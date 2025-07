Mauro Icardi logró cambiar el horario para entregar a sus hijas en la casa de Wanda Nara: los motivos

Mauro Icardi dejará a las niñas al cuidado de su mamá entre las 18 y las 19 (Foto: Instagram)

Luego de una semana junto a sus dos hijas, Mauro Icardi tiene que regresar a las pequeñas al domicilio de su madre, Wanda Nara, en este caso el Chateau Libertador, mismo lugar en el que las retiró el pasado viernes en medio de un escándalo. Tras siete días de puro silencio y tan solo dos fotos filtradas, una cena con la China Suárez en Gardiner y un paseo de Suárez con las niñas en el Barrio Chino, el delantero reintegrará a las pequeñas.

En un principio, el horario pactado por el Ministerio Público Tutelar y aprobado por el juez Hagopian, el encargado de la causa, era a las 11 de la mañana. Sin embargo, por un pedido de sus abogadas en el segundo día de la semana que el futbolista estuvo con las niñas, el horario se modificó. Un nuevo documento firmado por el juez de la causa establece que puede dejarlas al cuidado de su madre entre las 18 y las 19 horas.

Esto se hizo con el objetivo de compensar las horas que le fueron arrebatadas cuando las fue a buscar. Cabe recordar que Icardi estuvo 10 horas en el estacionamiento de cortesía esperando a que las niñas bajen. “A fin de compensar el tiempo que el padre no pudo compartir con sus hijas el día viernes 27 de junio pasado, el silencio guardado por la progenitora y las conformidades prestadas por el Sr. Defensor de Menores y Ministerio Público Tutelar”, fueron las razones por las cuales tomaron esta decisión de retrasar el horario.

“Autorizo al Sr. Mauro Emanuel Icardi a reintegrar a sus hijas, con sus mascotas, al domicilio materno el día de la fecha, en el horario comprendido entre las 18 y las 19 horas”, se puede leer en la resolución del documento al que accedió Teleshow. Y sigue: “Encontrándose asimismo autorizado para ingresar en la cochera de cortesía del edificio Chateau Libertador, para mantener la privacidad y seguridad del reintegro, y donde las niñas deberán ser esperadas por la niñera”. Wanda recibió la notificación de este cambio el 2 de julio y no respondió a la resolución, dejando vencer el plazo de contestación.

El juzgado civil 106 autorizó a Icardi a llevar más tarde a sus hijas

El delantero del Galatasary tiene que regresar a Turquía y volaría junto a la China para reincorporarse a las filas del equipo turco, por lo que esta fue la última oportunidad de ver a sus hijas antes de volver a Estambul. A pesar del silencio rodeando la semana, no estuvieron exentos de polémica.

Porque aunque el viernes pasado comenzó el proceso de revinculación con las niñas, la tranquilidad duró poco: Suárez protagonizó una salida pública con ellas que reavivó el conflicto. En cuestión de horas, la imagen de la actriz caminando por el Barrio Chino junto a las hijas del futbolista se viralizó y encendió el debate en las redes.

La primera imagen de la polémica llegó de la mano de El Ejército de LAM, la cuenta de Instagram que sigue cada movimiento del mundo del espectáculo argentino. “La China con las hijas de Icardi, sin Icardi”, escribieron junto a la foto en la que se ve a la actriz caminando por el Barrio Chino, en Belgrano, rodeada de las hijas del futbolista como de las suyas y cargando varias bolsas de tela con compras del lugar. La postal, cotidiana y al mismo tiempo llamativa, fue el punto de partida de un nuevo debate.

Pero no fue la única imagen. Unos minutos más tarde, la cuenta de Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre por América, subió dos fotos más. En ellas, se ve al grupo saliendo de un supermercado de la zona. El detalle que no pasó desapercibido: el perfil de una de las hijas de Mauro y Wanda, claramente reconocible. Como si fuera poco, la publicación aclaró que el deportista no estuvo presente en el paseo y agregó un dato que aumentó las especulaciones: “Después se subieron a la camioneta de Mauriño”.