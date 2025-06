La noche en la que Pampita revivió su pasado por un clásico de Raffaella Carrà: “Si lo habré cantado...”

Pampita en "Los ocho escalones"

En “Los 8 escalones”, la modelo y conductora argentina Pampita vivió un momento de emoción inesperada cuando una canción de Raffaella Carrà resonó en el programa, desatando recuerdos personales y anécdotas compartidas con sus compañeras.

El episodio comenzó cuando Guido Kaczka, conductor del ciclo, dirigió una pregunta a Damián, uno de los participantes. La consulta, formulada con precisión, fue: “Damián, ‘Hay que venir al sur’ es una de las canciones más populares publicadas por la cantante italiana Ornella Vanoni, ¿verdadero o falso?”.

Damián respondió con seguridad: “Verdadero, Guido”. Sin embargo, la respuesta no era la indicada, y el conductor lo corrigió: “No, incorrecto, Raffaella Carrà”.

La mención de la artista italiana provocó una reacción inmediata en Pampita, quien exclamó: “Raffaella Carrà, si la habré cantado, por favor”.

Raffaella Carrà, "Hay que venir al sur"

La espontaneidad de la modelo evidenció la huella que la música de Carrà dejó en su vida. En ese instante, Barbie Simons, panelista del programa, intervino para recordar una anécdota compartida: “Es más, tenemos una íntima amiga que para su casamiento…”. Pampita completó la historia: “Entró con eso. Y se puso peluca, todo”.

La escena se completó con la imagen de un grupo de amigas celebrando, todas alentando y bailando al ritmo de la icónica canción, según relató la modelo: “Todo. Todas las amigas arengando, a full”.

La influencia de la música de Raffaella Carrà en la cultura popular argentina se reflejó en la reacción de Pampita y en la anécdota relatada, donde la canción se convirtió en el centro de una celebración nupcial. Una muestra más de que las canciones de la italiana trascendieron generaciones y fronteras.

Pampita contó su postura sobre el chat de mamis en Los 8 Escalones y sorprendió con el rol de los padres de sus hijos

En otro de los programas, la modelo abordó otra faceta de su vida cotidiana cuando se habló del tema de los grupos de Whatsapp de padres y madres en el contexto escolar. En el segmento “Encuestas”, Guido Kaczka planteó una pregunta orientada a saber qué porcentaje de padres y madres consideran que los grupos de WhatsApp son necesarios para informarse sobre las tareas escolares de los niños.

En ese panorama, la modelo se sinceró: “Yo me muero sin los grupos de WhatsApp”. Ante la repregunta del conductor, Pampita explicó: “Pero es que no me enteraría de nada, porque hay que entrar a un mail, por cada hijo, ver qué manda cada maestra”.

La dinámica escolar actual, según relató, implica revisar correos electrónicos y aplicaciones específicas del colegio, lo que puede resultar engorroso. Pampita valoró la inmediatez y la practicidad de los chats grupales: “Mejor el chat de los papis que dice mañana lleven el mapa tal y listo”.

Pampita con sus hijos en Miami compartiendo días de vacaciones

La conversación derivó en una reflexión sobre los métodos tradicionales de comunicación escolar. Guido sugirió: “O podría venir anotado en el cuaderno y ya, en el cuaderno de comunicaciones”. Pampita asintió, evocando las “viejas épocas”. Sin embargo, la periodista Cecilia Insinga intervino para destacar la utilidad de los grupos de WhatsApp: “Pero Guido, a veces viene anotado, y no lo leíste, y las mamás te salvan, ¿o no? La noche anterior te salvan, dejemos de demonizar los grupos de Whatsapp”.

En ese contexto, Pampita profundizó en el impacto de estas herramientas en la organización familiar: “El 60 por ciento de la maternidad es gracias al grupo de WhatsApp, si no mis hijos me matarían, porque me olvidaría todo”.

La cifra, expresada en tono humorístico, ilustró la dependencia que muchos padres y madres sienten respecto a estos canales de comunicación. Guido indagó sobre la composición de los grupos: “¿Padre y madre en el grupo de WhatsApp Pampita?”. La modelo aclaró: “Hay más madres. No en mi caso eh”. Ante la insistencia del conductor, Pampita explicó: “Y sí, porque si estás separado los días que no te toca tendrá que ver el padre ahí”.

Pampita y Barbie Simons son amigas y comparten trabajo en "Los 8 escalones"