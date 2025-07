Fede Bal subió fotos vintage a sus redes sociales y una imagen llamó la atención y generó especulaciones

Santiago Bal, Carmen Barbieri y su hijo, Fede Bal, en Universal Studios

Federico Bal llamó la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotografías vintage en sus historias de Instagram. Las imágenes, capturadas en papel, recorren etapas significativas de su vida personal y familiar. En la apertura del álbum virtual, aparece una entrañable postal junto a su madre, Carmen Barbieri. En la fotografía, él todavía es un niño de corta edad y su madre luce una cabellera rubia y larga, en un ambiente de calidez familiar.

Siguiendo con la temática nostálgica, Fede publicó otra imagen en la que se lo ve junto a sus dos padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, durante unas vacaciones familiares en Universal Studios, Estados Unidos. En la foto, ambos progenitores muestran el típico atuendo veraniego del lugar con gorros playeros, mientras que Federico, por entonces de aproximadamente 12 años, lleva puesto un gorro con visera de Star Wars.

Fede y su madre, Carmen Barbieri

También subió otra donde se los ve a Carmen y Santiago en Nueva Jersey, con el fondo de las Torres Gemelas de Nueva York, cruzando el río Hudson.

Pero las imágenes que más impactaron fueron las que publicó junto a su ex, la bailarina Laurita Fernández, una de las relaciones más trascendentes y recordadas en la vida del conductor de Resto del mundo (Eltrece). En esas tomas, se los ve disfrutando juntos de una piscina bajo el sol, en un clima distendido y de complicidad mutua. La publicación incluyó además una secuencia de tres imágenes en las que ambos, acompañados por Matías Napp, celebran la obtención del trofeo en el certamen Bailando por un Sueño 2015, hace 10 años, cuando surgió la amistad que más adelante los vincularía sentimentalmente.

Las imágenes que llamaron la atención: Fede Bal junto a Laurita Fernández

Al difundir esas imágenes, Fede Bal despertó nuevas especulaciones sobre sus sentimientos y dejó en claro que el actor aún guarda un recuerdo presente de quienes formaron parte central de su historia personal.

El comienzo del vínculo entre Federico Bal y Laurita Fernández se remonta a su participación como pareja de baile en el certamen televisivo Bailando por un Sueño, que continuó hasta 2017. La complicidad sobre la pista no pasó desapercibida y se tradujo en rumores sobre la posibilidad de una relación sentimental a pesar de que ambos estaban en pareja. Él con Barbie Vélez y ella con Federico Hoppe.

La foto de Santiago Bal y Carmen Barbieri que subió Fede Bal

Mientras la relación tomaba fuerza, la vida privada de Bal atravesaba momentos complejos. El inicio de la amistad con Fernández coincidió con el final conflictivo de su relación anterior con Barbie Vélez. Esa ruptura estuvo marcada por episodios mediáticos y una causa judicial que involucró a ambas partes.

Fue recién en 2017 cuando el romance entre Bal y Fernández se confirmó públicamente. Sobre el inicio de la relación, Federico expresó: “Lo nuestro es un juego que no se armó. No hay estrategia. Es algo que a mí me pasa con ella. Que lo dije porque es algo evidente. Sí, es un bombón. Ya no puedo decir que no me pasa nada”. En la misma línea, agregó: “Me pasan cosas por ella porque es divina. No nos probamos como mujer – hombre, fuimos pareja de show y fuimos excelentes. Fue mi compañera. La persona que me escucha”, describió el hijo de Carmen Barbieri.

Tras el final de la relación entre Federico Bal y Laurita Fernández en 2018, ambos emprendieron caminos individuales en el plano sentimental. Aquel quiebre se anunció públicamente y Laurita expuso en su momento: “No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó”. En la misma instancia mediática detalló: “Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”.

Fede Bal y Laurita Fernández en el Bailando por un sueño

Ahora, ambos se encuentran separados. Federico Bal mantuvo un vínculo reservado con la bailarina Flor Díaz, que llegó a su fin hacia finales de 2024. Por su parte, Laurita Fernández vivió un romance con Claudio Peluca Brusca, productor con quien compartió proyectos laborales. En junio de 2025, Fernández confirmó ante la prensa que la relación, vigente durante dos años y marcada por rumores de distanciamiento o crisis, había terminado. Al aire en el programa Intrusos, Laurita expresó sobre el cierre de esa etapa: “Con Peluca estamos separados. Es muy reciente y bueno, como todo proceso y toda separación de un vínculo tan hermoso, uno lo va llevando, pero sabemos que es lo mejor para los dos y encima vamos a seguir trabajando juntos”.

A pesar de las distintas etapas personales y las relaciones sentimentales posteriores, el vínculo entre Federico Bal y Laurita Fernández siguió manifestándose bajo otras formas, especialmente en situaciones de adversidad. Un episodio reciente que puso en evidencia la continuidad de ese lazo fue el diagnóstico de cáncer de intestino que Federico comunicó a través de sus redes sociales. En ese momento, a raíz de una pregunta directa de una seguidora: “Laura, ¿vas a llamar en algún momento a Federico?”. La respuesta fue clara: “Lo hice en privado”.