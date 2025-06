Jenifer Lauría, de Gran Hermano a un sitio para adultos: “Quiero mostrarme tal cual soy”

La ex Gran Hermano Jenifer Lauria, de 32 años, inició una nueva etapa profesional al incorporarse a la plataforma de contenido para adultos Divas Play, donde ya comenzaron a circular algunas de las imágenes que realizó para el sitio.

Su trayectoria se caracterizó por una constante exposición mediática y una personalidad que no pasa inadvertida. Su salto a la fama se produjo en la última edición de Gran Hermano (Telefe) que la catapultó al centro de la atención pública. Antes de ingresar a la casa más famosa del país, Lauria trabajó durante una década como empleada administrativa en el Sindicato de Camioneros.

En su presentación para el programa, incluso, la participante se describió con franqueza: “Hola, me llamo Jenifer Lauría y soy de Canning. Estoy trabajando como administrativa en la Federación de Camioneros. Trabajo para los Moyano. Casi 10 años que estoy trabajando con ellos. Los conozco a todos y buena onda”.

Jenifer Lauria, de Gran Hermano a generar contenido para adultos

La decisión de dejar su empleo estable para sumarse a Gran Hermano marcó un punto de inflexión en su vida. Su paso por el reality no solo le permitió ganar notoriedad, sino que también la posicionó como una figura frontal y sin filtros, cualidades que ella misma reivindica. “Estoy chiflada, pero soy muy divertida. A la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días”, expresó en su primera aparición televisiva.

Su estilo extrovertido, sensual y carismático fue rápidamente percibido tanto por el público como por el conductor del programa. Santiago del Moro le preguntó en tono irónico: “¿Estás soltera ahora?”, a lo que Lauria respondió con sinceridad: “Sí”. El intercambio continuó con una broma del conductor: “No sé si decirte ‘tené cuidado adentro o que adentro tengan cuidado con vos’”. “Ambas”, respondió ella.

Durante su estadía en la casa, Lauria se definió como una persona “re gritona” y aseguró: “Sé que donde voy siempre llamo la atención por mi manera de ser. Creo que en la casa voy a ser una mina querible, no para todos. No hay otro como yo. Todavía no nació. Bah, sí nació: mi hija”. Su frontalidad también quedó de manifiesto al afirmar: “Cuando me mienten me enojo mucho. Odio la mentira. No me gusta. Soy muy frontal. Voy a entrar para jugar y para ganar, obvio. Soy de llevarme el mundo por delante”.

Jenifer Lauria se refirió a esta nueva etapa en su vida

Tras su salida del reality, la vida de Jenifer continuó bajo la mirada pública. Mantuvo una presencia activa en redes sociales y medios, lo que le permitió abrirse paso hacia nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. La decisión tomada representa su primera experiencia en una plataforma digital de contenido exclusivo para adultos, un giro que ella misma definió como un nuevo capítulo en su desarrollo profesional. “Mi paso por la televisión me expuso mucho, pero también me abrió puertas. Esta es una de esas oportunidades que decidí aprovechar con total libertad”, comentó, al subrayar la importancia de tomar decisiones propias respecto a su imagen y carrera.

En su perfil en la plataforma para adultos busca mostrar una faceta más íntima, sincera y auténtica, donde la exposición no sea impuesta sino elegida. “No me interesa encajar en lo que se espera. Quiero mostrarme tal cual soy, y esta plataforma me permite hacerlo sin intermediarios”, explicó. Esta declaración refleja una búsqueda de autonomía y control sobre su propia narrativa, en contraste con la exposición mediática que implica participar en un reality show de alcance nacional.

La decisión de sumarse a una plataforma de contenido para adultos también está vinculada a una nueva etapa personal, en la que Lauria prioriza su bienestar y autenticidad. “Estoy empezando una etapa en la que priorizo lo que me hace bien. Ser parte de esto es una forma de apostar por mí misma”, afirmó.

La expulsion de Jenifer de GH

La vida sentimental de Jenifer Lauria también fue objeto de atención. Tras su paso por Gran Hermano, inició una relación con el exparticipante Giuliano Vaschetto. El vínculo, que logró sobrevivir al encierro y la exposición de las cámaras, enfrentó un episodio inesperado en abril, cuando él debió ser operado de urgencia tras un “accidente sexual”. Lauria utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores: “Bueno, ¿cómo están? Nano ya está bien. Lo operaron… Deciles vos”, dijo mientras enfocaba a Vaschetto, quien desde la cama explicó: “Me corté el frenillo, gente. En un accidente sexual…”. Lauria añadió con humor: “Y bueno, pasaron cosas, lo importante es que está bien y haciendo reposo. Ahora me toca estar de enfermera. Gracias a todos por preocuparse, está todo bien. Durante el día les iré contando todo”.

A pesar de la exposición y el apoyo mutuo durante la recuperación, la relación llegó a su fin un mes después. El romance, que había comenzado en el contexto del reality y continuado fuera de la casa, no logró consolidarse en la vida cotidiana.

La presentación de Jenifer Lauría en Gran Hermano

La historia de Jenifer ilustra el recorrido de una mujer que, tras una década en un empleo tradicional, optó por reinventarse en el mundo del espectáculo y el entretenimiento digital. Su paso por Gran Hermano le permitió construir una identidad pública basada en la autenticidad y la frontalidad, atributos que ahora traslada a su nueva faceta.

“Después de todo lo que viví públicamente, sentí que era el momento de tomar las riendas de mi propia imagen”, resumió Lauria, quien continúa explorando nuevas formas de expresión y autonomía en el universo digital.