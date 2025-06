La complicidad entre Pampita y Barbie Simons en Los 8 Escalones contra la China Suárez por el escándalo del motorhome

La reacción de Pampita a las propiedades afrodisíacas de la palta (Video: El Trece)

Todas las tardes, Los 8 Escalones (El Trece) reúne a los participantes para probar sus conocimientos. Sin embargo, en muchas ocasiones logran llamar la atención con sus respuestas incorrectas, sus historias de vida o las ocurrencias arriba de las escaleras. En la última edición, Pampita se llevó todas las miradas cuando hablaban de las propiedades de la palta, lo que llevó a todos los presentes al año 2015, cuando Benjamín Vicuña la engañó con la China Suárez durante el rodaje de El Hilo Rojo.

En una de las nuevas dinámicas del programa, los participantes pueden recibir la ayuda del jurado y en esa ocasión, una de las jugadoras, Liliana, decidió recurrir a Pampita, sin saber que protagonizaría un incómodo momento.

“Según una encuesta realizada por la Organización Mundial del aguacate y la consultora Mortar research en Europa, ¿qué porcentaje de mujeres afirmaron que prefieren una buena comida antes que tener relaciones íntimas?“, fue la pregunta que hizo Guido Kazcka, que dio inicio a un viaje al pasado.

Con tan solo escuchar la palabra aguacate, que es como se conoce a la palta en muchos países del mundo, su reacción fue inminente y las cámaras no tardaron en buscar el primer plano: “Upa”, dijo Carolina mientras levantaba una ceja. Barbie Simons, amiga de la modelo y jurado del programa, tampoco pudo contener su reacción: se llevó la mano a la boca para ocultar su risa.

En un principio esto fue todo. Comenzó a debatir con la concursante acerca de la posible respuesta, pero todo se acrecentó cuando Guido comenzó a enumerar las propiedades de la palta. “Lo hace la organización mundial del aguacate que destaca los beneficios afrodisíacos de este superalimento, que es la palta”, comenzó diciendo Kaczka y fue interrumpida por las amigas que no lograron contenerse.

Barbie se convirtió en su cómplice durante la mención de la palta (Foto: Instagram)

“Justo este tema”, se logra escuchar que dice Simons mientras que Pampita no perdió la sonrisa. Sin darle importancia a la modelo y a la periodista, el presentador siguió: “Es la fruta de la fertilidad para los aztecas. Mejora la circulación sanguínea, aporta energía y ayuda a reducir el estrés”.

Con una risa nerviosa y luego bajando la mirada al piso, Carolina solo atinó a decir: “Me encanta este programa”. Lejos de evitar el tema, Barbie hizo una clara referencia al evento que cambió la vida amorosa y familiar de la modelo e hizo alusión a la frazada de Nepal: “Falta la manta”. Todo fue una clara referencia al escándalo del motorhome, cuando Carolina fue a visitar a su entonces esposo, Benjamín Vicuña al set de grabación del filme El Hilo Rojo y se encontró al papá de sus cuatro hijos en una situación íntima con la China Suárez.

En aquel momento, la actual novia de Mauro Icardi hizo su descargo y negó los hechos tal como los había relatado Carolina. “Estaba en la costanera grabando y fui al motorhome que lo compartimos con todos. No tengo un motorhome para mí sola, esto no es Hollywood. Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente. Me encantaría no estar contando esto. Estoy muy triste y todavía me cuesta caer", fue la explicación que dio Eugenia luego de que se conociera de manera pública el escándalo.

Pampita y la China Suárez lograron salvar sus diferencias por el bienestar de sus hijos (Instagram)

Hoy en día ambas conforman una familia ensamblada ya que la China tuvo dos hijos con Vicuña, que son hermanos de los niños de Pampita. Con el tiempo lograron dejar el pasado atrás y pudieron reconstruir el vínculo con la intención de que los chicos no sientan la tensión entre los adultos.