Wanda Nara no viajó al Mundial de Clubes: las versiones cruzadas sobre su llamativa ausencia

Wanda Nara no asistió al Mundial de Clubes, lo que desató rumores sobre conflictos personales y profesionales con Telefe (Video: América TV)

Wanda Nara no viajó a Miami para participar de la cobertura especial del Mundial de Clubes que realiza Telefe, una ausencia que generó repercusiones y abrió paso a versiones enfrentadas sobre el trasfondo del tema. El episodio se produjo en medio de la tensión creciente con Mauro Icardi, luego del escándalo del viernes 28 de junio en el Chateau Libertador, donde se llevó a cabo el traspaso de sus hijas.

La ausencia de la conductora del evento deportivo internacional —donde estaba previsto que realizara intervenciones promocionales para la vuelta de MasterChef Celebrity— activó especulaciones sobre si la cancelación fue una determinación personal, producto del momento crítico que atraviesa, o si el propio canal tomó distancia ante la exposición mediática del conflicto judicial que la involucra.

La conductora tenía todo preparado para viajar a los Estados Unidos como enviada de Telefe. Su participación estaba orientada a una cobertura especial en el marco del Mundial de Clubes, con foco en el esperado cruce entre el Inter de Miami y el París Saint-Germain, con el atractivo añadido de contar en sus filas con Lionel Messi y el club que fue emblema de Mauro Icardi. La presencia de la empresaria, además, tenía como propósito hacer eco sobre su regreso al reality show de cocina con famosas, que volverá a la pantalla del canal de las pelotas bajo su conducción.

El episodio con Mauro Icardi y la exposición en redes sociales sembraron dudas sobre el futuro laboral de Wanda Nara

La periodista Naira Vecchio, en el ciclo de streaming La Posta del Espectáculo, informó que la mediática “sufrió una crisis de nervios” luego de que la defensora oficial Paula Hagopian la intimara por desobediencia si no entregaba a sus hijas al futbolista, en un contexto de revinculación familiar dispuesto por el Ministerio Público Tutelar.

“El viernes 28, después de la intimación judicial y del episodio con Mauro Icardi, Wanda Nara tenía todo listo para viajar a Miami, pero decidió no hacerlo”, explicó Vecchio, apuntando al impacto emocional que le habría provocado el episodio. El proceso de entrega de las niñas se extendió por más de 10 horas, incluyó escenas de gritos y llanto, y derivó en videos que se viralizaron en redes sociales, exponiendo la situación íntima de la familia.

Sin embargo, en las horas siguientes tomó fuerza otra versión, más vinculada al plano profesional. Según Karina Iavícoli, la decisión no habría sido de Wanda, sino una directiva explícita del canal. En Infama (América TV), la panelista afirmó que desde Telefe le comunicaron que no haría el viaje: “La llamaron y le dijeron: ‘¿Sabés qué? A Miami no viajás. Quedate acá’”.

Telefe decidió que Wanda Nara no representara al canal en el Mundial de Clubes tras el estallido mediático

El canal “acusó recibo de lo sucedido” el viernes 28. De acuerdo con la periodista, el contenido que circuló en redes —incluyendo el llanto de sus hijas en el Chateau Libertador— generó incomodidad en algunos directivos de Telefe, que decidieron que Wanda no representara a la emisora en un evento internacional de alto perfil, ante la posibilidad de que el tema continuara generando ruido mediático.

El canal “entendió que el episodio cruzó una frontera”, señaló. Aunque Wanda mantiene un contrato de exclusividad y continúa cobrando su salario, por el momento no está en pantalla, a la espera del estreno del formato con el que debutó en la conducción en nuestro país. Por su parte, Laura Ubfal y Oliver Quiroz, quien se desempeña como cronista del programa, la contradijeron.

Según afirmaron, la intención del canal fue que no forme parte de la cobertura dado que la polémica iba a llevar el foco de los medios a la vida personal de la conductora, más que al evento en sí o a la promoción del programa que próximamente comenzará a grabarse.

Mientras tanto, Darío Turovelzky, CEO de Telefe, había confirmado días antes la continuidad de Wanda al frente del ciclo gastronómico, en declaraciones al programa A la Barbarossa. Esa confirmación pareció ratificar la confianza del canal en su figura, pero el estallido del conflicto familiar reconfiguró el escenario.

A la par de los movimientos institucionales, también se conocieron detalles sobre la estadía de Mauro Icardi con sus hijas, luego del episodio del viernes. El periodista Gustavo Méndez compartió información a través de sus redes sociales, asegurando que las menores “están felices de pasar tiempo con su padre”, que las recibió en su casa de Nordelta con cuartos decorados y regalos traídos de sus viajes a Miami, Turquía y Milán.