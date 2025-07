Cambios en la vida de Wanda Nara: las reformas en la casa de sus sueños y la reconciliación con L-Gante

Wanda Nara mostró los detalles de las obras que se realizan en su nuevo hogar

A fines de mayo último sorprendieron las imágenes de un nuevo festejo por parte de Wanda Nara. Se trataba de la inauguración de la nueva casa en el Yacht Club Nordelta, hecho que marcó un hito personal y profesional para la empresaria argentina. La velada reunió a su círculo íntimo en una cena privada donde la anfitriona compartió comida japonesa y anécdotas, mientras recibía felicitaciones por lo que definió como “el sueño de su vida”.

La noticia sobre la adquisición de la propiedad trascendió poco antes, cuando la panelista Paula Varela reveló en Intrusos (América TV) que Nara había comprado una mansión valuada en aproximadamente 3,5 millones de dólares. El inmueble, situado en uno de los barrios más exclusivos del partido de Tigre, destaca por su diseño moderno, acabados de alta gama y más de cinco habitaciones. Aunque la casa aún se encuentra en obra, la compra se concretó un mes antes del anuncio público, según confirmó la periodista.

Wanda Nara compartió detalles de las refacciones que se están realizando en el inmueble

Un aspecto singular de la operación fue la forma en que Nara accedió a la propiedad. La mansión no figuraba en el mercado inmobiliario y su existencia llegó a conocimiento de la empresaria gracias a la intermediación de Jesica Cirio. A pesar de las fricciones públicas que ambas mantuvieron en el pasado, la relación actual permitió que Cirio facilitara el contacto, lo que resultó determinante para que Nara pudiera adquirir la vivienda que describió como una “casa de ensueño”.

"Nuevos vecinos", destacó Wanda al momento de mostrar una de las vistas de su nuevo hogar

Semanas antes de la inauguración, la empresaria había compartido en sus redes sociales detalles sobre el proyecto. Explicó que se trataba de una construcción a estrenar, ubicada en un entorno diferente al de sus residencias anteriores. En sus palabras: “Estoy construyendo la casa de mis sueños, en otro lugar y es a estrenar”. La empresaria detalló que el nuevo hogar contaría con espacio suficiente para cada uno de sus cinco hijos, un garage para sus autos, muelle propio para su barco, lugar para motos de agua y estanterías destinadas a su colección de carteras. En una publicación, expresó: “Donde pueda tener mis carteritas, cada uno de mis hijos su habitación y todo lo que sueño y nunca vi en ninguna”.

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, continuó revelando detalles de las remodelaciones de esta nueva casa de sus sueños. Así, por caso, se pueden apreciar imágenes de la vista exterior en momentos de la salida del sol, dejando en claro el espectacular panorama.

En otra de las instantáneas, para dejar en claro el panorama habitual del lugar, se pueden ver varias bolas de cal y cemento apiladas en un espacio aún en construcción. Además, una computadora en que se muestran los detalles de cómo quedarían los ambientes, y su correspondiente plano.

Wanda Nara reveló que tiene más de 30 propiedades

La compra de la propiedad en Nordelta amplía el ya extenso patrimonio inmobiliario de Nara. Entre sus bienes se encuentran un penthouse en Estambul, un departamento en Milán y cinco departamentos en el edificio Château Libertador, donde compartió residencia con Mauro Icardi. Además, posee una casa en el barrio Santa Bárbara, inmueble que formó parte del acuerdo de cuota alimentaria con Maxi López. Este último bien, con fuerte carga emocional, permanece bajo evaluación: Nara analiza la posibilidad de venderlo o alquilarlo, aunque hasta el momento no ha tomado una decisión definitiva.

La empresaria también hizo pública su independencia financiera a través de un mensaje que se viralizó en redes sociales. En él, subrayó: “Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos. Puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA”. Esta declaración refuerza la imagen de Nara como una figura que ha construido su propio universo de bienes y responsabilidades, tanto en su rol de representante de Icardi como en su faceta de modelo y rostro de marcas internacionales.

L-Gante y Wanda Nara, retratados por la empresaria en las últimas horas

Es en medio de este panorama que también dejó en claro cuál es su presente sentimental, ya que a las fotografías en que se ven los avances de la renovación del inmueble, se le sumó una imagen en que se la puede ver en un avión privado junto con el cantante L-Gante y un texto que no deja dudas: “Tu capibara”, acompañado de un corazón. En la instantánea, tomada en modo selfie, se puede ver a la empresaria en primer plano, mientras que detrás el intérprete realizar con sus manos un corazón.