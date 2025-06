Sabrina Rojas habló del deseo que tenía con el Tucu López: “Fantaseé tener hijos”

Sabrina Rojas habló de las ganas que tuvo de ser mamá con el Tucu López (Foto: Instagram)

Disfrutando a pleno de su soltería, Sabrina Rojas reflexionó sobre sus relaciones pasadas, su familia y los deseos que tenía con su última pareja conocida, El Tucu López. Esto lo hizo al aire de Agarrate Catalina y se sinceró acerca de las cosas que hubiese hecho diferentes en su relación con Luciano Castro.

“Tengo la sensación de que quizás también te sentís más libre, porque vos en tu vida renunciaste a muchas cosas para tener una familia”, fue la frase de Catalina que dio el pie a la introspección de Rojas, que no dudó en asegurar que la palabra no es sacrificio, pues ama a sus dos hijos y no la reemplazaría por nada en el mundo. "No sé si la palabra sacrifique, tal vez es mucho, pero di mucho de mi vida para tener a mi familia y para que todos estén contentos. Dejé de priorizarme para que todos estén cómodos y contentos y un día me di cuenta de que no estaba cómoda y contenta era yo, porque yo estaba como haciendo malabares para que todos estén bien“, comenzó diciendo la conductora de Pasó en América (América TV).

Y continuó: “Me olvidé de mí. Se puede tener a una familia sin olvidarse de uno, no le echo la culpa a nadie. Yo me corrí a un lado para la comodidad del otro y siempre estaba más pendiente de lo que necesitaba el otro que lo que necesitaba yo. Se dio así, tal vez en el momento no lo podía registrar y ahora con el tiempo me doy cuenta”. Cuando tuvo a sus dos hijos tomó la decisión de poner en pausa su carrera, concentrarse en la crianza de Esperanza y Fausto, pero las dudas no tardaron en llegar: “A los dos minutos que quise volver a trabajar estuve trabajando sin parar, una cree que es lo que le tocó, que no la están convocando, pero era yo que me estaba corriendo. Disfrute igual de mi familia y no me arrepiento para nada”.

“No me arrepiento de haber disfrutado la crianza de mis hijos. Me siento una privilegiada de poder haber criado a mis hijos así al 100%, pero también como mujer me deje un tiempo”, cerró el tema. El hecho de haber compartido tanto con los niños, el paso del tiempo la pone sensible y aseguró que quiere siempre tener niños, dando pie a contar el deseo que tenía con López.

"Sentía que era un hombre que tenía que ser papá”, la razón por la que Sabrina quería tener un hijo con el Tucu

“Cuando estuve en pareja con el Tucu lo fantaseé porque él no tenía hijos y era tan amoroso con mis hijos y sentía que era un hombre que tenía que ser papá”, contó acerca de las razones por las que quería ser mamá por tercera vez. Pero las cosas no sucedieron de esta manera: “Y como todo venía muy hermoso, dije ‘bueno, ¿por qué no?’ Sin estar tan segura de que era lo que yo quería como mujer, porque otra vez yo siempre me sacrifico por el otro. Pero bueno, la vida. Después claramente el destino no lo quiso“. Y agregó: “No es que lo buscamos y no lo quiso. Ahora a la distancia digo ‘Menos mal’, mira si terminaba separada y con un bebé en brazos“.

Diás atrás, Sabrina hizo una lista de todas las cualidades que tiene que tener un hombre para poder conquistarla. Todo comenzó cuando la figura del espectáculo decidió abrir la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram. “Estilo de hombre que te gusta”, le preguntó una fanática.

Sin vueltas, Rojas fue sincera y detalló los aspectos que busca en una persona. “Me gusta que sea simple. Que tenga barrio, que sea divertido, que tenga ganas de disfrutar y que tenga la masculinidad bien puesta”, comenzó diciendo Sabrina.

La lista de exigencias de Sabrina Rojas para que un hombre pueda conquistarla (Instagram)

Luego, la conductora se refirió al interior de dicha persona: “Que sea seguro, que me abrace fuerte, que tenga la mirada limpia, sana y que tenga pasión para todo: para vivir, para trabajar, para besar, para disfrutar”.