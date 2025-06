El duro mensaje de Karina Jelinek contra su pareja Flor Parise, que luego eliminó

Flor Parise y Karina Jelinek, una relación que comenzó en silencio hace más de cinco años y hace poco tiempo salió a la luz

Karina Jelinek sorprendió a sus seguidores la madrugada del sábado con un duro mensaje dirigido a su pareja, Flor Parise, que posteriormente decidió eliminar. La modelo y conductora recurrió a las historias de Instagram alrededor de las 3 de la mañana para escribir: “Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”.

Pochi, administradora de la cuenta de espectáculos Gossipeame amplificó la información al replicarla en sus redes. Aunque la publicación estuvo disponible solo unos minutos, la captura dio rápidamente la vuelta en redes y motivó una ola de comentarios y preguntas entre sus seguidores.

Cabe destacar que este episodio se da a pocos días de las repercusiones producidas por la reciente separación entre Gabriel Lechuga Liñares -ex pareja de Flor Parise- y Sabrina Rojas. La relación entre estos últimos había salido a la luz dos meses atrás, pero Rojas confirmó su ruptura sin brindar mayores explicaciones.

Según detalló Yanina Latorre en su ciclo Sálvese Quien Pueda” (América), el entorno cercano de Liñares sostiene que fue la propia Parise quien habría influido para que él pusiera fin a su vínculo con Rojas. “Flor le maneja la vida a Lechuga y no le gustó el enamoramiento desmedido con Sabrina. Él acata órdenes. Flor le dijo que corte con Sabrina”, aseguró Latorre.

La interna se complicó aún más cuando salió a la luz que Lechuga y Flor Parise realizaron un viaje familiar a Punta Cana, donde coincidieron con el hijo de Liñares. Durante ese trayecto, subieron imágenes a sus redes sociales que, de acuerdo con Latorre, incomodaron a Sabrina Rojas. En medio de las repercusiones sobre el evidente distanciamiento y las versiones de celos, la propia Karina Jelinek se comunicó con Latorre para expresar su postura. “Es verdad lo que decís, Yanina. A mí me dio cosa también. A mí me invitaron para ir Flor y Gaby a ese viaje”, admitió Jelinek.

Profundizando en el conflicto, la modelo remarcó: “Me parece todo muy tóxico. Un espanto. Hace ocho años que conozco a Gaby y a Flor y nunca se armó tanto lío, solo cuando nos peleamos. Lo dejo a tu criterio”. En su intercambio con la conductora de América, Jelinek también apuntó directamente contra Sabrina Rojas: “A Sabrina le gustan los líos y eso que salieron unos días o un mes. Todo muy tóxico”.

La romántica foto con la que Sabrina Rojas reveló su relación con Gabriel Liñares (Instagram)

Según relató Pochi, la publicación de Karina Jelinek se realizó en plena madrugada y no tardó en ser eliminada, aunque ya había sido vista y capturada por varios usuarios. La panelista no dudó en preguntarse si la crisis de la pareja podría estar relacionada con la separación de Lechuga y Sabrina Rojas, dado que los recientes acontecimientos afectaron no solo a los involucrados directos, sino también al círculo sentimental alrededor de los protagonistas.

La historia de Jelinek y Parise no es reciente, aunque su exposición pública fue, hasta hace poco tiempo, casi inexistente. Según confirmaron desde su círculo íntimo, están en pareja desde 2019. Durante un largo período, la relación permaneció fuera del ojo mediático, hasta que ambas decidieron hacerla pública en febrero de 2023. A partir de allí, comenzaron a mostrarse más juntas en redes sociales y eventos. Incluso, se preveía que para mediados de este mes de junio se casarían en Tulum.

La seguidilla de eventos, las publicaciones en redes y las declaraciones cruzadas reflejan un escenario de tensión, celos y comentarios sobre una presunta toxicidad en las relaciones entre las figuras implicadas. Por el momento, ni Karina Jelinek ni Flor Parise profundizaron públicamente en el tema luego del episodio, aunque el posteo eliminado y los testimonios compartidos mantienen encendido el interés en torno al futuro de la pareja y su entorno más cercano.