Wanda Nara contra Mauro Icardi: “No le hago lo mismo que a Maxi López; él no quería que yo tuviera relación”

Wanda Nara habló por primera vez del escándalo con Mauro Icardi: “Lo único que quiero es la paz de mis hijas” (Video: A la tarde, América)

Hace pocas horas Wanda Nara, como L-Gante, tuvo que presentarse en la justicia por una causa por casinos virtuales. Allí, la conductora bajó la ventanilla de su vehículo, en el que también estaba el cantante, para defenderse por todo el escándalo que sucedió el viernes con Mauro Icardi y el encuentro con sus hijas, que se terminó concretando después de 10 horas.

“Eso es tristísimo. Yo traté de colaborar todo el tiempo y quiero lo mejor para mis cinco hijos”, comenzó, al ser consultada para después referirse a la viralización de un video en el que aparecen sus hijas llorando y que generó polémica. “¿Qué querés que te diga? Yo no lo filtré“, expresó.

”Se lo mandé a algunas personas que estaban hablando cosas que no eran. Me parece que los periodistas está bueno que informen o al menos pregunten a todas las partes y después saquen sus conclusiones. Los videos están en el expediente. Yo muchas veces me entero de cosas por los medios y hay cosas del expediente que se filtran“, puntualizó.

Señaló que no tuvo miedo en quedar detenida por desobediencia. “En ningún momento me negué a entregar a las nenas. Por eso yo no estoy en desobediencia, no tengo ninguna denuncia”, señaló la animadora, para luego desmentir que tuvo un desmayo el viernes.

Desde el auto, Wanda y L-Gante respondieron las consultas de los medios (RS Fotos)

“Se dijeron un montón de cosas, pero no son reales, y a veces, lamentablemente, me toca. Mis hijas hoy viven de mi trabajo, que es la conducción, y yo tengo que realmente defender mi palabra, lo que pasa y lo que digo. Es parte de mi trabajo y de mi trabajo viven cinco chicos. No está bueno que digan un montón de cosas de una mamá que no son verdad. Entonces, lamentablemente mi única defensa a veces son esos videos que fueron presentados en la justicia. Si después se filtran o no, es responsable el que decide hacerlo”, afirmó Wanda", se defendió.

Incluso, fue más allá. “Cuando estuvo la feria judicial justamente pedí para que existiera una revinculación con el papá. Yo lo único que quiero es la paz de ellas, la tranquilidad y que puedan pasar tiempo con él. No tengo contacto todavía con él, pero sí a través de las cámaras le llega, quiero decir que yo voy a hacer todo lo posible para que no pierdan nunca el contacto”, expresó.

“Voy a ser yo la que las lleve o pondré yo a alguien de mi confianza para que eso pase. Sé lo difícil que debe ser para él en este momento tener que abandonar el país, irse lejos de sus hijos. Pero se dijeron un montón de cosas de mí que son tristes y yo tengo que salir a dar la cara. Lamentablemente, la única manera que tengo es la tecnología”, puntualizó.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi: "Él entorpecía la relación con Maxi López” (Video: A la tarde, América)

La empresaria defendió su rol de madre en la vida de sus niñas, como en el resto de sus hijos. “Soy una mamá súper presente, siempre estaba. Telefe es testigo de las veces que quizás terminábamos de grabar jornadas muy extensas para yo poder ir jueves, viernes, sábado y domingo a Turquía y estar con mis hijas”, recordó. “Yo no quiero quedar como una mala madre. A mí la verdad que lo que digan los demás en un punto que no me interesa mucho, pero yo trabajo con muchas marcas. Telefé ya está cerrando un montón de cosas para este año, así como Netflix”, señaló, sobre sus próximos pasos laborales.

Allí se refirió a si todo este conflicto la perjudicaba en lo laboral, como se dijo sobre su ausencia del Mundial de Clubes, en el que tenía que participar como parte de la cobertura de Telefe el fin de semana que pasó: “No me afecta comercialmente, pero quiero que si hago una publicidad familiar o para el Día de la Madre, estén tranquilos de que soy una buena madre. Yo defiendo mis convicciones”.

En ese momento, se refirió a la causa por la que tuvo que declarar. “Hoy vengo de estar sobreseída en una situación de casinos online. Mi papá fue jugador toda la vida y perdimos un montón de dinero con el juego, pero mis hijos también viven de esa publicidad”, puntualizó.

Wanda Nara se refirió al escándalo con Mauro Icardi en el Chateau Libertador

“Lo que más me dolió fue el tiempo que dijeron que yo no estuve con mis hijos. No me tendría que importar porque los que saben la verdad son mis hijos. Está más que claro que yo crié cinco chicos sin rencores con ninguno de sus papás, porque de hecho mis hijos ya son adultos, los varones, y aman a Maxi de la misma manera que me aman a mí y se crían y están al lado mío. Quizás ahora tienen vacaciones y eligen estar conmigo. Y Maxi no se enoja. Dice ‘estos son ‘remameros’”, contó Wanda, para terminar refiriéndose a cómo quedó su vínculo con Maxi López.

Wanda se refirió a las comparaciones entre su divorcio con su primer marido y el que transita en la actualidad: “Yo estuve mucho tiempo con prohibición de hablar con él. Lo mismo me pasó con mi papá y con un montón de gente de mi entorno y amigos. Maxi lo entendió. Se alejó. Al principio también tuve situaciones parecidas de las que tengo ahora. Por eso muchos dicen ‘ya le hizo lo mismo’, pero yo no le hice lo mismo”.

En ese momento, cargó en Icardi lo que ocurrió en su divorcio con Maxi López. “A mí me pasó que estaba con una persona que quizás no quería que yo tenga relación y no quería que me acerque. Yo muchas veces dije ‘no necesito el dinero para mantener a los chicos’, porque la verdad es que estaba viviendo en el exterior y no lo necesitaba. Muchas veces pedí que se cerrara y que no me den dinero y quizás era mi expareja la que se ocupaba con la abogada de hacer causas, juicios y me entorpecía un poco la relación con Maxi”, apuntó.

“Yo lamento el tiempo que quizás no pudo estar con los chicos, pero no era tanto de mi lado. Mis hijos eran muy chiquitos. Él vivía en otra ciudad, era yo la que me tenía que trasladar. Mi pareja en ese momento no me dejaba y yo ahora soy libre. Por eso repetía que si yo tengo que llevar a mis hijos a donde sea que el papá lo quiera, yo lo voy a hacer”, concluyó.