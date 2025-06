Juana Viale y Flor Otero tuvieron un divertido blooper fashionista al aire: “¡Las chicas superpoderosas!"

Durante su paso por la mesa, Flor Otero sorprendió a Juana Viale al coincidir con un accesorio (Video: Almrozando con Juana – El Trece)

Como cada domingo, la elegancia y espontaneidad se adueñaron de la pantalla de El Trece con una nueva emisión de Almorzando con Juana. En esta oportunidad, Juana Viale volvió a reunir a destacadas figuras del espectáculo, entre ellas, Flor Otero, quien llegó para hablar de su presente teatral y protagonizó un desopilante momento con la conductora en plena charla al aire.

Mientras Flor hacía referencia a su participación en la obra Personas, lugares y un gesto casual derivó en una escena tan divertida como inesperada. La actriz movió sus manos con naturalidad durante una reflexión, y entonces Juana, con su instinto siempre atento a los detalles, notó una coincidencia brillante: ambas llevaban el mismo anillo.

“¡Ay mirá! Me muero”, lanzó Juana, entusiasmada, mientras acercaba su puño al de la invitada para mostrar juntos los lujosos anillos que ambas lucían con orgullo. Flor, sin perder la chispa, bromeó al instante: “¡Gachi y Pachi!”. Las risas no tardaron en inundar el estudio. Tucu López, también presente en la mesa, no se quedó atrás y aportó su cuota humorística: “Las chicas superpoderosas”.

La conductora y su invitada tenían el mismo anillo (Captura de video)

El blooper descolocó a todos los presentes en el almuerzo. Pero luego de esa pausa cómica, la actriz retomó el tema que la convocaba y habló de su nuevo proyecto teatral con emoción. “Fueron dos temporadas que superaron las expectativas que teníamos. A todos nos interesaba hacer esta obra. Hablamos de adicciones y salud mental durante dos horas, sin ninguna figura comercial”, relató Flor con convicción. “Empezó a pasar que mucha gente comenzó a traer amigos; vinieron terapeutas, personas de comunidades de grupos de adicciones, que se iban agradecidas de que se tratara la temática con tanto cuidado”, añadió.

La escena dejó en evidencia, una vez más, la dinámica fresca y cercana que Viale ha consolidado en el ciclo heredado de su abuela, Mirtha Legrand. Entre platos y cámaras, los invitados no solo promocionan sus proyectos, sino que también da lugar a compartir anécdotas impensadas y momentos inolvidables. Como muestra de ello, vale recordar lo que ocurrió en noviembre pasado, cuando Daniel Malnatti fue uno de los invitados del programa y revivió una de las historias más insólitas que lo vinculan al universo Legrand: el robo, o souvenir, según él, de los saleros históricos del ciclo.

La propia Juana fue quien sacó el tema al sentarse en la mesa. Sin rodeos, tomó el salero y el pimentero entre risas y bromeó: “A vos te quiero decir que esto te lo voy a mantener lejos”. Malnatti respondió con humor: “En realidad, antes los regalaban”, recordó, haciendo alusión a una época donde los almuerzos de Mirtha también dejaban recuerdos materiales para los comensales. “Tu abuela los regalaba. Después viniste vos y ahí se acortó el presupuesto”, comentó el periodista, provocando carcajadas entre todos. Pero lo más llamativo fue lo que confesó a continuación. “Los puse a la venta en una plataforma y en un día los vendí”, reveló, sin pudores. “Con esa plata invité a comer a mis amigos”, sumó, como si fuera el final perfecto para esa historia.

Daniel Malnatti y Nazarena Vélez revelaron un detalle que ambos realizaron tras sus visitas al programa de Mirtha Legrand y de su nieta (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Ese comentario despertó otra confesión en Nazarena Vélez, quien también estaba presente aquella tarde: “Pensar que yo alguna que otra vez también me los he llevado, porque era como muy usual para los que veníamos. Ahora vean en las plataformas”, se sinceró, dejando en claro que no era la única con esa costumbre.

Así, entre coincidencias de accesorios, anécdotas insólitas y momentos emotivos, Viale volvió a lograr que su mesa sea mucho más que un encuentro televisivo: es un espacio donde todo puede pasar. Desde joyas gemelas hasta recuerdos con sabor a salero.