Jimena Barón mostró la primera salida con su hijo Arturo, a seis días de su nacimiento: “Este pibe me tiene estúpida de amor”

JImena Barón dandole el pecho a Arturo, bajo la mirada de su gato Torino

Jimena Barón, durante el embarazo de su segundo hijo, Arturo, fue casi una publicadora serial de videos y fotografías. En su cuenta de Instagram mostró el día a día de su panza creciendo con el niño adentro. Luego de dar a luz, tras publicar los piecitos del bebé en sus primeras horas de vida, demoró casi una semana en volver a mostrarse. Pero lo hizo a lo grande, con un carrete de imágenes emotivas y bellas. Además de mostrar un texto que tenía guardado en su corazón.

De entrada, en la primera fotografía, se la ve sentada, iluminada por la luz del sol entra suave por la ventana y su gato Torino mira atento mientras ella amamanta a Arturo. A la imagen la completó con un texto: “UNA SEMANA 🐣”, escribió la actriz y cantante en la primera línea que compartió en su feed de Instagram, a seis días del nacimiento de su hijo. El momento elegido no fue casual: este 20 de junio, además, es la fecha del cuarto aniversario de su pareja junto a Matías “Tuma” Palleiro, papá de Arturo.

La manito de Arturo, sobre el pecho de su mamá

Junto a su hijo mayor, Momo, Jimena mostró cómo se encuentra a casi una semana de dar a luz

El texto es una marca registrada de Jimena. Pasa del humor a la emoción en cada frase: “Aquí entre dadas de tetas constantes, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene ESTÚPIDA DE AMOR, pero ESTÚPIDA, yo pienso: ¿de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron 2 horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días. Bueno, sigo”.

Y lo que continúa es su estrategia para darle el regalo del día del Padre a Matías: “Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer día del padre hace como 2 meses, lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido pero mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi motorizado. Pensé, por supuesto, en la conveniencia de poder usarlo tipo Glovo para pedirle cosas. Una es buena pero también astuta”.

Por supuesto, contó lo que significan estos cuatro años con Palleiro y cómo lo celebraron: “¿Qué mas? Hoy es nuestro aniversario! El papá de Arturo y yo cumplimos 4 años juntos y nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café“.

Para terminar, no quedó afuera su hijo mayor: “Si vieran a Momo hermano mayor, leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito (que le compró con su plata) cerca y metiéndose en la cama con él y conmigo…se derriten. En fin, decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla. La última es Momo agarrando a su hermano por primera vez y esa carita que puso estará en mi corazón por siempre. Gracias por todo el cariño y sepan disculpar mi ‘desconexión’ acá y mi ‘conexión’ acá en casa ❤️”, compartió en el final Jimena Barón.

La primera salida de a tres, en el cuarto aniversario de novios de Jimena y Matías. Arturo, debajo del camperón que lleva su mamá

En un día soleado y frío, la primera salida de los flamantes padres

La dedicatoria de Matías por los cuatro años de amor con Jimena

Las imágenes que subió acompañan y dan vida a ese relato. Ya se describió la primera, dándole el pecho a Arturo, iluminada por el sol y con su gato observando la escena. Luego aparece la secuencia en la que logra entregarle el regalo del primer Día del Padre a Palleiro: él camina con un antifaz en la cara, guiado por la hermana de Jimena y por Momo (el hijo mayor de la cantante, fruto de su relación con Daniel Osvaldo), todo por la calle que bordea la avenida 9 de Julio, Pellegrini, y a ciegas. En otro video, Palleiro se aleja por el microcentro subido a un scooter eléctrico.

Después, la cantante le dedicó a su gato Torino dos imágenes llenas de ternura: en una, el felino aparece pegado a Arturo, el nuevo integrante de la familia. En otra postal frente al espejo, Jimena muestra cómo quedó su panza después de dar a luz, acompañada por Momo y usando solo un corpiño y protectores mamarios para no mancharse. Hay una más en la que están Arturo, su mamá Gabriela, su hermana Isabel y Momo.

Jimena con Arturo y la abuela del niño, Gabriela, y la tía, Isabel

Torino junto a Arturo, el nuevo integrante de la casa

No faltan tampoco los detalles de la primera salida familiar, cuando Jimena se puso el fular, abrigada, y salieron junto a Palleiro para tomar un café verde. La última imagen que subió muestra a Momo, muerto de risa y de amor, sosteniendo a Arturo en brazos.

Por su lado, Matías “Tuma” Palleiro también dejó plasmada la emoción de la fecha en sus historias de Instagram. “Primera salida oficial de a 3 (con el king jugando a las escondidas)”, escribió junto a la foto con Jimena, donde se los ve a los tres juntos, ambos padres con lentes de sol y camperas negras, y Arturo sujeto en el fular, resguardado por su mamá y oculto bajo su campera, que por el tamaño debía ser de Matías.

Momo, a pura risa y abrazos con su hermano Arturo

En una segunda historia, sumó una dedicatoria a Jimena mientras sonaba “When a man loves a woman” en la versión de Michael Bolton: “En esta foto pensábamos que iba a ser nuestra última salida de a 2. Ya eras una súper mamá y hoy lo reconfirmo. No tengo palabras para describir todo lo que hiciste, me diste el mejor regalo de todos. Cuatro años increíbles y todavía nos quedan muchísimos más. ❤️ U”.

El nacimiento de Arturo se adelantó unos días a lo esperado. Estaba previsto para el 24 de junio, pero finalmente llegó al mundo el 14 de junio por la mañana, como la actriz intuía. El nombre del bebé, guardado bajo llave hasta el final, fue develado por Yanina Latorre muy poco después del parto. Recién por la noche la cantante mostró la imagen de los piecitos del bebé y le dedicó un mensaje conjunto con su pareja: “Bienvenido Arturo. 13/6/2025. Nos tenés en las nubes de felicidad, hijo. Te amamos, mamá y papá”, contaron en Instagram.