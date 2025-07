El reproche de Sabrina Rojas que incomodó al Tucu López: “Ella estaba de novia”

El coqueteo al aire de Sabrina Rojas y el Tucu López (Pasó en América)

Sabrina Rojas y el Tucu López se separaron a finales de 2013, luego de un año de romance y varios intentos de reconciliación. Y por lo que se vio en las últimas horas, algunos asuntos quedaron pendientes. Durante la semana, la conductora estuvo en el centro del debate mediático por su cruce con Luciano Castro, el padre de sus hijos Esmeralda y Fausto. Y en la noche del viernes, protagonizó un coqueteo al aire que abrió todo tipo de especulaciones.

En Pasó en América, el programa que conduce con Augusto Tartúfoli por la señal de Palermo, hicieron un móvil desde la función de Sex, la obra de José María Muscari en la que el Tucu es uno de los protagonistas. Desde los camarines, el locutor compartió la entrevista con su compañera Romina Richi, con quien durante el verano corrieron rumores de romance.

“¿Ustedes están saliendo?“, preguntó sin filtro Rojas. ”No, somos amichis (sic)“, respondió López, y contó cómo es su vínculo con la ex de Fito Páez. ”Salimos, nos divertimos. La pasamos bien. Somos compañeros acá, tenemos el camarín enfrente", agregó, y no dejó dudas respecto a su estado civil: “Estoy soltero”.

En ese momento, Romina dejó el móvil y Rojas y López quedaron cara a cara, o pantalla a pantalla, para saldar sus cuentas de manera pública. “Estás barbudo, Tucu. Estás fachero”, lo elogió la actriz, quien presumió de su propia belleza: “Vos no me estás viendo, pero no sabés lo linda que estoy yo”. La devolución llegó de manera inmediata: “Nunca en tu vida no estuviste linda”.

Tucu López y Sabrina Rojas durante su relación (Ramiro Souto)

Al agregar que se extrañaban mutuamente, todos en el piso puntualizaron el amor mutuo que se palpaba en el ambiente. “Yo tengo amor absoluto por Sabrina. Ha sido mi pareja. Hemos vivido momentos espectaculares. Pero bueno, la vida”, reflexionó el tucumano, sintetizando la relación y esbozando vagamente los motivos de la ruptura.

“Yo no te creo mucho ese romanticismo que tenés, porque si tanto la extrañas... ¿Por qué no viniste nunca a buscarla?”, intercedió Natalie Weber, poniendo un poco de picante. “Porque Sabrina estaba de novia”, intentó justificar el locutor, pero enseguida llegó el contraataque. “El que se puso de novio fue él”, exclamó Rojas. López argumentó que desde la producción nunca lo habían invitado. Y dado que se encuentran a pocas cuadras de distancia, quedó flotando en el aire la posibilidad de un reencuentro en el corto plazo. ¿Será también una nueva oportunidad al amor?

Lo que se vio al aire de América se relaciona con unas declaraciones de la conductora días atrás que removieron la relación con el protagonista de Sex. En una entrevista con Catalina Dlugi, la rubia reconoció que durante su vínculo con López había pensado en la posibilidad de ser mamá otra vez.

“Cuando estuve en pareja con el Tucu lo fantaseé porque él no tenía hijos y era tan amoroso con mis hijos y sentía que era un hombre que tenía que ser papá”, contó acerca de uno de los sentimientos que sobrevoló su relación con el locutor. “Y como todo venía muy hermoso, dije ‘bueno, ¿por qué no?’ Sin estar tan segura de que era lo que yo quería como mujer, porque otra vez yo siempre me sacrifico por el otro. Pero bueno, la vida. Después, claramente el destino no lo quiso“, lamentó. Y fue más específica sobre la situación, entre la sensibilidad y la ironía: “No es que lo buscamos y no lo quiso. Ahora a la distancia digo ‘Menos mal’, mira si terminaba separada y con un bebé en brazos“.