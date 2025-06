Pampita habló del incómodo momento que vivió en Los 8 Escalones: “No me lo tomo con humor”

Un intercambio de bromas y gestos cómplices en una reciente emisión de Los 8 Escalones, por Eltrece, terminó con el recuerdo de uno de los escándalos más recordados de la farándula argentina, el famoso episodio del motorhome que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez. Todo arrancó por un simple comentario, pero la tensión y las risas, especialmente las de Pampita y Barbie Simons, dejaron en claro que el recuerdo sigue latente aunque intenten dejarlo atrás.

La escena se dio cuando una participante pidió ayuda a Pampita para responder una pregunta sobre el aguacate (o palta). Guido Kazcka, el conductor, planteó: “Según una encuesta realizada por la Organización Mundial del Aguacate y la consultora Mortar Research en Europa, ¿qué porcentaje de mujeres afirmaron que prefieren una buena comida antes que tener relaciones íntimas?” Apenas escucharon “aguacate”, tanto Pampita como Barbie Simons no pudieron disimular sonrisas y miradas cómplices. Las cámaras enfocaron rápido el gesto de Pampita, quien levantó una ceja y, mientras debatía la respuesta con la participante, Barbie se tapó la boca para no soltar la carcajada.

El momento subió de tono cuando Guido empezó a hablar de las supuestas propiedades afrodisíacas de la palta y explicó que, según la organización mundial mencionada, “es la fruta de la fertilidad para los aztecas, mejora la circulación sanguínea, aporta energía y ayuda a reducir el estrés”. Fue entonces cuando Barbie, entre bromas, largó: “Falta la manta”, una frase que todos entendieron y que hizo referencia directa la manta de Nepal en el conflicto que, años atrás, fue tapa de todos los portales: el famoso escándalo del motorhome durante el rodaje de El Hilo Rojo.

La reacción de Pampita al las propiedades afrodisíacas de la palta

En esa época, la China Suárez aclaró a los medios su versión de los hechos: “Estaba en la costanera grabando y fui al motorhome que lo compartimos con todos. No tengo un motorhome para mí sola, esto no es Hollywood. Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente. Me encantaría no estar contando esto. Estoy muy triste y todavía me cuesta caer”.

Hoy, en Los Profesionales de Siempre, el programa de El Nueve que conduce Flor de la V, una cronista le preguntó a Pampita si el chiste le había molestado o se lo tomó con humor, y ella contestó sin vueltas: “No, no me lo tomo con humor. Lo tomo como nada”. Cuando la periodista le consultó si se sintió incómoda, fue clara en su respuesta y dejó en evidencia que no tiene ganas de seguir discutiendo el asunto: “No, pero no me gusta revolver cosas del pasado. Yo estoy en un año re tranqui, no quiero quilombos de ningún tipo. No me expongo públicamente en mi vida privada tampoco, me estoy cuidando un montón. No opino de ningún tema. Es como que necesitaba este año estar alejada de todo, trabajar, concentrarme en mi familia. El año pasado fue muy movido así que necesitaba este tiempo para mí, lejos de todo lo mediático. No me quiero enganchar con nada”.

Pampita y Barbie Simmons en Los 8 Escalones

La cronista también le preguntó si entre ella y Barbie Simons habían arreglado hablar o no hablar del tema antes del programa, y Pampita fue sincera acerca de la confianza que tienen: “El programa es muy espontáneo, bromeamos mucho una con la otra. Tenemos esa libertad y la verdad es un placer trabajar con una amiga”.

Además, Pampita recalcó que sus hijos son lo más importante para ella y que este año decidió priorizar su bienestar y la paz de su familia: “Son un gran pilar mis hijos”. Remarcó, también, que tanto ella como su familia necesitaban tomarse un respiro de lo mediático y no aparecer en ningún portal.

Lo importante es que con el paso del tiempo tanto Pampita como la China Suárez lograron dejar esas peleas atrás y ahora forman una familia ensamblada, ya que los hijos que la China tuvo con Vicuña son hermanos de los de Pampita, y entre ambas buscan que los chicos vivan tranquilos, sin sentirse afectados por conflictos adultos.