El primer posteo de Benjamín Vicuña tras el escándalo con la China Suárez

Benjamín Vicuña usó sus redes sociales por primera vez (Foto: Instagram)

Benjamín Vicuña y la China Suárez se encuentran en el ojo de la tormenta luego de que el lunes por la tarde protagonizaran un escándalo. Todo comenzó con la revocación del permiso de viaje para que los niños que tienen en común no viaje a Turquía con Mauro Icardi, a esto le siguió un duro posteo por parte de Suárez, donde acusó de mal madre, infiel y adicto al chileno.

Si bien el actor eligió el silencio, no responder a las acusaciones de su expareja y al ataque indirecto de Icardi. Tan solo le envió un mensaje a Ángel de Brito, durante la emisión deLAM(América TV), expresó su postura sin profundizar en las acusaciones personales.“No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, sostuvo en las palabras que leyó el conductor al aire.

“Realmente no lo puedo creer”, señaló el actor, sobre el escándalo que sigue in crescendo. “No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, finalizó. Las horas pasaron, las cámaras lo buscaron; sin embargo, no lograron dar con él. Pero en sus redes sociales rompió el silencio, pero no subió algo relacionado con lo que está pasando en este momento en su vida.

Como todos los 8 de mes subió la foto de unas rosas blancas, en memoria de aniversario de la muerte de su hija Blanca, la primera hija que tuvo con Carolina Pampita Ardohain. En esta foto no escribió nada, las palabras no fueron necesarias para marcar el dolor que lo acompaña desde el año 2012.

Lo que sí llamó la atención fue que eliminó la posibilidad de comentar la storie, reaccionar, tan solo dejó la opción de darle me gusta y enviarla a otros usuarios, evitando así los comentarios negativos en el recuerdo de su hija.

El posteo de Vicuña tras el escándalo

En este nuevo frente que se abrió en una historia que lleva varios meses desarrollándose, Pampita salió en defensa de su expareja y padre de sus hijos, dejando en claro de qué lado del ring se encuentra en esta pelea. Según relató Yanina Latorre en SQP (América TV), la animadora le respondió de forma contundente cuando fue consultada sobre su ex. “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso”, expresó la modelo. “Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”, enfatizó.

Cuando Latorre le preguntó a Pampita por el conflicto de Vicuña, la modelo fue clara: “Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”. También Yanina le preguntó por Eugenia y su opinión por lo que sucede. “Yo ya no sé qué decir. Con ella tengo excelente relación hace muchos años”, aseveró. Y agregó: “Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea”.

Sus palabras sirvieron para que la “angelita” se exprese sobre el escándalo. “Una cosa es que como marido le haya fallado, algo que también, según la China Suárez, ocurrió, pero eso no lo convierte en mal padre. Un tipo que tiene adicciones y caga un matrimonio no es mal padre. Yo soy hija de un señor que era alcohólico y se separó de mi mamá, pero no lo considero mal padre por eso. Lo acusa por las adicciones”, afirmó la conductora de América.

Latorre valoró la postura de Pampita como un ejemplo de inteligencia emocional. “Yo creo que ella debe creer que Eugenia es la peor basura del mundo y debe estar sentada en este momento con pochoclos. Pero es tan inteligente que no entra en este bardo. Es el ejemplo a la inteligencia, la contestación a esa cosa perfecta de no quedar como mediática”.