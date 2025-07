Sabrina Rojas habló de los posteos que hizo en contra de Luciano Castro: “Nunca me lo perdería”

Sabrina Rojas habló de los posteos que hizo en contra de Luciano Castro (Video: El Trece)

El sábado por la noche, Sabrina Rojas organizó el cumpleaños número 12 de su hija Esperanza, fruto de su relación con Luciano Castro. Lo que estaba pensado ser una noche con amigos y familia terminó con un pequeño escándalo luego de que Sabrina subiera una serie de posteo en contra del padre de sus dos hijos. Al aire de Puro Show (El Trece) la conductora habló, aclaró todo lo que sucedió y dejó en claro su postura.

“Yo reflexiono sobre mi vida”, fue lo primero que dijo cuando le preguntaron por las historias que subió en su cuenta de Instagram. La ausencia de Castro en el festejo fue algo que no pasó desapercibido y cuando le preguntaron por esto volvió a repetir la misma frase: “Yo reflexiono sobre mi vida y hay veces que estoy orgullosa de mí, de todo lo que hago”. Ante la sola idea de que el padre de sus hijos no estuvo invitado, no dudó ni un segundo en negarlo y dejó en claro que sí recibió invitación, pero algo no le permitió asistir.

“No voy a hablar de él”, dijo tajante a la consulta de por qué no estuvo presente. Muchos no dudaron en especular que Griselda Siciliani, la actual pareja de Luciano, tuvo algo que ver con esto, puesto que se encuentra grabando la tercera temporada de Envidiosa en el sur del país, sin embargo, la conductora de América aseguró que su hija mayor la quiere mucho a la novia de su papá y que su presencia no hubiese sido un problema.

Ante la repetición de las preguntas por parte del cronista enviado por el ciclo de espectáculos de El Trece, dijo: “Yo hice una reflexión sobre mi laburo como mamá, habló de mí. Nunca me perdería un momento pudiendo estar, entiendo que si es por un viaje o algo que me pasa, pero pudiendo no”. El notero, sin intención de dejar pasar el tema, le preguntó: “Das a entender que él podía ir y no estuvo” y, entre risas, Rojas agregó: “Habló de mí, reflexionó de mí, sobre lo sanado, sobre lo vivido, sobre mi presente, tal vez hable de mi futuro, de lo que deseo, habló de mí, nada más. No quiero involucrar a nadie, no quiero nada”.

Y cerró: “Simplemente me siento muy orgullosa de la mamá que soy, de un montón de cosas que llevó al frente para que mis hijos sean muy felices. La vida es bella para mis hijos, para esto estoy”.

Los posteos que aclaró Sabrina Rojas

"Siempre y para siempre", los posteos de Rojas tras el cumpleaños de su hija Esperanza

“Siempre y para siempre. Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Porque no hay nada más lindo que compartir con ustedes”, escribió Sabrina, con un tiro por elevación para su expareja, junto a una imagen en la que aparece en el momento de la torta con su hija y su nene menor, Fausto.

“Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. ¡Las personas eligen, yo los elijo siempre!“, continuó, filosa.

Los posteos se tomaron como indirectas para Luciano Castro: "Disfrutando a mis hijos" (Foto: Instagram)

Unos minutos después, subió un video suyo en la fiesta, en el que aparece bailando y con un mensaje en el que expresa su malestar. “¿Yo? ¡Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida! Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella", lanzó.

“Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta de que sola podés con todo y encima sos feliz”, concluyó.