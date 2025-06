Pampita contó cómo se reparte las tareas escolares con los padres de sus hijos: “Tengo suerte”

Pampita se sinceró al hablar del grupo de WhatsApp que comparte con las madres de los compañeros de sus hijos (Video: Los 8 Escalones – El Trece)

En cada emisión de Los 8 Escalones (El Trece), Pampita Ardohain no solo se luce con su look ni con su impecable presencia como jurado: también deja pinceladas de su vida cotidiana, cargadas de humor y humanidad. Esta vez no fue la excepción. En medio de una consigna vinculada a una encuesta universitaria, la modelo se sinceró sobre un tema que atraviesa a todos los padres de la era digital: los grupos de WhatsApp del colegio.

“Yo me muero sin los grupos de WhatsApp”, confesó sin vueltas, cuando Guido Kaczka lanzó la consigna: “¿Qué porcentaje de padres y madres consideran que los grupos de Whatsapp son necesarios para informarse sobre las tareas escolares de los niños?”, citando un estudio de la UADE. Pampita se mostró completamente identificada con la afirmación: “No me enteraría de nada, porque hay que entrar a un mail, por cada hijo, ver qué manda cada maestra… Mejor el chat de los papis que dice ‘mañana lleven el mapa tal’ y listo”.

El conductor intentó recordar métodos más tradicionales, como el cuaderno de comunicaciones, pero Pampita fue clara: “A veces viene anotado, y no lo leíste, y las mamás te salvan”. La periodista Cecilia Insinga, también presente en el estudio, redobló la apuesta: “Dejemos de demonizar los grupos de WhatsApp”. Y Pampita no se quedó atrás: “El 60 por ciento de la maternidad es gracias al grupo de WhatsApp, si no mis hijos me matarían, porque me olvidaría todo”.

La modelo aseguró el gran rol que tienen los grupos escolares en su vida y la de sus hijos

Pero la conversación se tornó aún más interesante cuando Guido le preguntó si en los chats escolares estaban presentes tanto madres como padres. “Hay más madres. No en mi caso, eh”, aclaró con una sonrisa haciendo referencia a sus exparejas, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán. Y explicó cómo se organizan cuando los chicos están con sus padres: “Si estás separado, los días que no te toca, tendrá que ver el padre ahí. Y yo tengo suerte porque miran”. Y ante la repregunta de si vigila si los demás padres están atentos, agregó: “Nos avisamos mutuamente”.

En una emisión pasada del ciclo de El Trece, y mientras jugaba en el “escalón de las estadísticas” junto a su amiga Barbie Simons, Ardohain expuso, sin querer, una de sus cábalas de viaje. La consigna tenía que ver con evitar el asiento número 13 en los aviones, y Guido aprovechó para hablar de rituales: tocar el avión antes de abordar, llevar amuletos, sostener la mano de alguien durante el despegue...

“¡No me des ideas! Yo ahora voy a hacer las diez, voy con chicos, no tengo tiempo para todo eso”, bromeó Pampita, entre risas. Pero entonces lanzó una frase que la dejó en evidencia: “Ya estoy en el horno ahí, una menos”, en referencia a que no siempre viaja acompañada. Simons, rápida, acotó: “Claro, tenés que tener pareja”. Y enseguida, con tono cómplice, disparó: “No, pero vos lo que tenés al lado, lo agarrás, no te importa”.

En plena emisión, Barbie Simons dio a conocer la cábala que Pampita sigue al pie de la letra (Video: Los 8 Escalones – El Trece)

La modelo, sorprendida pero divertida, replicó: “¿Qué estás diciendo?”. Pero su amiga fue por más: “Agarrás a alguien del cag...zo que te agarra, doy fe”. La escena desató carcajadas en el estudio y dejó a la jueza expuesta como pocas veces. “Quedó escrachada”, bromeó Guido, mientras Pampita seguía riéndose, incapaz de ocultar la vergüenza.

Lejos del glamour inalcanzable, estas anécdotas de Pampita permiten ver otra cara suya: la de la madre que se apoya en el chat de padres como cualquier otra, la mujer que aún se pone nerviosa en un avión, y la amiga a la que sus cómplices no le dejan pasar una. Y eso también la hace brillar.