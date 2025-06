El descargo de Karina Jelinek luego de acusar a Flor Parise de tóxica: “Entré en desesperación”

Luego de un polémico fin de semana en el que descargó su furia a través de misteriosas stories de Instagram, Karina Jelinek salió a aclarar lo ocurrido sus indirectas hacia su novia Flor Parise. Mediante la misma vía virtual, la modelo intentó poner paños fríos, sin embargo, las especulaciones en torno a su relación continúan.

Todo comenzó el fin de semana cuando Jelinek, espontáneamente, publicó una story en referencia a su futuro con su pareja: “Jamás habrá casamiento, es la persona más tóxica que conocí”. Como si fuera poco, en esa misma sintonía, la influencer continuó: “Esta persona acaba de encerrar a mi perrito con el que duermo todos los días. Sigo dándole oportunidades pero no, ya no quiero más, lo tóxico se sabe”.

Así las cosas, este viernes, la joven intentó aclarar la situación y expresar su cariño hacia Parise: “Quiero aclarar por todo lo que salió en los medios esta mañana; Florchu, no encerró a mi perrito, se quedó encerrado con una de mis empleadas en la habitación, hubo una equivocación, por eso mi posteo. Gracias a todos por preocuparse, es como mi hijito y entré en desesperación, por eso después lo borré”.

El descargo de Karina Jelinek luego de acusar a Flor Parise de tóxica

En ese contexto, quien salió a opinar fue Paz Cornú, íntima amiga de la pareja. Al ser consultada por la situación de Jelinek y Parise, la dueña de una marca de ropa contestó: “Vos sabes que me escribieron para hacerles el vestido de novia, pero después no me escribieron. Las esperé para la prueba, pero después no las vi más. No sé qué pasó. Tenía que venir a probarse”.

Fue entonces cuando un periodista le consultó: “¿Le agarró celos a la novia?”. Desconociendo la interna, Cornu se escudó diciendo: “Si yo le presenté a Flor”. No contento con la respuesta, el comunicador quiso ahondar más en el tema: “Hay rumores de separación, que quizás no están en el mejor momento. Se habían dejado de seguir en redes sociales”.

Sin embargo, Cornú quiso salir de esa situación y trató de manifestar su apoyo a la pareja: “No creo. Se llevan bárbaro. No tengo ni idea”. Cabe destacar que este episodio se da a pocos días de las repercusiones producidas por la reciente separación entre Gabriel Lechuga Liñares -ex pareja de Flor Parise- y Sabrina Rojas. La relación entre estos últimos había salido a la luz dos meses atrás, pero Rojas confirmó su ruptura sin brindar mayores explicaciones.

El fin de semana, Karina Jelinek había publicado misteriosas stories (Instagram)

Según detalló Yanina Latorre en su ciclo Sálvese Quien Pueda” (América), el entorno cercano de Liñares sostiene que fue la propia Parise quien habría influido para que él pusiera fin a su vínculo con Rojas. “Flor le maneja la vida a Lechuga y no le gustó el enamoramiento desmedido con Sabrina. Él acata órdenes. Flor le dijo que corte con Sabrina”, aseguró Latorre.

La situación entre los protagonistas del conflicto se intensificó tras conocerse el viaje familiar que realizaron Lechuga y Flor Parise a Punta Cana. Durante la estadía, ambos compartieron imágenes en sus redes sociales, en las que también apareció el hijo de Liñares, hecho que fue interpretado como un mensaje indirecto y resultó especialmente incómodo para Sabrina Rojas. La exposición de estas fotografías en las plataformas digitales coincidió con la difusión de las versiones sobre un creciente distanciamiento entre Lechuga y Rojas, alimentando especulaciones sobre la naturaleza de los vínculos dentro del círculo.

La visibilidad de este viaje familiar aportó un elemento adicional a la controversia, ya que para muchos indicaba una nueva dinámica en las relaciones personales y familiares de Liñares. Para el entorno mediático que sigue de cerca estos movimientos, la suma de posteos y la presencia de terceros en el viaje reforzaron la idea de un quiebre definitivo. Además, la reacción de los involucrados, y en particular la incomodidad de Rojas, se convirtieron en tema de debate y análisis en diversos ciclos televisivos y portales de espectáculos.

Profundizando en el conflicto, la modelo remarcó: “Me parece todo muy tóxico. Un espanto. Hace ocho años que conozco a Gaby y a Flor y nunca se armó tanto lío, solo cuando nos peleamos. Lo dejo a tu criterio”. En su intercambio con la conductora de América, Jelinek también apuntó directamente contra Sabrina Rojas: “A Sabrina le gustan los líos y eso que salieron unos días o un mes. Todo muy tóxico”.