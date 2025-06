Karina Jelinek contó el origen de su icónica frase “lo dejo a tu criterio” y sorprendió con un dato

Karina Jelinek explicó el origen de su icónica frase "lo dejo a tu criterio" en Ángeles & Demonios, el videopodcast de Angie Landaburu

Sin dudas, el mayor generador de frases icónicas de la Argentina fue Diego Armando Maradona. Pero no fue el único. Sin ir muy lejos, uno de los latiguillos más usados en las charlas cotidianas es “lo dejo a tu criterio”. La frase fue creada por la modelo e influencer Karina Olga Jelinek, y trascendió rápidamente la televisión para instalarse en la cultura popular argentina. No solamente se coló en las charlas de todos los días, sino que encontró su espacio en el ecosistema digital: se multiplicaron los stickers de WhatsApp, los memes y hasta los emojis inspirados en ese latiguillo. Basta con que en una conversación haya dudas, falta de certezas o, simplemente, ganas de esquivar una respuesta complicada, para que surja —muchas veces acompañada por la imagen de Jelinek— ese “lo dejo a tu criterio”.

Jelinek visitó esta semana el videopodcast Ángeles & Demonios, que conduce Angiel Landaburu. Y allí, le preguntaron cuál es su frase favorita, entre las que creó.“Tengo varias, pero el primer premio, que lo ha usado hasta Susana Giménez, es ‘lo dejo a tu criterio’”, respondió Karina entre sonrisas. Mientras la conversación giraba sobre mantras personales, Landaburu quiso ir un poco más allá y le planteó: “¿Y de dónde viene esa frase?”. De inmediato, Jelinek apeló a un recuerdo de sus primeros pasos en los medios: “Justamente estaba en una entrevista. Yo era muy chica y me hacían preguntas muy incómodas de mi vida privada, cosas muy íntimas. Dije ‘Ay, qué digo, qué digo’. Me puse colorada, digo ¿qué puedo decir? ‘Lo dejo a tu criterio’. Y quedó”.

Según relató Jelinek, ese instante de incomodidad al tener que responder temas delicados frente a cámaras fue el chispazo que encendió la frase que la acompañaría durante años. “Como lo dije tantas veces y todo el mundo lo repetía, está buenísima esa frase porque te saca del apuro. No sabes qué decir. Así que lo registré y hoy en día es una marca. Hice una cápsula con eso y lo sigo usando. Me encanta esa frase”, agregó la modelo y conductora, que transformó un recurso espontáneo en un sello propio. Esa simple respuesta pasó a ser parte del ideario colectivo, convirtiéndose en un comodín cuando no hay una definición clara ante una pregunta incómoda o comprometida.

El magnetismo de la frase radica en su capacidad para resolver con simpatía, y sin confrontaciones, situaciones incómodas. De hecho, en palabras de la propia Karina, la frase “te saca del apuro. No sabes qué decir”. Incluso otras figuras, como mencionó Jelinek, la adoptaron. El guiño a Susana Giménez es una evidencia de la masividad que alcanzó esa simple expresión.

Karina Jelinek y Flor Parise

La historia de la autora de este emblema va más allá de la anécdota televisiva. Durante toda su carrera mediática, Karina Jelinek se ha visto envuelta en controversias. La última fue su reciente discusión con su pareja Flor Parise, con quien piensa (¿o pensaba?) casarse, y hasta se especuló con una boda en México.

Todo comenzó cuando Jelinek, espontáneamente, publicó una story en referencia a su futuro con su pareja: “Jamás habrá casamiento, es la persona más tóxica que conocí”. Como si fuera poco, en esa misma sintonía, la influencer continuó: “Esta persona acaba de encerrar a mi perrito con el que duermo todos los días. Sigo dándole oportunidades pero no, ya no quiero más, lo tóxico se sabe”.

Pocas horas después, intentó aclarar la situación y expresar su cariño hacia Parise: “Quiero aclarar por todo lo que salió en los medios esta mañana; Florchu, no encerró a mi perrito, se quedó encerrado con una de mis empleadas en la habitación, hubo una equivocación, por eso mi posteo. Gracias a todos por preocuparse, es como mi hijito y entré en desesperación, por eso después lo borré”.