Jimena Barón contó por qué se ausentó de las redes después del nacimiento de su bebé: “Toca hacer mea culpa”

Jimena Barón se convirtió en mamá hace casi dos semanas (Foto: Instagram)

El sábado 14 de junio, Jimena Barón y Matías Tuma Palleiro se convirtieron en padres de Arturo y desde ese momento las redes sociales de Jimena se convirtieron en un lugar inhóspito. Con la intención de conectar con el nuevo miembro de la familia, la actriz dio un paso al costado en sus redes sociales, compartiendo tan solo la bienvenida del pequeño y un posteo para marcar la primera semana de vida de Arturo.

Luego del silencio, prometió intentar volver a contactar con sus internautas. Lo primero que compartió fue un video que marca la nueva etapa de su vida: una mujer de cabello rizado, con un gesto cansado, sentada y sosteniendo en brazos a un bebé recién nacido. “Posparto inmediato: Todos: ¿Por qué será que no contesta las llamadas ni los mensajes?“, escribió la cantante y agregó: “Soy un poco está, pero voy a intentar aparecer más”.

Luego de esto llegó una historia en fondo blanco y con letras negras, cargada de honestidad y la explicación detrás de su ausencia: “Ya siendo mi segundo hijo toca hacer mea culpa. No sé bien qué haré yo, que tengo bebitos o que no puedo ni apoyar en camas/cunas/ huevitos/cochecitos y todos quieren estar colgando de mis tetas”. Y sumó: “No agarran chupete (hacen arcadas muy exageradas), porque en realidad el chupete soy yo”.

“OJO, no lloran y duermen como koalas, pero colgados de las tetas. Probé sí, y sigo probando técnicas y lugares, pero al igual que con Momo, me resulta más fácil ponerme el fular y andar con el chico colgando”, se explayó Barón en la storie que compartió. Lejos de sentirse culpable por esto, dejó en claro que no es un problema estar con el niño cerca todo el tiempo: “Debe ser que tanto no me jode tenerlo pegado. Es tan precioso y chiquito”.

Las historias que subió Jimena Barón

Y cerró con una promesa: “Hoy voy a intentar hacer un budín y algo de contenido. Veremos…”. Con una nota de humor, subió una última foto: una mona amamantando a su cría y escribió: “¡Los quiero! Así los leo”. Durante todo el embarazo, Barón usó sus redes para mantener a sus seguidores informados de cada paso de la etapa de gestación, pero tras el nacimiento de su segundo hijo, decidió desconectar y los internautas respetaron esta decisión.

Tras una semana de silencio virtual, La Cobra contó un poco de su nueva etapa. Fiel a su estilo, se mostró honesta y la felicidad de este momento traspasó la pantalla: “Aquí, entre dadas de teta constante, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene ESTÚPIDA DE AMOR, pero ESTÚPIDA“, escribió, acentuando en las mayúsculas su estado de ánimo.

“Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer día del padre a Q hace como 2 meses, lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido”, continuó, abriendo la puerta a la intimidad familiar. “Mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi", prosiguió, contando que Matías había recibido una moto para su día.

Momo junto a su hermano Arturo (Foto: Instagram)

Y entonces, llegó el momento de decirle unas palabras a su pareja: “¡Hoy es nuestro aniversario! El papá de Arturo y yo cumplimos 4 años juntos y nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café“, aclaró acerca de la fecha. Sin embargo, lo que todos estaban esperando era la reacción de Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, al conocer a su hermanito.

“Si vieran a Momo, hermano mayor, leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito (que le compró con su plata) cerca y metiéndose en la cama con él y conmigo… Se derriten“, contó con orgullo. “Decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla. La última es Momo agarrando a su hermano por primera vez y esa carita que puso estará en mi corazón por siempre", finalizó.