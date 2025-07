El duro mensaje de la exnovia de Felipe Fort luego de su separación entre rumores de infidelidad: “Dios los cría”

Felipe Fort hace varios meses que está disfrutando de la soltería o por lo menos no declaró ninguna pareja. Sin embargo, la última novia que se le conoció fue Priscila Godoy, con quien terminó de manera repentina y sin dar más señales de ella en sus redes. Tras meses de especulaciones y comentarios de seguidores, el misterio detrás la separación llegó a su final.

Todo comenzó cuando una usuaria dejó un comentario en uno de sus últimos posteos de Instagram, aludiendo al hecho de que la separación fue consecuencia de una traición amorosa que involucró, además de a Felipe, a una persona del círculo íntimo de Priscila. “Hermana, ¿cómo hiciste para aguantar todo lo que aguantaste? Encima viniendo de tu amiga“, fue el mensaje que le dejó uno de sus seguidores y luego de darle ”me gusta" le contestó con firmeza.

Sin dudar, Priscila respondió y confirmó que el final de la pareja estuvo marcado por la infidelidad, para esto utilizó una frase contundente y que no dio lugar a dudas: “Dios los cría y el diablo los amontona. Me hicieron un gran favor, soy muy feliz ahora”. De esta manera, dejó claro que el engaño la afectó, pero también remarcó haber dejado atrás ese episodio y sentirse fortalecida, alejada de su pareja y de quien fuera su amiga.

La exnovia de Fort no profundizó en los detalles ni mencionó nombres, pero la respuesta no tardó en volver al centro de la escena. El vínculo entre Priscila y Felipe había comenzado a finales de 2022 y durante varios meses compartieron momentos de cercanía y gestos en sus redes. Ambos solían mostrarse juntos y protagonizar actividades que daban cuenta de la intensidad del romance. Uno de los recuerdos más llamativos de la pareja fue el particular tatuaje que decidieron hacerse: eligieron morderse los brazos mutuamente y registrar las marcas de su dentadura, como un símbolo de complicidad y amor.

La confirmación de la causa de la separación marca un cierre para Priscila, quien actualmente está enfocada en otras actividades y nuevas amistades, priorizando su bienestar personal y alejándose de cualquier polémica pública. Por su parte, el hijo de Ricardo Fort eligió no dar declaraciones acerca de la separación y mantiene su vida privada lejos de los reflectores que lo siguen diariamente.

Priscila habló por primera vez de su separación con Felipe

Mucho se habló de la relación entre Priscila y Martita, la gemela de Felipe, rumores de mala onda entre ellas se hicieron cada vez más marcados, pero las cosas no habrían sido de esta manera. Hace casi un mes que Godoy tomó la decisión de cambiar su vida y comenzar de cero en Europa, esto trajo de la mano la despedida de sus amigos y familiares.

Una de las situaciones que más llamaron la atención fue la sólida relación que mantiene con Marta Fort, su excuñada, con quien logró afianzar una amistad pese a algunos roces iniciales cuando comenzó su vínculo con Felipe.

Después de dos años de relación con el joven empresario y tras la separación, Priscila se mantuvo cerca del entorno Fort, especialmente de Marta. La despedida de Priscila reunió a varios amigos y la presencia de Marta fue una de las más significativas. Ambas compartieron en redes sociales postales del encuentro: brindaron con copas de vino y sonrieron en charlas cómplices, reflejando el afecto que las une.

En una de las fotos, Marta escribió: “Suerte amiga en esta nueva etapa. Te vamos a extrañar”, junto a un emoji de manos en forma de corazón y la etiqueta de Priscila. La homenajeada también dedicó palabras cariñosas a Marta en una historia, agradeciéndole el cariño y el apoyo.