Entre corazones, silencios y misterio: la foto de la China Suárez rumbo a Turquía tomada por Mauro Icardi

China Suárez y Mauro Icardi a su llegada al aeropuerto de Ezeiza (RS Fotos)

Mauro Icardi compartió una imagen de la China Suárez en pleno vuelo hacia Turquía, donde la actriz aparece con una expresión serena, vestida de negro y con detalles de estrellas plateadas en las mangas, apoyada sobre el descansabrazos y con su teléfono móvil rosa. En la fotografía, que el futbolista difundió desde el interior del avión, no se observa a ningún otro pasajero y solo se distinguen unos emojis de corazón rojo y un avión.

La pareja había partido en la noche del lunes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo TK16 de Turkish Airlines, programado para despegar a las 23:55, con una escala en San Pablo antes de llegar a Estambul. El viaje se realizó sin los hijos de la actriz, ya que Benjamín Vicuña revocó el permiso para que Magnolia y Amancio pudieran salir del país, mientras que Rufina quedó al cuidado de su padre, Nicolás Cabré, quien tampoco autorizó su traslado en esta ocasión.

En el área de check-in, ambos fueron fotografiados organizando su equipaje, que incluía varias valijas de marcas de lujo como Louis Vuitton y Rimowa, en tonos oscuros y plateados. En una de las imágenes, la actriz aparece empujando un carrito con varias maletas, mientras el futbolista la acompaña, también cargando su propio equipaje.

La imagen de la China Suárez compartida por Mauro Icardi desde el interior del avión (Instagram)

Durante su paso por el aeropuerto, Icardi fue rodeado por la prensa y algunos curiosos que se acercaron para registrar el momento. A pesar del contexto conflictivo, el delantero del Galatasaray mantuvo una actitud cordial y llegó a esbozar una sonrisa tímida, aunque evitó responder a las preguntas de los periodistas presentes. Por su parte, la también cantante fue captada dirigiendo una breve mirada a los cronistas mientras aguardaba el embarque, mostrando una actitud serena y sin hacer comentarios sobre la situación con el padre de sus hijos.

La actriz eligió como outfit un blazer negro y una gorra a juego, luciendo distendida, mientras que Icardi optó por un perfil más reservado, también con gorra y un look completamente negro. La pareja viajó sin los hijos de la actriz debido a la revocación de permisos por parte de los padres de los menores, lo que marcó el tono del viaje y la atención mediática en el aeropuerto.

Es que luego de que la China se enterara de que no iba a poder instalarse con sus hijos en Turquía, luego de que Vicuña le revocó un permiso que le permitía sacar a sus hijos del país, la actriz lanzó desde sus redes un explosivo posteo en el que apuntó con dureza hacia su expareja.

La China Suárez llegó a Ezeiza en medio de la polémica tras la revocación de Benjamín Vicuña para que viaje con sus hijos (RS Fotos)

“El papá del año”, tituló su fuerte publicación contra su expareja. “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, lanzó.

“El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, siguió. “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, continuó.

“Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’”, lanzó. “El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, manifestó.

Curiosos y seguidores no dudaron en buscar una imagen junto con la China Suárez y Mauro Icardi (RS Fotos)

“Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, expresó.

Para el final, se refirió directamente al cambio en la justicia que le impide viajar con sus hijos a Estambul. “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, o al menos eso me dijiste siempre”, concluyó.