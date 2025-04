Aseguran que Karina Jelinek y Flor Parise están planeando su boda en México: los detalles

Karina Jelinek y Flor Parise planifican su boda en las playas de Tulum, México (Video: SQP, América TV)

En medio de un presente afectivo que se consolidó con los años y que fue preservado en el ámbito privado durante mucho tiempo, Karina Jelinek y Flor Parise estarían a punto de dar un paso determinante en su relación. La noticia fue revelada por Majo Martino, amiga íntima de la pareja, quien confirmó en el programa Sálvese Quién Pueda (América TV) que las dos mujeres se encuentran planificando una ceremonia en las playas de Tulum, México.

La información fue transmitida en vivo por la periodista Yanina Latorre, conductora del ciclo, quien introdujo el tema con contundencia: “¡Se casan! Hay propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera y Majo estuvo presente, la señora Karina Jelinek y Flor Parise, su actual pareja”. La novedad no tardó en instalarse en la agenda del espectáculo y generó múltiples repercusiones.

La ceremonia no será legal ni religiosa, pero tendrá un carácter ceremonial y festivo

Según detalló Martino, la boda no será legal ni religiosa, pero sí tendrá carácter ceremonial. Es decir, no se casarán por iglesia ni por civil, aunque esto no impidió que planifiquen un festejo de dimensiones considerables, aunque limitado en número de asistentes. “Venían hablando, ‘¿nos casamos?‘, ‘¿qué hacemos?‘. Bueno, no va a ser por Iglesia ni por civil; pero van a hacer un festejo”, explicó la panelista en el programa.

La elección del lugar también tiene su historia. “Esto no va a ser en Argentina, por eso viajaron a México”, afirmó Martino, y completó: “Ellas viven en Argentina, pero estaban en Miami, y viajaron a Tulum porque querían ver el lugar. Se van a casar en la playa”. En ese sentido, tanto la selección del destino como la logística del viaje responden a una planificación que lleva varios meses en marcha y que, según el entorno de la pareja, refleja un deseo sostenido desde hace tiempo.

El evento será organizado por el reconocido Fabián Parolari y una amiga cercana de Flor Parise

Aunque la fecha aún no fue anunciada públicamente, se estima que la ceremonia podría realizarse a mediados de junio. “Ellas se quieren casar en breve, ya, en junio o por ahí. Se van a poner las dos vestidos de novia”, indicó Martino durante la transmisión del ciclo.

La ceremonia tendrá lugar en Umi Tulum, un entorno paradisíaco donde todo está siendo coordinado por Fabián Parolari, organizador de eventos reconocido en el ámbito local, y por Agustina, una de las mejores amigas de Parise desde la secundaria, que reside en México y asumió el rol de wedding planner. Ambos serán los encargados de definir desde la ambientación hasta los detalles protocolares de la jornada.

La relación entre Karina Jelinek y Flor Parise comenzó en 2019 y se hizo pública en 2023

Además, otro dato significativo que trascendió es la participación del hijo de Flor Parise, fruto de su anterior relación con Gabriel “Lechuga” Liñares, actual pareja de Sabrina Rojas. “Sí, seguramente. Quizás le lleva los anillos. Anda a saber”, deslizó Martino al ser consultada por su presencia en el evento.

Una pareja consolidada que apuesta al amor

La historia de Jelinek y Parise no es reciente, aunque su exposición pública fue, hasta hace poco tiempo, casi inexistente. Según confirmaron desde su círculo íntimo, están en pareja desde 2019. Durante un largo período, la relación permaneció fuera del ojo mediático, hasta que ambas decidieron hacerla pública en febrero de 2023. A partir de allí, comenzaron a mostrarse más juntas en redes sociales y eventos.

Se estima que la ceremonia se realice en junio, con ambas luciendo vestidos de novia

A pesar de la discreción que mantuvieron en los primeros años, la pareja ya había atravesado varias etapas de convivencia y viajes. En ese sentido, se supo que ambas realizaron recorridos por Miami, Turquía y luego México, en parte con el objetivo de seleccionar el escenario más apropiado para su ceremonia.

Pese al entusiasmo general, Majo Martino también introdujo una cuota de cautela. “No me maten por lo que voy a decir, pero con Flor y Kari todo puede pasar. Un día todo bien, un día todo mal...”, dijo entre risas. Yanina Latorre aportó su mirada al respecto: “Sí, son medio tóxicas”. La aclaración, lejos de tensar el ambiente, fue tomada con humor. “A veces se ríen ellas mismas, desdramatizan y se amigan. Termina ahí”, concluyó Majo.