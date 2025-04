Jenifer de Gran Hermano se sometió a una cirugía estética y anunció su separación de Nano: “Él eligió otro camino”

La exparticipante del reality dio a conocer cómo lleva adelnta su recuperación tras la cirugía (Candela Teicheira)

Apenas unas semanas atrás, Jenifer Lauría contó sus intenciones de pasar por el quirófano. Si bien la noticia preocupó a sus fanáticos, ella no tardó en explicar los motivos detrás de su decisión y, fiel a su estilo, compartió todos los detalles al respecto. De esta manera, la exparticipante de Gran Hermano volvió a ser el centro de atención debido a su mastopexia, es decir, una cirugía de reducción mamaria.

La intervención, que suele requerir al menos dos semanas de reposo estricto, llegó en un momento particularmente movilizante para la referente de la casa más famosa del país. No solo por la cirugía, sino porque, en paralelo, se produjo el final de una historia que apenas había comenzado: su relación con Giuliano “Nano” Vaschetto.

“Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser”, escribió, en un texto extenso y sincero. “Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin y me quedo con lo bueno que nos dejó”.

Sin dramas ni escándalos, Jenifer eligió la calma. “No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas”, sostuvo, y reconoció que el adiós llegó de formas inesperadas. “Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba. Pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias”.

El comunicado de Jenifer tras confirmar su ruptura con Giuliano (Instagram)

Desde su casa, en plena recuperación, la influencer dejó un mensaje de fortaleza: “Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene”. Y, haciendo referencia a sus seguidores, sumó: “Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño”.

Por ahora, Lauría está enfocada en su recuperación y en retomar su rutina con tranquilidad. La operación ya pasó, la relación quedó atrás y, como ella misma dijo, es momento de seguir adelante. Fiel a su estilo, lo comunicó sin vueltas a sus fanáticos y dejó en claro que prefiere la claridad antes que el misterio. Y, ahora, dejó en claro que busca meterse de lleno en esta nueva etapa de su vida personal, donde no solo hizo cambios en sus vínculos, sino que también los hizo en ella misma.

Jenifer se mostró tras su paso por el quirófano para una reducción mamaria (Instagram)

Con esa honestidad se dirigió a sus seguidores para detallar el paso a paso de la intervención. En bata blanca, con el rostro aún marcado por el cansancio, Jenifer apareció en sus redes. “Tamo bien”, escribió con un pulgar en alto, acompañando una imagen que dio un pantallazo de la situación: en reposo, con una mirada serena, pero el gesto aún adormecido por la anestesia y los días intensos que acaba de atravesar.

La exparticipante del reality reveló que fue sometida a una mastopexia, una cirugía de reducción mamaria que, según sus propias palabras, no podía postergar más. “Ya no las aguantaba más”, confesó con una honestidad poco habitual en el universo de las figuras públicas. Desde su cama, con gasas visibles y un corpiño posoperatorio, Lauría aclaró que aún no está en condiciones de dar declaraciones extensas: “Tengan paciencia, estoy recién operada y recuperándome”. A su lado, siempre estuvo Sofía Sopa Buscio, una de las grandes amistades que se llevó de su paso por la casa más famosa del país.

Tras su paso por el cirujano, Jenifer Lauría contó el motivo de su consulta a sus seguidores (Video: Instagram)

Ella misma había anticipado semanas atrás su decisión de pasar por el quirófano “Las tengo gigantes, no me gustan. No me las aguanto más. Quiero achicármelas”, dijo entonces, en una historia que se volvió viral por la honestidad con la que compartió una postura profundamente personal. Con el mismo tono, directo y sin vueltas, explicó que volvería a operarse con el médico que ya le había realizado una rinoplastia: “Me quedó súper natural. Es un genio. Y bueno, uno vuelve donde fue feliz”.