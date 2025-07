La China Suárez salió con las hijas de Mauro Icardi al Barrio Chino y reavivó la polémica en redes: las imágenes

La China Suárez salió con sus hijas y las de Mauro Icardi sin su presencia (Instagram)

Mientras Mauro Icardi intenta reconstruir el vínculo con sus hijas, en medio de una batalla judicial con Wanda Nara, su presente sentimental vuelve a quedar en el centro de la escena. Porque aunque el viernes pasado comenzó el proceso de revinculación con las niñas, la tranquilidad duró poco: su pareja, China Suárez, protagonizó una salida pública con ellas que reavivó el conflicto. En cuestión de horas, la imagen de la actriz caminando por el Barrio Chino junto a las hijas del futbolista se viralizó y encendió el debate en las redes. Y todo esto, a pocos días de que la pareja sus valijas para mudarse juntos a Turquía.

La primera imagen de la polémica llegó de la mano de El Ejército de LAM, la cuenta de Instagram que sigue cada movimiento del mundo del espectáculo argentino. “La China con las hijas de Icardi, sin Icardi”, escribieron junto a la foto en la que se ve a la actriz caminando por el Barrio Chino, en Belgrano, rodeada de las hijas del futbolista como de las suyas y cargando varias bolsas de tela con compras del lugar. La postal, cotidiana y al mismo tiempo llamativa, fue el punto de partida de un nuevo debate.

Pero no fue la única imagen. Unos minutos más tarde, la cuenta de Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre por América, subió dos fotos más. En ellas, se ve al grupo saliendo de un supermercado de la zona. El detalle que no pasó desapercibido: el perfil de una de las hijas de Mauro y Wanda, claramente reconocible. Como si fuera poco, la publicación aclaró que el deportista no estuvo presente en el paseo y agregó un dato que aumentó las especulaciones: “Después se subieron a la camioneta de Mauriño”.

La China junto a las nenas por las calles del Barrio Chino (X)

La reacción en redes sociales se hizo lugar en las sección de comentarios. En los mensajes, los usuarios dejaron en claro su postura sobre la salida. “¿Cuántas veces va a querer ensamblar familias?”, escribió uno. “Saca a pasear a las nenas de Wanda como perros”, lanzó otro, sin filtro. Otros fueron más allá y apuntaron contra las intenciones de la actriz: “Lo hace para provocar a Wanda, es obvio”; “¿Qué necesidad tiene esa mujer? Es de mala mina”; “Es una víbora porque sabe que la van a ver en todos lados”. La grieta entre defensores y detractores de Suárez volvió a abrirse, dejando en claro que cada paso suyo genera controversia.

Pero esta no fue la única salida familiar que protagonizaron en los últimos días. Latorre volvió a encender la polémica con una salida que tuvo lugar el miércoles por la noche. A través de sus historias de Instagram, reveló que el deportista organizó una cena que no tardó en convertirse en noticia. El lugar elegido fue Gardiner, el exclusivo restaurante de la Costanera porteña. No es un lugar más: allí mismo, meses atrás, se dio uno de los episodios más tensos entre Wanda y la actriz.

La actriz y las nenas con varias bolsas en sus manos (Instagram)

Lejos de pasar desapercibidos, compartieron una mesa que, según Latorre, habla por sí sola. “¿Adivinen a dónde están Mauro, sus hijas y la nipona? En Gardiner, cenando, felices”, escribió con ironía. Y sumó fotos que no dejaron dudas. En las imágenes se lo ve a Icardi sentado de frente, con Suárez a su lado. Frente a ellos, una de las hijas del jugador. La otra, aunque presente, quedó fuera del plano, tapada por algún objeto del salón. También habría participado una de las hijas de la actriz, visible de espaldas en la captura.

El miércoles por la noche, Mauro Icardi y la China Suárez fueron a cenar como una familia ensamblada (Video: Instagram)

Otra de las imágenes mostró un momento aún más cercano: toda la familia ensamblada, compartiendo la cena bajo las luces cálidas del lugar. Fue allí donde Latorre lanzó otro comentario que alimentó la polémica: “Parece que primero las niñas se sentaron al lado del padre... después la China se cambió de lugar y están muy pegaditos con Mauro. ¿Qué necesidad, no?”, escribió, sembrando la duda sobre la naturalidad del encuentro que sumó un nuevo capítulo al Wandgate.