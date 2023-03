El impactante gesto de Felipe Fort y su novia: se mordieron los brazos para tatuarse

El particular tatuaje de Felipe Fort y su novia (Video: @mlptattoo)

Con un video de tan solo 37 segundos, Felipe Fort revolucionó las redes sociales al revelar el particular tatuaje que se hizo con su novia, la influencer Priscila Godoy, para sellar su amor. Si bien no es la primera vez, ya que ambos ya llevan otros tipos de diseños en su cuerpo, en esta oportunidad, la pareja quiso marcar su piel con un recuerdo del otro que quedaría para siempre en su brazo.

El material lo compartió la tatuadora María Lía Prestifilippo en su cuenta de TikTok, y que el heredero de Ricardo Fort replicó, en donde se ve el detrás de escena del tatuaje que el joven y su novia se hicieron en sus respectivos brazos. Según se visualiza en las imágenes, Felipe y Priscila mordieron el brazo del otro dejando sus dientes marcados con el fin de que la tatuadora luego pasara tinta por allí para finalmente realizarle el tatuaje a cada uno. “Pri y Feli estamparon sus mordidas for Ever (para siempre) en su piel. Mil gracias chicos por elegirnos escribió la profesional en el posteo que obtuvo los me gusta de los protagonistas del video, quienes luego posaron abrazados y mostrando su nuevo tatuaje.

Felipe Fort y Priscila Godoy hicieron público su romance en septiembre del año pasado, cuando comenzaron a compartir románticas fotos y posteos en sus redes sociales. Por ese entonces, publicaron una selfie que se tomaron en el ascensor: en la imagen, ella lo besa en la mejilla. Además, hicieron varios intercambios de likes. En uno de los posteos, la influencer le comentó “Te amo” y en otra de las fotos donde posa frente a un espejo con un vestido y botas bucaneras, el hijo de Ricardo Fort le comentó: “Ulalaaa”.

Felipe Fort y Priscila Godoy

Si bien no trascendieron detalles de cómo se conocieron, se sabe que los dos tienen la misma edad y que además comparten su pasión por la música. También les gusta combinar sus respectivos looks a la hora de vestirse, y ver películas de terror.

Pri -como la llaman cariñosamente sus amigos y familiares- también se dedica al modelaje en las redes sociales, y toca la guitarra. En uno de los posteos que compartió el mellizo de Farta Fort, se ve a la joven cantando en inglés y él acompañándola en el teclado. “I’ve crossed oceans of time to find you (He cruzado océanos de tiempo para encontrarte)”, escribió ella en una de las fotos que tiene con Felipe en su Instagram, mientras que él optó por dejar como posteo fijo uno en el que está con su novia. Allí, ella le está dando un beso en la mejilla. “El mejor cumple”, escribió él junto a la imagen de recuerdo de su último cumpleaños en Cancún , a donde viajó con su pareja, hermana melliza y amigos a celebrar en las paradisíacas playas de México.

Tiempo atrás, el joven había participado del programa Terapia Picante, en donde se refirió a sus proyectos personales, habló de la posibilidad de ser padre y de tener hijos estando soltero, al igual que lo hizo su padre Ricardo cuando decidió formar su familia monoparental con la llegada de los mellizos Felipe y Marta.

“Tendría un hijo a los 26 o 27 años. Mi papá me tuvo a los 36 y no lo pude disfrutar tanto”, consideró el joven que en noviembre cumplió 19 años. “Voy a ser un viejo y él va a ser grande. Me gustaría poder tener un hijo para compartir las cosas que nos gustan”, sostuvo Felipe Fort, quien pasa sus días entre Miami y Buenos Aires.

Felipe Fort y Priscila Godoy

