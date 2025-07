La inesperada salida familiar de Mauro Icardi y la China Suárez con sus hijas: las imágenes

El miércoles por la noche, Mauro Icardi y la China Suárez fueron a cenar como una familia ensamblada (Video: Instagram)

Mauro Icardi atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida personal. Por un lado, la alegría de volver a abrazar a sus hijas después de seis meses de distancia. Por el otro, las asperezas que aún lo mantienen enfrentado con Wanda Nara que sigue sumando capítulos a esta historia que parece no terminar nunca. A pesar de todo, el futbolista decidió aprovechar el escaso tiempo que le queda antes de regresar a Turquía, y en sus planes incluyó a su pareja, China Suárez, que no deja de generar polémica cada vez que aparece en escena.

El viernes pasado, finalmente, el futbolista del Galatasaray pudo reencontrarse con las niñas que tuvo con la empresaria, tras haber permanecido medio año en la Argentina debido a una lesión en la rodilla. Pero lejos de resultar un reencuentro idílico, se produjo un escándalo en donde durante 10 horas intervino personal judicial y policial para lograr que las chicas finalmente se retiren de su domicilio con su padre.

En medio del proceso de revinculación familiar, el miércoles por la noche, el delantero organizó una salida que rápidamente se convirtió en noticia. El lugar elegido no fue otro que el restaurante ubicado en la costanera porteña, famoso no solo por su gastronomía sino también por haber sido el epicentro de un cruce mediático entre Wanda y China meses atrás. Pero no estuvieron solos. Al grupo se sumó la novia del deportista, quien dejó de convivir con Mauro durante esta semana que está con sus hijas, a pedido expreso de la Justicia. Según contó Yanina Latorre, la actriz pasa varias horas todos los días en la casa de Nordelta, aunque no se queda a dormir.

La inesperada salida familiar de Mauro Icardi y la China Suárez con sus hijas: las fotos (SQP, América)

La conductora de SQP (América) reveló el encuentro a través de sus redes sociales, con el estilo ácido que la caracteriza. “¿Adivinen a dónde están Mauro, sus hijas y la nipona? En Gardiner, cenando, felices”, escribió. Y no quedó solo en palabras: sumó unas imágenes contundentes. Allí se lo puede ver a Icardi sentado de frente, con la China a su lado y enfrente de él a una de las hijas del delantero del Galatasaray. La otra nena, aunque presente, quedó fuera de plano, tapada por algún elemento del entorno. También habría participado una de las hijas de la actriz, quien puede apreciarse de espaldas ante la cámara.

Yanina contó sobre la cena familiar en sus historias

Otra imagen muestra un momento aún más íntimo: todos juntos, compartiendo la cena bajo las luces cálidas del salón. Y un comentario que no pasó inadvertido: “Parece que primero las niñas se sentaron al lado del padre... después la China se cambió de lugar y están muy pegaditos con Mauro. ¿Qué necesidad, no?”, escribió la panelista de LAM (América), sumando tensión a una escena que, para muchos, dice más que mil palabras.

Cabe recordar que durante el fin de semana, desde sus historias de Instagram, Latorre aportó más detalles sobre lo que llamó “el detrás de escena” del reencuentro entre las menores y la actriz. Y lanzó una pregunta irónica que abrió el juego a nuevas especulaciones: “La nipona ya se incorporó ‘paulatinamente’. Mi pregunta es, ¿qué sería paulatinamente, no?”.

El apodo “la nipona” no es nuevo. Latorre lo utiliza desde hace tiempo para referirse a Suárez, evitando nombrarla de manera directa pero dejando claro de quién habla. En cada historia publicada en sus redes, la panelista dejó ver su desconfianza sobre el verdadero clima familiar. “No me termina de cerrar. Por ahora todo tranquilo. O sigue así y es todo felicidad… o ya están pergeñando algún plan o denuncia macabra”, escribió. Como si la paz fuera apenas una tregua momentánea en una historia donde siempre se está a punto de estallar.

Pero hubo más. La presentadora, fiel a su estilo, dejó flotando la duda. La frase final de la panelista no dejó margen para interpretaciones ingenuas: “Qué densa la nipona, ¿no? ¿No podía dejar a Mauro solo con las hijas varios días sin meterse?”.

Además, Yanina compartió detalles de la actitud de la actriz durante la cena (Instagram)

De esa manera, un nuevo capítulo se agrega a la trama del Wandagate. Si bien por el momento no hubo declaraciones sobre esta salida nocturna, los seguidores esperan con ansias su repercusión, mientras Wanda viajó con amigas a Punta del Este.