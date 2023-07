Las románticas vacaciones de Felipe Fort y su novia, entre París y Londres: besos, museos y la Torre Eiffel

Felipe Fort y su novia Priscila Godoy disfrutan de unos días de descanso en Europa (IG @felipe_fort_)

Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort y heredero del imperio familiar, desde su mayoría de edad forma parte del negocio de los chocolates, a cargo de una de las empresas más destacada en el rubro. Además, aseguró en charla con la prensa que está estudiando estrategias de negocios y se mantiene muy cerca de la fábrica ya que es la herencia que le quedó de su papá. Aunque cabe destacar que el joven de 19 años y, como cualquier persona de esa edad, disfruta de llevar adelante planes acordes: salir con amigos, relajarse, enamorarse y dar sus primeros pasos en la adultez.

Invitado junto con su hermana Marta al programa de streaming de Migue Granados, detalló que estaba muy enamorado y reveló que a su novia Priscila Godoy la conoció por las redes sociales y que ella le escribió a él.

Felipe Fort y su novia, besos al pie de la Torre Eiffel

Mientras Felipe hablaba de su enamorada, Marta lo interrumpió fulminando a su cuñada y lanzó un terrible exabrupto al aire: “Pu…, pero no tarada”, sostuvo, afirmando que Priscila está con su hermano por intereses económicos y no por amor. Al escuchar las declaraciones de la influencer, Migue agotó: “Qué linda la metáfora”.

A raíz del comentario que hizo Marta, las especulaciones sobre mala onda entre ambas jóvenes no tardaron en llegar aunque a Felipe solo le causó gracia la reacción de su hermana y no dijo nada en público.

Priscila Godoy, novia de Felipe Fort, disfrutando de sus días de descanso en Europa

El hijo de Ricardo y Priscila oficializaron su romance en noviembre del año pasado y desde entonces siguen juntos. Con respecto a quién es Godoy, es una joven de la misma edad que él y trabaja como modelo realizando campañas de indumentaria. A través de las redes sociales de ambos se muestran cariñosos y enamorados.

En las últimas horas, el joven compartió a través de las redes sociales una serie de imágenes en las que se los puede recorriendo París (Francia), besándose al pie de la Torre Eiffel, cenando en restaurantes de lujo y visitando lugares icónicos como el Museo del Louvre.

Felipe Fort publicó una imagen de Priscila en uno de los restaurantes más exclusivos de Europa

Tras ello, llegarían las imágenes de su paso por Londres (Inglaterra), en las que, además de una instantánea en medio de su rutina de entrenamiento corporal, también registró el momento de una cena en Amazónico, elegido como el mejor restaurante del mundo, según los premios Restaurant & Bar Design de 2020.

Cabe destacar que la pareja continúa afianzando su relación y en marzo de este año por ejemplo, decidieron dar un gran paso juntos: se hicieron un particular tatuaje para sellar su amor. Si bien no es la primera vez, ya que ambos ya llevan otros tipos de diseños en su cuerpo, en esta oportunidad, la pareja quiso marcar su piel con un recuerdo del otro que quedaría para siempre en su brazo.

Felipe Fort no descansa en su rutina de ejercicios (IG @felipe_fort_)

El material lo compartió la tatuadora María Lía Prestifilippo en su cuenta de TikTok, y el heredero de Ricardo Fort replicó, en donde se ve el detrás de escena del tatuaje que el joven y su novia se hicieron en sus respectivos brazos. Según se visualiza en las imágenes, Felipe y Priscila mordieron el brazo del otro dejando sus dientes marcados con el fin de que la tatuadora luego pasara tinta por allí para finalmente realizarle el tatuaje a cada uno. “Pri y Feli estamparon sus mordidas for ever (para siempre) en su piel. Mil gracias chicos por elegirnos”, escribió la profesional en el posteo que obtuvo los me gusta de los protagonistas del video, quienes luego posaron abrazados y mostrando su nuevo tatuaje.

