Con cuello ortopédico y mucho glamour: así fue el show de La Joaqui en Málaga luego de su accidente

La Joaqui se presentó tras su accidente (Video: Billboard)

La Joaqui afronta su gira europea en medio de una situación particular tras haber sufrido una caída que le provocó que la clavícula se disloque. El incidente obligó a la artista a utilizar un cuello ortopédico y cabestrillo, elementos que ya forman parte de su imagen en las más recientes actuaciones. Pese al contexto, decidió continuar con su agenda y no suspendió ninguno de los compromisos previstos.

La cantante se presentó primero en Madrid y en Milán, y el viernes ocupó el escenario del festival en Málaga. Salió vestida con un look rosa brillante adaptado a su estilo, mostrando el dispositivo ortopédico y la férula para inmovilizar el brazo lastimado. El show mantuvo el despliegue visual y la energía, aunque la parte coreográfica fue ajustada para que ella pudiera limitar movimientos, mientras el cuerpo de baile sostuvo el ritmo habitual. Al finalizar la noche, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradecía la calidez del público: “Gracias Málaga, fui feliz”, señaló.

El accidente no modificó el ánimo de la cantante, quien optó por tratar la situación con humor. A través de una publicación en X, compartió una edición fotográfica compuesta por una imagen suya en el recital, con el cuello ortopédico y cabestrillo, junto a una escena de la película Chicas Pesadas. En esa imagen, Regina George —el personaje interpretado por Rachel McAdams— aparece con aparato ortopédico, situación similar a la actual de la cantante argentina.

“Mood actual”, escribió La Joaqui, acompañando la comparación con emojis de flores, en un gesto que rápidamente fue replicado y comentado por sus seguidores.

La Joaqui se toma su lesión con gracia (Foto: X)

Como fue el accidente

La Joaqui protagonizó una noche intensa en Milán en el marco de su gira europea, donde ofreció uno de sus recitales más convocantes hasta el momento. El concierto reunió a cientos de seguidores en un recinto repleto, con el público coreando cada canción y celebrando la presencia de la artista argentina, referente de la música urbana. El show incluyó el despliegue habitual de la marplatense, acompañada por su cuerpo de bailarines y sosteniendo una conexión cercana con el público local.

Tras finalizar la presentación, la cantante utilizó sus redes sociales para compartir imágenes y sensaciones. En una de las publicaciones, agradeció al público italiano con la frase: “Gracias Milán, fui demasiado feliz con ustedes”, sobre una foto que la muestra arrodillada en el escenario junto a los bailarines, en un gesto de emoción por la recepción del público.

Horas después, la artista sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes desde una ambulancia y, más tarde, desde el hospital. Ataviada aún con su vestuario escénico, la música explicó que había sufrido una lesión durante el show que requirió atención médica. En medio de la preocupación, buscó transmitir calma y recurrió al humor en sus mensajes: “Creo que me pasé de feliz”, escribió en tono distendido, minimizando la gravedad del episodio.

La Joaqui no piensa cambiar la agenda que tiene programa en Europa (Foto: Instagram)

“Quiero pedir disculpas porque los 40 minutos restantes estuve bastante tiesa, pero no quería cortar, quería cumplir. Estoy un poco triste porque me hace mucha ilusión esta gira. Me quedan tres shows y los vamos a hacer”, contó en un video que subió en sus stories. Y siguió: “Gracias. Estoy angustiada porque siento que no puede dar ni un 20% por la situación. Pero también me voy sintiéndome muy amada. Y no se preocupen, no estoy descuidando mi salud continuando con los shows y la gira. Ya fuimos al médico, ya me acomodaron la clavícula. Ya me dieron inyectables para el dolor y unos analgésicos”.

Desde el hospital, compartió una foto en la que aparece sonriente, con una bata médica y un cuello ortopédico. En esa publicación, afirmó: “Yo siempre puedo, perro jeje”, transmitiendo ánimo a pesar del incidente.