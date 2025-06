La foto de Valentina Cervantes y Enzo Fernández entrenando juntos y sus paseos en familia

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a sus hijos en un paseo por Miami reflejan un renovado vínculo familiar

Mientras el Chelsea FC se prepara para enfrentar a Palmeiras en el Mundial de Clubes 2025, Enzo Fernández aprovechó una jornada libre para disfrutar un paseo en yate por las playas de Miami junto a su pareja, Valentina Cervantes, y sus hijos, Olivia y Benjamín. Las imágenes del reencuentro familiar fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram y generaron una fuerte repercusión.

En las fotos se los puede ver relajados, entre la arena, el mar y el calor característico del sur de Estados Unidos. Enzo resumió el momento con un escueto texto: “100%”, además de emojis de una batería, un rayo y un corazón. Además, el texto estuvo acompañado por postales en las que se lo ve abrazado a sus hijos y compartiendo risas con Valentina en la cubierta del barco.

El viaje familiar ocurrió pocos meses después de la reconciliación de la pareja, que había anunciado su separación a fines de octubre de 2024 tras más de cinco años de relación. En enero de este año comenzaron a circular rumores de acercamiento, y la confirmación llegó con publicaciones conjuntas y apariciones públicas, como la del fin de semana en Florida.

Durante la escapada familiar a Miami, también se mostraron entrenando juntos en un gimnasio. En la imagen que publicó el futbolista en sus redes sociales, se los ve vestidos con ropa deportiva: ella con conjunto negro y él en musculosa gris y shorts a rayas, rodeados de pesas y máquinas. La foto, tomada frente a un espejo, evidencia una rutina compartida. La publicación compartida por ambos fue acompañada por el tema “Expectativas” de Myke Towers.

Durante ese tiempo de distanciamiento, la prioridad de ambos fue proteger el entorno de los menores. Invitada al programa No lo piensen tanto!, del canal de streaming Multitalent TV, Valentina Cervantes detalló cómo manejaron la situación con Olivia, nacida en 2020. “Tratamos de que fuera un proceso tranquilo. Con Enzo hacíamos videollamadas todos los días”, contó.

La influencer explicó que decidieron sentarse con la niña y contarle lo que estaba pasando. “Le dijimos que nosotras nos íbamos para Argentina, que papá se iba a quedar acá trabajando y que ella lo podía visitar cuando quiera”, relató. La reacción de Olivia sorprendió por su madurez, aunque también mostró un deseo por ver a sus padres juntos nuevamente. “Me hace acordar mucho a mí. Cuando nosotros estábamos separados y yo fui allá por Año Nuevo, ella como que nos quería juntar”, dijo Valentina.

En una de las anécdotas que compartió en el programa, recordó que mientras saludaban a Enzo, Olivia le insistía: “Saludá a mamá también con un abrazo”, entre risas de ambos. El momento más inesperado llegó cuando la pequeña observó una escena familiar y exclamó: “¿Ustedes ahora están juntos, no? Porque antes estaban separados”. Al preguntarle quién le había dicho eso, respondió: “Lo vi en TikTok”.

Actualmente, Enzo Fernández es una de las figuras del equipo dirigido por Graham Potter, que logró avanzar entre los ocho mejores del certamen internacional. A pesar de la presión, el futbolista encontró un espacio para reconectar con su familia y mostrarlo públicamente.

Antes de viajar a Estados Unidos para apoyar a su novio de cerca, Valentina pasó por Argentina, donde pasó varios días junto a su familia. En su Instagram mostró una olla de guiso espeso de lentejas, que compartió con sus seres queridos. “Placeres de la vida”, escribió en la imagen. Además, añadió debajo un breve texto que indicaba: “Ya se imaginan dónde estoy”.

La influencer reveló en varias oportunidades su amor por el país. De hecho, en una recordada entrevista con LAM (América TV) que tuvo lugar en medio de los rumores de ruptura con el futbolista, había mencionado por qué decidió volver a Argentina. “Yo vine a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, mencionó.