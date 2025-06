Barbie Simons mandó al frente a Pampita en Los 8 Escalones: “Después preguntan cómo se cuida”

Barbie Simons mando Al Frente A Pampita En Los 8 Escalones

En Los 8 escalones (El Trece), el clima de competencia suele alternar con instantes de distensión. Durante la última emisión, los integrantes del programa protagonizaron una charla donde las facturas argentinas se volvieron tema central y cada uno compartió cuáles son sus opciones favoritas a la hora de elegir estos clásicos de la panadería. En esta ocasión Pampita fue la protagonista y Barbie Simons, amiga y confidente de la modelo, la mando al frente sin piedad.

Todo comenzó cuando Pampita confesó sin dudar: “A mí me encanta la tortita negra”. Guido Kaczka, atento a las preferencias de sus compañeros, ratificó: “Si, ¿es tu favorita? La tortita negra”. Pampita aportó un recuerdo personal: “Me hace acordar a La Pampa”. Guido reforzó la elección: “O sea, si tenés que elegir una tortita negra”. Pampita lo dejó claro: “Claro. La factura”. Guido reafirmó: “¿La factura? Sí, sí, sí, claro. La factura”.

La ronda continuó con Ariel Pucheta, quien se encontraba como jurado invitado, orientó su preferencia por los rellenos: “No, a mí la que tenga crema pastelera. Cualquiera”. Frente a la respuesta, Guido enumeró: “Vigilante”. Luego fue el turno de Rocío Robles, queien eligió un clásico de las confiterías: “Nos olvidemos del cañón con dulce de leche”.

Cecilia Insinga, lejos de las dudas, sumó otra elección: “Y me gustan las palmeritas con mucho almíbar arriba. Y ahora hay tortita negra en sándwich. Como en sándwich” Al escuchar esto la oriunda de La Pampa lo descartó de manera categórica: “No, no, yo me quedo con la original. No, no”.

El diálogo avanzó con la participación de Barbie, quien señaló sus gustos y sumó una anécdota detrás de cámaras: “A mí me gusta la medialuna. Como la que tiene Caro encanutada ahí atrás. Detrás, detrás de las preguntas”. En ese instante, el conductor se dio cuenta de lo que su jurado tenía y la modelo no se avergonzó al mostrarlo: “Pero estamos hablando del tema”.

Barbie aportó una cuota de humor al intercambio y mencionó la contradicción habitual entre el deseo y el cuidado personal: “¿Viste para cuando después preguntan cómo se cuida? ¿Se cuida? Sí, comiendo cruasán y medialunas”.

La medialuna que tenía escondida Pampita en las grabaciones

El segmento generó risas entre los presentes y conectó con el público a través de la identificación con los gustos típicos de la panadería argentina. La charla sirvió como ejemplo del ambiente relajado que suelen imprimir los integrantes del panel durante el programa, donde las anécdotas y preferencias personales tienen su espacio incluso en medio del formato de preguntas y respuestas.

Esta no es la primera vez que muestran este nivel de confianza. Programas atrás la dupla se llevó todas las miradas cuando hablaban de las propiedades de la palta, lo que llevó a todos los presentes al año 2015, cuando Benjamín Vicuña la engañó con la China Suárez durante el rodaje de El Hilo Rojo.

“Según una encuesta realizada por la Organización Mundial del aguacate y la consultora Mortar research en Europa, ¿qué porcentaje de mujeres afirmaron que prefieren una buena comida antes que tener relaciones íntimas?“, fue la pregunta que hizo Guido Kazcka, que dio inicio a un viaje al pasado.

Con tan solo escuchar la palabra aguacate, que es como se conoce a la palta en muchos países del mundo, su reacción fue inminente y las cámaras no tardaron en buscar el primer plano: “Upa”, dijo Carolina mientras levantaba una ceja y su amiga tampoco pudo contener su reacción: se llevó la mano a la boca para ocultar su risa.

Luego el presentador enumeró los atributos de la palta, destacando que se trata de la fruta de la fertilidad para los aztecas. Con una risa nerviosa y luego bajando la mirada al piso, Carolina solo atinó a decir: “Me encanta este programa”. Lejos de evitar el tema, Barbie hizo una clara referencia al evento que cambió la vida amorosa y familiar de la modelo e hizo alusión a la frazada de Nepal: “Falta la manta”. Todo fue una clara referencia al escándalo del motorhome, cuando Carolina fue a visitar a su entonces esposo, Benjamín Vicuña al set de grabación del filme El Hilo Rojo y se encontró al papá de sus cuatro hijos en una situación íntima con la China Suárez.