kilos, su estado de salud se tornó crítico y requirió la intervención inmediata de un amplio operativo de emergencia. Las imágenes, que recorrieron el país, conmovieron tanto a los presentes en el estudio como a la audiencia que siguió minuto a minuto el desenlace.

El caso de Cristian no solo impactó por la crudeza del momento, sino que puso el foco, una vez más, en los desafíos que afrontan quienes conviven con obesidad extrema y en las secuelas que persisten tiempo después de abandonar los tratamientos televisados. Esta semana, su vida estuvo en riesgo y debió ser trasladado de urgencia a la clínica de Alberto Cormillot, referencia nacional en el tratamiento de enfermedades vinculadas con el peso y la alimentación. Sergio Verón, histórico referente del programa, se puso al frente de la coordinación y, junto a un equipo integrado por bomberos, policías, Defensa Civil y vecinos de la localidad, logró sacar a Cristian de su vivienda. Para ello, fue necesario incluso romper una de las paredes de la casa y subirlo a una camioneta especialmente adaptada para el traslado.

El conductor del ciclo, Mario Massaccesi, brindó detalles sobre el operativo con imágenes impactantes y palabras de profundo respeto por el esfuerzo colectivo. “Todo esto que estás viendo pasó esta mañana”, relató en vivo ante la pantalla. Luego, cedió la palabra a Sergio Verón, quien no pudo evitar la emoción al hablar del joven: “Cristian ya está en la clínica. Veo las imágenes y me conmueven porque, por suerte, pudimos llegar a tiempo. Es una persona muy querida por nosotros, lo conocemos desde hace muchos años”, compartió el especialista mientras intentaba reponerse del momento vivido.

Cristian pesaba 210 kilos cuando participó en el programa (Cuestión de Peso)

Verón detalló el detrás de escena de un rescate que requirió planificación y coordinación con distintos organismos. “Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Hablé con Cormillot y toda la clínica. Hablamos con Bomberos, con Policía, con Defensa Civil del municipio de Merlo, de Núñez”, explicó. Su testimonio puso de manifiesto la urgencia de la situación y la rapidez con la que tuvieron que accionar para salvar la vida de Cristian.

La repercusión no tardó en llegar a las redes y a los medios, especialmente luego de que Verón compartiera en su cuenta de Instagram una serie de fotos del operativo. En las imágenes se puede ver la colaboración de una gran cantidad de personas. “Bomberos voluntarios, Defensa Civil, Policía, Salud Pública, Cuestión de Peso, Clínica Cormillot, familia, vecinos... Nadie se salva solo. #RescateExtremo”, escribió Verón, sintetizando el espíritu colectivo que permitió que todo saliera bien.

El emotivo posteo de Sergio Verón luego del operativo de rescate (Instagram)

El caso de Cristian abrió la puerta a una reflexión más profunda sobre el abordaje de la obesidad extrema y los prejuicios sociales que aún existen en torno a esta problemática. En el estudio, Verón se quebró al recordar las discusiones respecto a la salud de los competidores: “Cuando los negacionistas de la ciencia me dicen que la obesidad no es una enfermedad, yo los invitaría a que estén un día con nosotros porque estas cosas pasan. Pasan de verdad. A veces llegamos a tiempo. Uno hace lo que puede. Conocí muchos casos que no se dan”.

El episodio de esta semana dejó claro que, más allá del tratamiento médico, la contención social y la respuesta de la comunidad resultan claves frente a emergencias de este tipo. El esfuerzo conjunto de los distintos actores y la rápida reacción fueron determinantes para que Cristian recibiera atención médica a tiempo. Hoy, permanece internado bajo el seguimiento del equipo encabezado por el doctor Cormillot, iniciando una nueva etapa en su lucha por la salud y la calidad de vida.